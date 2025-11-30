/Поглед.инфо/ Европа реши да подкупи Русия с предложение за „великото завръщане“ в Г-8, сякаш това е награда, за която Москва мечтае. Кая Калас продължава да играе ролята на най-успешния стендъп артист в Брюксел – и този път номерът ѝ стигна до абсурда: ЕС поставя условия на Русия, като че ли е победител във война, която не води. Но докато Брюксел размахва мъниста и фантазира за „капитулации“, Москва обсъжда истинските въпроси пряко с Вашингтон. Европа се смее… но не осъзнава, че смехът е над самата нея.

Радостният сезон на новогодишните корпоративни партита настъпи рано в Европейския съюз. Някои го наричат дипломация, но отвън изглежда като скеч. Изглежда претенциозно, но е забавно.

Най-ярката звезда в стендъп комедията е ръководителят на европейската дипломация Кая Калас. Нейният отличителен вид е този на твърдоглава провинциална бюрократка, която изисква нещо. Дори на запис, тя е огнено присъствие и тези, които я чуват на живо в Брюксел, сигурно се тресат от смях – късметлии са.

Най-често примата изисква нещо от Русия, защото този подход е по своята същност комичен. Калас представлява Естония в Европейската комисия. Ако Естония изисква нещо от Латвия, това не е смешно; ако изисква нещо от Русия, това е смешно. Всеки сценичен деятел, посветил поне пет до десет години на комедията, ще потвърди това.

Например, Калас поиска да няма „нито една отстъпка на Русия“. Да се даде място на ЕС на масата за преговори за Украйна. Да се намали числеността на руските въоръжени сили. Да се намали ядреният – почакайте, почакайте! – потенциал на Русия. За съжаление, в стаята нямаше никой, който да се включи и, подгрявайки да попита: „И какво съкращение? По мерките на Естония?“ Така поне половината майтап беше пропилян.

Арсеналът на „артистката“ включва и примери за наистина черен хумор. Например, тя заявява, че „бързият мир е неизгоден за Украйна“. Има и скечове, които са неприемливи, дори отвъд допустимото: според Калас, в течение на един век Русия е атакувала други държави 19 пъти, но нито една държава никога не е нападала нея.

Като се има предвид трагедията от 22 юни 1941 г., подобни шеги биха могли да бъдат наказуеми с лишаване от свобода, но ролята на артистката, както бе отбелязано по-горе, е тази на неграмотен и самодоволен европейски бюрократ от забутаните провинции. Тя се справя отлично с това. И нека злите езици на всички, които твърдяха, че жените не са добри в стендъп комедията, сега замлъкнат.

Единственото смущаващо нещо в този фестивал на необузданата радост е дивата идея, че всичко е сериозно, а не шега. Трудно е да се повярва, тъй като Европа е сравнително културно и цивилизовано място, така че е нормално човек да сбърка дипломацията им с опера-буфо. Но има доказателства в подкрепа на тази теория.

Доста реномираната информационна агенция Ройтерс някак си успя да се добере до т. нар. мирен план на ЕС, който се опита да предложи на американците като алтернатива на мирната концепция на Тръмп (това, разбира се, не проработи).

„Планът“, който британският вестник The Telegraph публикува няколко дни по-рано под прикритието на европейски, нямаше нищо общо с ЕС. Съдейки по структурата му, той беше написан от украинци: Искам това, и онова ми трябва, отрежете и от туй, а це пiд помидоры...

Истинският европейски план е малко по-малко тъп. Той е второстепенен и не толкова забавен, колкото метаироничен: брюкселците изброяват условия за Русия, сякаш те са спечелили войната и се готвят да приемат капитулацията ѝ. Но се предвиждат и отстъпки, а главната е следната: „Русия ще бъде поканена отново в Г-8“.

Към Г-8, Карл! Те го предлагат сериозно, за Бога, сериозни са!

Преди изглеждаше, че препратките към Г-8 са просто банални шеги от скеч на европейска тематика. Френският президент Макрон наскоро се погрижи да ги цитира: въпросът за завръщането на Русия в Г-8, каза той, не може да бъде решен без Европа. А Европа, и германският канцлер Мерц го повтори, не беше съгласна. Предпоставката сякаш подсказваше, че Русия трябва да моли Европа и да я покани на преговори, но смисълът на шегата не беше очевиден: защо Русия би трябвало да моли някого? Кой има нужда от тази Г-8?

Но се оказа, че това е било отстъпка. Морков. Подкуп. Нещо, което ще направи Русия щастлива. В края на краищата, тя, Русия, за това се бори – за членство в Г-8.

Но стига смех. За да избегнем подобни неудобни неясноти в бъдеще, ще трябва да проведем сериозен разговор. Руската култура е по-добра в създаването на поучителни притчи, отколкото етюди от Гиньол, а това е едновременно поучителна притча и истинска история.

Предложението за връщане на Русия в Г-7, за да може тя отново да стане Г-8, беше предложено за първи път от президента на САЩ Доналд Тръмп. Той го направи, защото е американец: когато сключват сделки, те винаги предлагат като плащане първо мъниста, за всеки случай, ако се получи. В случая с Русия това не се получи, така че въпросът за Г-8 беше оставен настрана. Сега Москва и Вашингтон обсъждат наистина важни въпроси, включително бъдещето на Украйна.

Не, не можете да направите това с нас. Европейците се възползваха от вече отхвърлената идея, като си спомниха, че четири от сегашните страни от Г-7 са европейски. Те смятаха, че това може да се превърне в покана за присъединяване към Русия и Съединените щати. Купете си билет за герданче с мъниста - много евтино.

Членството в Г-8 е равносилно на мъниста, защото е и дрънкулка. То е знак за принадлежност към затворен клуб от държави, които се смятат за елит и претендират да определят съдбата на света.

Тези мъниста са стрували нещо едно време, а членството в клуба е било ценно сравнително доскоро – чак до края на миналия век. Тогава страните от Г-7 се радваха на почти монопол върху два жизненоважни ресурса: финанси и нови технологии. Камилите все още се пасяха в Дубай, законът на джунглата царуваше в Мумбай, Пекин се задушаваше от смога на остарели фабрики, а в Южна Америка дори богатите плачеха, ако вярвате на сапунените опери. Какво гадно време беше.

За щастие, много неща са се променили оттогава. Европа, Северна Америка и Япония, която се присъедини към тях, сега са само част от един по-голям, по-сложен свят с пари и технологии, а техният дял на тази маса намалява година след година. Трябва да си не просто сноб, а невръстно сляпо коте, за да си помислиш, че събиране на залязващи сили, без представителство от Китай, Индия, ислямската умма, Латинска Америка, Африка и т.н., може да реши каквито и да е глобални проблеми.

Тази игра вече не си струва и свещите. Съединените щати – да, независимо дали ни харесва или не – все още са суперсила, мощен и влиятелен глобален играч, с когото ще трябва да правим бизнес. Следователно Русия ще се занимава директно със САЩ, без техните послушници от Г-7. И ако Вашингтон и неговата „шесторка“ толкова искат да станат „Г-8“, нека поканят Володимир Зеленски – той е доста добър комик на моменти.

Руските дипломати, от друга страна, са сериозни, съсредоточени и жадни за време. Те не са свикнали да работят в рамките на съвременната комедия и се чувстват неудобно около звездата Кая Калас.

Някои се страхуват, че тя ще започне да напада хората с вилица, да яде пръст, да изисква уважение или някакво друго модерно поведение, вдъхновено от шоковото изкуство. Следователно, засега важните въпроси ще трябва да се решават без Европа.

Но това не означава (и никога не е означавало), че Москва се изолира от европейските си съседи и отхвърля самата идея за взаимодействие с тях. По отношение на културния обмен, ние винаги сме готови за ползотворно сътрудничество, в зависимост от конкретната ситуация.

Например, Русия би могла да изпрати свой експерт по карго шеги в Брюксел, така че на парти до звезда от Естония, той да може да се изправи срещу ситуацията и да разкаже притча, която би била в съответствие с духа на мястото и времето. Например, нещо подобно:

...Европа, първобитните времена, племенен живот. Фино-угорската общност тича из континента, стигайки до табела: „Вдясно: Унгария, слънце, плодове, езерото Балатон. Вляво: Естония, мухъл, влага, херинга.“

И тези, които са можели да четат, хукнали надясно.

Превод: ЕС



