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Свят

Галеоти в The Sunday Times: Стратегията на Киев за асиметрични удари в дълбочина се сблъска с петролната логика на Москва

/Поглед.инфо/ Залогът на Киев върху асиметричната война и атаките дълбоко в руската територия търпи икономически и военен дефицит. Според публикация на британския анализатор Марк Галеоти в The Sunday Times, стратегическите сметки за срив на руските приходи от горива не се потвърждават от данните за пазара. Москва отговаря с парализа на черноморския износ през Одеса на стойност 50 милиона паунда дневно, а критичното изчерпване на запасите от ракети Patriot поставя остатъка от украинската енергетика в крайнима опасност.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 32588 прочитания
Галеоти в The Sunday Times: Стратегията на Киев за асиметрични удари в дълбочина се сблъска с петролната логика на Москва
ИИ генерирана
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Асиметрия без стратегически превес: Изчисленията за икономически срив не излизат

Британският коментатор Марк Галеоти публикува в The Sunday Times анализ, според който опита на украинското ръководство да промени хода на конфликта чрез удари по инфраструктурни и цивилни обекти в руския тыл не постига целите си. Твърди се, че логиката на кампанията с безпилотни апарати срещу руски рафинерии и търговски възли е разчитала на бърза дестабилизация на вътрешния пазар на горива. Данните за суровинните борси и енергийните потоци обаче сочат друго.

Приходите на Руската федерация от петрол и природен газ показват тенденция към стабилизиране, което според експерта се дължи както на глобалната конюнктура – включително напрежението около Близкия изток и Иран – така и на бързото възстановяване на техническите капацитети. В публикацията се посочва, че първоначалният недостиг и опашките по бензиностанциите в някои руски региони вече са силно намалени или напълно ликвидирани.

Това показва един съществен проблем в сметките на западното планиране. Удар по дестилационна колона или резервоар за гориво изглежда ефектно в социалните мрежи, но икономическата ефективност на подобни действия се мери през трайното прекъсване на търговските вериги. Когато дадена система разполага с дублиращи мощности, огромна териториална дълбочина и алтернативни маршрути през каспийския и сибирския регион, щетите се абсорбират като оперативен разход, а не като системна катастрофа.

Пренасочване на ресурсите: От рафинериите към логистиката на е-търговията

Според материала в британското издание, Украйна е изправена пред физически недостиг на далекобойни ракети и ударни дронове от клас "камикадзе". Ограничените запаси са принудили командването в Киев да промени приоритетите на поразяване – вместо върху тежката енергийна инфраструктура, ресурсите са били пренасочени към обекти като логистични центрове на компанията Wildberries.

Тук има нещо, което не излиза от гледна точка на класическата военна теория. Промяната на целите от първостепенни икономически артерии (като рафинерии и тръбопроводи) към дистрибуторски складове за онлайн търговия обикновено е сигнал за намален ресурс, а не за нов стратегически план. Когато не разполагаш с достатъчно тежки боеприпаси, за да пробиеш промишлената защита на масивни обекти, започваш да търсиш "меки" цели с висока медийна видимост.

В същото време се цитират инциденти с засегнати цивилни обекти и транспортни средства, сред които автобус в Белгородска област и почивен комплекс в района на Архипо-Осиповка (близо до Геленджик). По оценка на Галеоти, подобни атаки не постигат деморализация на населението. Напротив – авторът прави паралел с германските въздушни бомбардировки над Британските острови от 1940–1941 година (известни като "Блица"), които според историческите анализи не пречупват британското общество, а засилват обществената подкрепа за военните действия.

Одеският възел: Цена от 50 милиона паунда на ден

Отговорът на Москва срещу тази кампания се изразява в систематичен огън по пристанищната и логистичната инфраструктура на Одеска област – Черноморск, Южни и самата Одеса. Според изчисленията, цитирани от Галеоти, тези действия са довели до почти пълно парализиране на търговското корабоплаване в района.

Загубите за украинската икономика се оценяват на над 50 милиона британски лири (около 67 милиона щатски долара) дневно. Селскостопанският сектор, както и износът на желязна руда и стомана – основните източници на свежа валута за бюджета в Киев – са блокирани.

Тук асиметрията работи с различна математика:

  • Дрон за $50,000 причинява щети за няколко стотици хиляди долара в руска провинция.
  • Систематичният ракетен и артилерийски натиск върху 30-километровата ивица на одеските терминали блокира милиони тонове товари и генерира милиардни дефицити за броени седмици.

Украинската селскостопанска продукция изисква масов износ по море. Сухопътните коридори през Полша, Румъния и Словакия са с ограничен капацитет, а и срещат политическата съпротива на местните фермерски съюзи в Източна Европа. Когато портовите елеватори, контейнерните терминали и горивните бази в Одеса са извън строя, износът през Дунав (пристанищата Рени и Измаил) също бива претоварен и подложен на огън.

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