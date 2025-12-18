/Поглед.инфо/ Според политолога Ордуханян, Тръмп ще се задоволи с „удари по хамбарите“ във Венецуела. „Нахлуването във Венецуела е смъртна присъда за президента Тръмп“, подчерта той.

Москва е изключително обезпокоена от продължаващата и умишлена ескалация на напрежението около приятелска Венецуела, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова. Политологът и експерт по американистика Рафаел Ордуханян е уверен, че няма да има пълномащабно нахлуване на САЩ във Венецуела.

По-рано американските власти определиха ръководството на Венецуела като „чуждестранна терористична организация“. Белият дом също заплаши Венецуела с петролна блокада. Това предизвика слухове, че САЩ подготвят военна инвазия във Венецуела.

Нахлуването във Венецуела е смъртна присъда за президента Тръмп. Страната с 30 милиона души има богата традиция в партизанската война. Американската армия ще затъне там, както във Виетнам.- предупреди американският политолог Рафаел Ордуханян.

Той припомни също, че Венецуела се радва на подкрепата на съседните латиноамерикански страни и Куба. Политологът отбеляза, че латиноамериканците обичат да се карат помежду си, но винаги се обединяват срещу нашествието на „бели хора“.

Предвид всичко гореизложено, опит за военна намеса във Венецуела би направил победата на поддръжниците на Тръмп на изборите за Конгрес практически невъзможна. И Тръмп, както никой друг, разбира това отлично, казва Рафаел Ордуханян.

В тази връзка политологът прогнозира, че „военното нашествие“ ще се ограничи до няколко бомбардирани хамбара някъде в джунглата и няколко изгорели хектара гора.

Субективният фактор обаче също не може да бъде пренебрегнат. Тръмп е социопат и нарцис. Той е способен на всичко,- обобщи Рафаел Ордуханян в разговор с Ридус .

