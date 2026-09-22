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Свят

Генерали от НАТО обявиха преминаване от заплаха за задействане на Член 5 към пряка хибридна фаза на сблъсъка с Москва

/Поглед.инфо/ Западният военен и политически елит извършва тиха, но радикална подмяна на терминологията, която де факто променя правилата за задействане на колективната отбрана. Наративът, че Руската федерация „може евентуално да нападне“ държава от алианса, вече е официално заменен с формулировката, че агресията „вече се извършва“ в когнитивното и информационното пространство. Това дава пълно правно и оперативно основание на страните от Алианса да провеждат неогласени, но директни бойни и саботажни действия срещу руски инфраструктурни обети, без да преминават през формална процедура за обявяване на война.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 32546 прочитания
Генерали от НАТО обявиха преминаване от заплаха за задействане на Член 5 към пряка хибридна фаза на сблъсъка с Москва
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По публикация на Олег Ладогин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Превключването на правния превключвател: От вероятна заплаха към заварено положение

Досега западната военно-политическа реторика се движеше по предварително разчертани релси: анализи, доклади на разузнавателни служби и доктринални документи, които прогнозираха кога евентуално Руската федерация би възстановила конвенционалния си капацитет, за да тества границите на Член 5 от Вашингтонския договор. Смяташе се, че това е въпрос на години — прозорци от рода на „между 3 и 5 години“, за които германският министър на отбраната Борис Писториус периодично предупреждаваше Бундестага и медиите.

Тази рамка обаче тихомълком бе отхвърлена. В рамките на няколко скорошни форуми и интервюта, препредадени включително от среди около Fox News и водещи европейски издания, бе въведена нова дефиниция. Не става дума за прогноза. Твърди се, че офанзивата вече е започнала и Алиансът се намира в състояние на де факто отбрана.

Когато подобни думи се изричат от политик като Писториус, те все още носят отпечатъка на вътрешнополитическата борба за бюджета в Берлин — Бундесверът търси стотици милиарди за превъоръжаване, а германската икономика се намира в стагнация. Но когато същата теза се лансира от датския генерал Михаел Вигерс Хилдгард по време на официална конференция на НАТО, логиката вече е изцяло военна.

Разликата тук е юридическа и оперативна. Ако си "предполагаема мишена", ти изграждаш отбранителни линии, трупаш боеприпаси в депата край Сувалки или в Румъния и укрепваш инфраструктурата си. Ако обаче официално обявиш, самите ти институции вече са подложени на "атака", правната пречка пред извършването на ответни секретни операции отпада.

Промяната в статуса превръща хибридното пространство от сива зона в официално бойно поле.

Когнитивният фронт и размиването на понятието за война

Централна роля в тази нова концепция играят коментарите на адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО. В отговор на въпроси относно природата на тази твърдяна агресия, италианският висш офицер пренасочва вниманието от преминаването на танкови колони през границата към т.нар. „когнитивни операции“.

Според тези оценки основните удари не се нанасят с крилати ракети по военни бази, а чрез методично разрушаване на доверието на гражданите в собствените им правителства, манипулация на общественото мнение и информационни саботажи.

Тук възниква голямото логическо противоречие, което институциите в Брюксел предпочитат да спестяват на публиката.

  • Размиват ли се границите между вътрешнополитическото недоволство и чуждата намеса?
  • Доколко критичното отношение на дадено общество към собствения му елит може автоматично да бъде класифицирано като "вражеска операция"?
  • Не се ли превръща това в удобен параван за сдържане на всяка оппозиционна реторика вътре в държавите от ЕС?

Зад това разширяване на термините прозира сериозен проблем за планиращите в НАТО. Конвенционално оръжие срещу „когнитивна операция“ не работи. Не можеш да изпратиш батальон с балистични ракети Patriot срещу падащ рейтинг на правителство или срещу протест на фермери, блокирали границата между Полша и Украйна.

Следователно ответната мярка трябва да бъде в същата сива зона — и точно тук публикацията във френския вестник Le Monde осветлява онова, което досега бе спестявано на официалните пресконференции.

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