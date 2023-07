/Поглед.инфо/ Западните медии упорито съобщават за „опозоряването“ или дори „арестуването“ на генерал Сергей Суровикин. Целта на информационната атака е да предизвика дестабилизация в руската армия на място. Проблемът обаче е много по-дълбок. На слуховете са склонни да вярват, просто защото "чистки" очаква цялото руско обществено мнение.

Идва времето за голямата „чистка“

Въпросът къде е Суровикин неочаквано стана един от най-острите за руското обществено мнение. "Клюки под формата на версии" съобщават, че той е разпитван, задържан, арестуван или не. Разумните хора неслучайно питат: той какво, нима в обичайния си трудов път, всеки ден сутрин, той излизаше пред хората с доклад или интервю ? Или трябва да го прави ?

Но разумните, интелигентните хора не се чуват добре, когато се разпространяват такива ярки слухове. Разбира се, въпросът е в ролята, която играе Суровикин в очите на общественото мнение, в ръководството на СВO и в изявлението му в първите часове на бунта.

Освен това, очевидно, самата природа на руската политика е такава, че неуспешният бунт на Вагнер, ръководен от Евгений Пригожин, не може да не породи слухове за началото на „чистки“ като минимум поне в ръководството на СВО. Минимум, - защото на средно ниво говорим за страх от "чистки" в правоохранителните органи като цяло, включително в Националната гвардия, МВР и специалните служби, а максимумът е очевидно "чистки" и репресии във всички подразделения на елитите, включително публичната администрация, големите държавни корпорации и т.н.

Най-напред историческата памет е виновна за тези очаквания. Именно на Запад Втората световна война е била неизвестно колко отдавна, а нейните подробности са забравени и не влияят на днешните политически решения. А за нас Великата отечествена война беше вчера, споменът за нея е жив.

Тази памет в никакъв случай не е само за смелостта и победите, но и за предвоенните репресии срещу маршали и генерали и за това как виновните са били наказани още в дните на самите военните действия. Все още се стремим да наричаме контраразузнаването СМЕРШ, а предателите - власовци.

Не е изненадващо, че един въоръжен бунт, макар и неуспешен, макар и приключил с пълно помилване на участниците от суверена, не може да не предизвика слуховете, че „чистките“ - най-накрая! – са назрели и ще се състоят.

Има различни мнения за това кой трябва да бъде "прочистен". Например председателят на Държавната дума Вячеслав Володин призова за проверка и наказване на тези (на първо място, разбира се, отговорни лица, длъжностни лица или депутати), които са напуснали страната по време на бунта.

Всички осъждаме тези, които в този тежък момент за държавата я напуснаха, заминаха нанякъде, това действително трябва да бъде освен всичко друго и наказуемо,

- каза той.

Трудно е да се спори с това мнение - наистина, какво освен осъждане заслужава този, който напусна поста си на 24 юни и избяга панически накъдето му видят очите? Проблемът обаче е, че няма достоверна информация кой къде точно е отишъл и къде, кога се е върнал и колко такива хора е имало сред значимите лидери. Достоверна информация няма, но има призиви за наказване.

Съдбата на армейския генерал

Вячеслав Володин очевидно имаше предвид цивилни лидери. Патриотичното обществено мнение обаче е толкова напрегнато, че след събитията от 24 юни иска да „прочисти“ военното ръководство. Доколкото може да се прецени, най-голямото недоволство сред "разгневените патриоти" (този термин се използва активно в администрацията на президента и около тях) е породил самият министър на отбраната Сергей Шойгу.

Радикално патриотичният сектор на руското общество казва, че този бунт е неприемлив, но той е провокиран от онази част от бюрокрацията, която "издънва" СВO и търси начини да сключи мир със Запада,

- това е мнението на политолога Сергей Марков, което,според източници от Царград, идеално съвпада с отношението към ситуацията на Стария площад.

Как това мнение се пречупва в реалността?

Чуждестранният агент „Левада център“ твърди, че отношението на респондентите в Русия към Сергей Шойгу от 24 до 28 юни се е променило по следния начин: спад в одобрението от 60% преди бунта до 48% след бунта, нарастване на неодобрението от 32% на 38%.





Ако направим исторически аналогии, отношението към Сергей Шойгу днес вече е сравнимо с това, което военният министър Алексей Куропаткин предизвика през 1905 г., когото общественото мнение обвинява за всички сухопътни поражения и в крайна сметка за загубата на Руско-японската война от 1904-1905 г. .

Стигна се дотам, че след войната генералът не можеше да влезе в офицерското събрание. В същото време истинската му вина и нейната степен може да бъде оценена по различни начини, но за офицерите и гражданите някой трябваше да е виновен за това, че руската армия не успя да се справи с врага - разбира се, това е министърът на войната.

Днес, когато армията е в отбрана и смила врага в опитите му за „контранаступ“, в очите на общественото мнение Сергей Шойгу не може да не бъде обвиняван за някогашното „прегрупиране“, тоест за отстъплението – от района на Харков , от Херсон и др.

В тази ситуация привържениците на Шойгу се опитват да спорят в духа на същия Сергей Марков:

По-добре министърът да е много добър, но непопулярен като Михаил Барклай дьо Толи. Колко тогава го мразеха, но се оказа, че стратегията му е правилна и Михаил Кутузов продължи да действа по нея.

Проблемът обаче е, че Барклай дьо Толи и наистина е бил велик генерал. Но тази мисъл може да не я дозавършваме сега.

И така, в обществото има голямо търсене на "чистки" в елитите, но това искане не получава очаквания отговор. Царград неведнъж е писал, че бързите и очаквани кадрови решения под натиска на обстоятелствата съвсем не са това, което се очаква от руския президент Владимир Путин. Исканията за оставки и назначения по-вероятно ще доведат до продължаване на мандата на военните лидери на техните позиции.

И като цяло най-малко от Владимир Путин може да се очаква да започне масови репресии. Той не се интересува от дестабилизиране на системата, неговата задача е да гарантира, че една стабилна система гарантира военната и политическа победа на Русия.

Какво от това

Проблемът с очакванията за „чистки“ и репресии е, че на тези очаквания се радват не толкова в Русия, колкото от другата страна на фронтовата линия. Ако се вгледате внимателно в ситуацията, се оказва, че слуховете за ареста, задържането, разпитите на същия Суровикин са най-силно регистрирани в украинските социални мрежи, телеграм канали и публични страници, както и в емигрантските медии.

Вражеската политическа пропаганда се стреми да използва хипотетичните чистки, за да докаже (предимно на емигрантите, след това на украинците, след това на руснаците в Русия), че бунтът показва слабостта на политическия режим.

Отслабеният режим, според чуждите агенти, трябва да започне да "затяга винтовете" - и по този начин да предизвика недоволство сред широките социални слоеве. Офицерите, според опонентите ни, трябва да бъдат недоволни от позора на популярни генерали, очаква се и недоволството на доброволците, които помагат на армията.

Затова западните издания пишат за това, че „в бунта на Пригожин са участвали високопоставени военачалници“. Спектърът е достатъчно широк и това са издания от първа величина: New York Times, Financial Times и др. Марк Галеоти в The Economist вече писа поне за „кризата на властовата система“ в Русия.

В тази ситуация дори намек за "чистки" във военното ръководство може да бъде "наливане на вода в чужда мелница". Щом това е така, никакви "прочиствания", дори и много да искате, все още не трябва да се допускат. Трябва да сте търпеливи

Превод: ЕС

