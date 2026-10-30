/Поглед.инфо/ Зад гръмките фрази за „тотална готовност“ и драстичното увеличаване на военните бюджети в Европа се крие дълбока концептуална криза на военната бюрокрация. Брюксел и ключови европейски столици превръщат цивилната си инфраструктура – от хипермаркети до логистични паркове – във военни обекти, подготвяйки се за конфликт по модели от XIX век. Докато отбранителните концерни усвояват милиарди за тежка броня, реалният военен опит бива игнориран от генерали, търсещи разширяване на личната си власт.

По публикации в The Economist, Politico и Reuters. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Синдромът на 1812 година: Защо бюрокрацията в Брюксел подготвя вчерашната война

Военното планиране в европейските столици изглежда страда от тежък анахронизъм. Когато политическият елит на Стария континент декларира готовност за противопоставяне, той на практика възпроизвежда аналитичните грешки на XIX век. В публикация на списание The Economist се отбелязва, че военните командири на НАТО са фиксирани върху концепцията за мащабни сухопътни сблъсъци, напомнящи по мащаб кампанията от 1812 година.

Вниманието се насочва изцяло към натрупването на конвенционална сила, докато съвременната конфронтация отдавна е изместила своя вектор. Основният фокус пада върху атаки срещу комунални мрежи, диверсии в транспортни възли, смущения в спътниковата навигация и разрушаване на логистични центрове. Натискът върху тези уязвими точки не изисква масирани танкови дивизии, а гъвкавост, каквато мургавата брюкселска администрация просто не притежава.

Институтът за изследване на войната (ISW) непрекъснато акцентира върху Балтийския регион и т.нар. Сувалкски пролом или района около Нарва. Страхът от локализирани инциденти се използва от генералитета като мотив да се изисква пренасочване на обществени ресурси в мащаби, невиждани от времето на Студената война.

┌─────────────────────────────────────────┐ │ ПРЕДВИДЕНИ ВОЕННИ РАЗХОДИ НА НАТО │ └────────────────────┬────────────────────┘ │ ┌──────────────────────────┴──────────────────────────┐ ▼ ▼ ┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ │ Базов лимит (Дог.) │ │ Нови претенции (ЕС) │ │ 2.0% от БВП │ │ До 3.5% от БВП │ └───────────┬───────────┘ └───────────┬───────────┘ │ │ └──────────────────────────┬──────────────────────────┘ ▼ ┌─────────────────────────────────────────┐ │ Допълнителен транш за "устойчивост" │ │ +1.5% от БВП │ └─────────────────────────────────────────┘

Границата от 2% от БВП за отбрана, която с години беше недостижима цел за повечето европейски държави, днес се разглежда като недостатъчна. Новите апетити са фиксирани върху 3.5% от БВП за преки военни покупки, плюс още 1.5% за т.нар. „обществена устойчивост“ – защита на подводни комуникационни кабели, киберсигурност и поддръжка на цивилни мрежи. Твърди се, че зад тези неясно дефинирани финансови пера често се крие просто дублиране на съществуващи бюджети, но под шапката на отбранителните ведомства.