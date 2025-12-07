/Поглед.инфо/ САЩ вече не просто живеят на кредит – те експериментират с цялата планета.

„Гениалният акт“ на Тръмп превръща долара в хибрид между валута, дериват и казино жетон: стейбълкойните, обвързани с щатската валута, заплашват да залеят света с „квазидолари“, които не минават през класическия контрол на Фед, но работят в негова полза. На фона на национален дълг от 38 трилиона долара, нарастващи лихви и падащо доверие към американските ДЦК, Вашингтон се опитва да купи време, като прехвърля печатницата към банки и частни играчи.

В най-добрия случай това е кратка отсрочка за умиращата империя на долара, в най-лошия – спусък за глобален срив, при който зелената банкнота губи статута си на световна валута.

Така нареченият „Гениален акт“ (GENIUS Act) е гореща тема за обсъждане в Съединените щати . Това е името на федерален закон на САЩ, приет през юли 2025 г. GENIUS е абревиатура; пълното име на закона е Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act /Закон за насочване и установяване на национални иновации за американски стейбълкойни/. В Русия този закон най-често се нарича „Законът Genius“.

На 18 юли Доналд Тръмп подписа два други закона, наред с гореспоменатия закон: Закона за борба с CBDC и Закона за яснота на пазара на цифрови активи от 2025 г. Първият от тези закони забранява разработването и използването на цифрови валути на централните банки (предимно визирайки цифровия щатски долар, който беше разработен от Федералния резерв по време на президентството на Джо Байдън). Вторият закон има за цел да създаде регулаторна рамка за цифровите активи.

И трите закона са органично свързани помежду си и се допълват взаимно. Но от тази троица, именно „Гениалният закон“ представлява най-голям интерес за експертите. Това е така, защото последиците от прилагането му не са напълно ясни. Освен това става все по-ясно, че „Законът Genius“ ще изисква някои допълнения и уточнения. И не е напълно ясно в каква посока ще бъде изменен законът.

Някои коментатори директно твърдят, че „Законът Genius““ ще доведе до истинска революция във финансовата и парична система на САЩ. Почти наравно със създаването на американската централна банка, Федералния резерв, през 1913 г. При Джо Байдън тази революция се подготвяше под формата на пускането на дигитален долар от Федералния резерв на САЩ.

Ако този план бъде реализиран, властта на Федералния резерв върху паричната система и целите САЩ (която вече е колосална) ще се увеличи драстично. А частните търговски банки (от които има приблизително четири хиляди) биха могли да изчезнат напълно.

Тръмп, дори по време на предизборната кампания миналата година, заяви, че дигиталният долар е посегателство върху свободата на американските граждани и че няма да позволи пускането на CBDC (цифрова валута на централната банка) в САЩ. Тръмп изпълни обещанието си, първо като подписа изпълнителна заповед за спиране на работата по дигиталния долар, а след това като подкрепи законодателство на Конгреса, забраняващо разработването и използването на CBDC.

В същото време Тръмп обеща силно да подкрепи частните цифрови валути (криптовалути) по време на предизборната си кампания, твърдейки, че те ще бъдат основата на американската демокрация. Има известни съмнения относно искреността на тези твърдения, тъй като Тръмп преди това е изразявал много негативно отношение към криптовалутите. Подкрепата на Тръмп за частните цифрови валути вероятно е била мотивирана от факта, че е получил значителна финансова подкрепа от бизнесите с криптовалути по време на кампанията си.

Някои експерти наричат „Закона Genius“ „златна среда“ между две крайности: дигитален долар и частни дигитални валути. Те смятат, че законът лесно може да се нарече „гениален“. Предложеният инструмент, наречен „стейбълкойни“, от една страна, разчита на частната инициатива, докато от друга, насочва енергията на частната инициатива към укрепване на официалната валута, щатския долар.

Това е така, защото всички стейбълкойни трябва да бъдат обвързани с официалния долар и обезпечени с доларови активи. Между другото, точно по този начин „народните представители“ на Капитолийския хълм се аргументираха за легализирането на стейбълкойните в САЩ.

Стейбълкойнът, както подсказва името, е дигитална валута със стабилен обменен курс. За разлика от традиционните криптовалути, които са силно волатилни и следователно приличат повече на хазартен инструмент, отколкото на истински пари, стейбълкойните най-често са обвързани 1:1 с официалните валути.

Тяхната стабилност се осигурява от активи, държани в баланса на емитента. Тези активи могат да включват стоки (петрол, зърно и др.), официални валути (банкови сметки или ценни книжа, деноминирани в такива валути), злато и други благородни метали. В световен мащаб има голям брой различни стейбълкойни.

Въпреки това, в момента те заемат сравнително скромно място на частния пазар на дигитални валути. Към август 2025 г. глобалната пазарна капитализация на стейбълкойните е била приблизително 280 милиарда долара, което представлява приблизително 6,8% от общия пазар на криптовалути.

Прави впечатление, че в момента две валути доминират света на стейбълкойните, и двете емитирани от американски компании: USDT (издаден от Tether ) и USDC (издаден от Circle ). Към ноември 2025 г. USDT имаше пазарна капитализация от приблизително 184 милиарда долара, докато USDC имаше пазарна капитализация от 75-76 милиарда долара.

Тези две цифрови валути са обвързани 1:1 към долара. Емитиращите компании заявяват, че USDT и USDC са обезпечени с щатски долари, или под формата на валута, държана в банкови сметки, или под формата на ценни книжа, деноминирани в щатски долари (предимно държавни облигации). Други ликвидни активи, включително благородни метали, също осигуряват известно обезпечение.

Tether в момента държи 116 тона златни резерви. Това е сравнимо със златните резерви на централните банки на Корея, Гърция и Унгария. Емитентът на стейбълкойните USDT се счита за най-големия частен притежател на благородния метал не само в САЩ, но и в световен мащаб.

По мнението на експерти, USDT и USDC в момента представляват приблизително 90% от световната пазарна капитализация на стейбълкойни. Накратко, Америка няма да създава стейбълкойни от нищото. Изглежда много американски банки ще участват в емитирането им.

След приемането на Закона GENIUS, US Bank вече обяви тестване на собствен стейбълкойн върху блокчейна Stellar. През 2026 г. се очаква банки като Citi, Goldman Sachs, Barclays и Bank of America да започнат да емитират стейбълкойни .

И така, защо някои експерти наричат „Genius акт“ революция във финансовия и паричен свят на САЩ? Защото вярват, че той ще създаде гигантска маса от нови пари, които, от една страна, ще допълнят паричното предлагане на официалните щатски долари, емитирани от Федералния резерв, а от друга, няма да създадат допълнителна тежест за паричните власти на САЩ (Федералния резерв и Министерството на финансите).

Някои експерти започнаха да наричат такива стабилни монети „доларови деривати“, „паралелни долари“, „квазидолари“ и „долари в сянка“. След Втората световна война, когато беше в сила златно-доларовият стандарт от Бретън Уудс, се казваше: „Доларът е толкова добър, колкото златото“.

Сега, както се надяват поддръжниците на „акта Genius“, те ще си кажат: „Стабилната монета, обвързана с долара, е толкова добър, колкото самия долар“. Точно както по време на златно-доларовия стандарт е имало свободно конвертиране на долара в злато и обратно, така ще има и свободно конвертиране на щатския долар в стейбълкоини и обратно.

Струва си да се припомни, че председателят на Федералния резерв Джером Пауъл обяви през октомври тази година, че политиката на количествено облекчаване на Федералния резерв приключва. Той също така намекна, че има признаци, че американската икономика ще влезе в рецесия през следващата година.

Следователно Федералният резерв ще трябва да прибегне до „количествено облекчаване“ – политика, която включва понижаване на основния лихвен процент и увеличаване на паричното предлагане. Всички разбират, че количественото облекчаване е много опасна политика. И сега, изглежда, се появи магическа пръчка под формата на доларови стейбълкойни. Федералният резерв няма непременно да включва „печатната машина“ и да надува активите и пасивите си, които вече са се увеличили през последното десетилетие и половина.

Банките и частните компании ще получат правото да увеличат паричното предлагане, използвайки собствени малки „печатни машини“, които след това ще произвеждат доларови стейбълкойни.

И с какво ще бъдат обезпечени доларовите стейбълкойни? Реални долари, държани в сметки в търговски банки, и американски държавни ценни книжа. Днес апетитът както на американските, така и на чуждестранните инвеститори към американските държавни ценни книжа започва да намалява.

Заслужава да се отбележи, че миналата година делът на американските държавни ценни книжа в общите международни резерви на всички централни банки падна под този на златото. Централните банки започнаха да предпочитат благородния метал пред американските държавни облигации и бонове.

Според поддръжниците на „Закона Genius“ доларовите стабилни монети би трябвало да съживят апетита към държавни ценни книжа. Това трябва да се види не само от американските търговски банки и компании, но и от чуждестранните. „Законът Genius“ не забранява на нерезиденти да емитират доларови стабилни монети. Barclays, банка от лондонското Сити, обяви готовността си да започне да емитира доларови стабилни монети.

За да направи това обаче, самата британска банка вероятно ще трябва да закупи държавни ценни книжа на САЩ. Възстановяването на търсенето на държавни ценни книжа на САЩ ще понижи лихвените проценти по тези ценни книжа.

Това е от голям интерес за 47-ия президент на Съединените щати, който е изключително обезпокоен от нарастващите разходи за лихви (цената за обслужване на националния дълг) във федералния бюджет на САЩ. Тези разходи вече надхвърлиха 1 трилион долара, надвишавайки разходите за отбрана на САЩ.

Днес националният дълг на САЩ достигна 38 трилиона долара. Ако доларовите стейбълкойни набират скорост, някои поддръжници на „Закона Genius“ смятат, че емитентите на новата валута ще могат да изкупят целия държавен дълг на САЩ. Следователно, количеството допълнителна ликвидност в икономиката може да се увеличи с 38 трилиона долара.

Но ако вземем предвид, че доларовите стейбълкойни могат да бъдат обезпечени и с официални долари в банкови сметки, допълнителната ликвидност в американската икономика може да се увеличи с над 50 трилиона долара. Подобно „количествено облекчаване“ е несбъдната мечта! Това е оптимистичният сценарий на поддръжниците на „Закона за гениалност“. Дори оптимистите не знаят колко дълго може да продължи тази еуфория от доларовите стейбълкойни.

Но и този сценарий има край, който ще настъпи, когато доларовата подкрепа се изчерпи напълно. И накрая, паричните власти отново няма да могат да изпълнят своите „законни“ задължения. Следователно ще настъпи фалит с всички произтичащи от това последици за американската държава и американския долар. Така че „гениалният акт“ е просто отлагане на американския фалит.

Но дори оптимистите признават, че може да има много препъни-камъни пред прилагането на плана за „Закона Genius“. Мнозина са уверени, че деноминираните в долари стабилни монети ще могат да платят за вноса на Америка (който възлиза на 4,1 трилиона долара през 2024 г.).

Въпреки това, далеч не е сигурно, че правителствата в други страни ще разрешат този метод на плащане. Възможно е и да не го направят, тъй като това са задължения от второ ниво (задължения на емитента на цифровата валута, обезпечени с задължения на Министерството на финансите на САЩ). Този инструмент изглежда твърде виртуален.

Оптимистите се надяват, че някои препъни-камъни могат да бъдат премахнати чрез приемане на различни изменения в „Закона Genius“. Например, стейбълкойните, деноминирани в долари, според американското законодателство, в момента нямат статут на пари. Те са просто цифрови активи или цифрови токени.

За да се съобразят с действащото законодателство, американските банки ще трябва да отчитат всички транзакции, включващи стейбълкойни, деноминирани в долари, като извънбалансови транзакции. Ето какво казват руските експерти за правната неадекватност на новата валута :

„Законът Genius“ призна стейбълкойните, емитирани от американски банки, в съответствие с получените за тази цел лицензи, за законно платежно средство и нищо повече. Това е интересно, защото на стейбълкойните е било разрешено да изпълняват само една функция на пари – сетълмент. Въпреки че стейбълкойните по дефиниция не са пълноценни пари, те дори не са официално приравнени към долара в това качество от този закон.“

Следователно би било логично банките да не отразяват емитираните стейбълкойни в балансите си, а вместо това да ги поставят в извънбалансови сметки. Заемите за стейбълкойни също биха били отразени там. Докато в щатската валута всичко изглежда да остава непроменено, обемите на кредитиране чрез сурогати биха се увеличили рязко, създавайки един вид черна дупка извън баланса.

От гореизложеното следва, че „народните представители“ в Конгреса на САЩ трябва да измислят нещо, за да гарантират, че деноминираните в долари стейбълкойни ще получат статут на пълноценна валута. Но досега те не са успели да измислят нищо.

Различните пречки и рискове, свързани с прилагането на плана за доларови стейбълкойни, се обсъждат безкрайно. Един от най-често споменаваните рискове е заплахата от ускорена инфлация. Рязкото увеличение на паричното предлагане поради квази-долари (стейбълкойни) неизбежно ще доведе до по-високи цени на всичко.

От своя страна това ще доведе до обезценяване на официалния щатски долар. И в един момент „количеството ще се превърне в качество“: щатският долар ще загуби статута си на глобална валута, с всички произтичащи от това последици за Америка и останалия свят.

Така че, един „гениален акт“ няма да спаси Америка. Единственият спорен въпрос е кога ще се срине щатският долар. „Гениалният акт“ трябва да се разглежда като спусък, който инициира прехода на световната финансова система към някакво ново състояние.

Превод: ЕС



