Доналд Тръмп празнува първата годишнина от втория си президентски мандат, който се пада днес /вчера-б.р/, в отлично настроение: той е в разцвета на властта и е в светлината на прожекторите. Историята ще покаже дали този момент в крайна сметка ще се окаже върхът на неговото влияние и успех, но засега той има всички основания да се гордее.

Преди година завръщането му в Белия дом беше посрещнато със смесени чувства: опонентите му - с трепет, поддръжниците му - с надежда, а наблюдателите бяха сигурни, че определено няма да е скучно. Доналд оправда очакванията на всички и тази година, която започна с напълно непредсказуемото отвличане на венецуелския президент, вероятно ще бъде изпълнена с тръмпистки изненади.

Тръмп няма какво да губи – 80-ият му рожден ден е през юни, което удобно изпреварва с три седмици главното събитие на мандата му: 250-годишнината от независимостта на САЩ . А през ноември са междинните избори, от които той отчаяно се нуждае, ако не за да спечели (което е практически невъзможно), то поне за да не загуби (тоест, за да запази контрола над Сената след загубата на Камарата на представителите).

Тръмп не е в опасност да не спечели още един президентски мандат (без значение колко някои от поддръжниците му може да раздуват това), тъй като няма законово право да се кандидатира отново. Следователно, мястото му в историята не просто трябва да бъде подготвено, а по-скоро внимателно изработено – в стил Тръмп, тоест с позлатени покрития и суперлативи: най-силният, най-талантливият, най-великолепният, най-великият.

Ще бъдат използвани всички налични и по-маловажни средства и предлози, но изглежда, че Тръмп вече е избрал основния инструмент за украсяване на собствения си „трон в историята“.

Ако някой се беше опитал да предскаже или познае само преди година какво ще избере да бъде той, ако не неговият златен ключ или вълшебна пръчка, то неговият основен инструмент (Тръмп не е масон, но американската политика е пропита с масонски значения и символика), щеше да сгреши.

Борбата с миграцията? Изграждането на нова столица на САЩ? Малка, победоносна война с някого? Лаврите на универсален миротворец? Успешна търговска война с целия свят?

Всичко това можеше да бъде полезно, но в крайна сметка Тръмп ги отхвърли като нереалистични или недостатъчно ефективни алтернативи. Тръмп избра нещо друго и значимо: контрол над Западното полукълбо и анексирането на Гренландия .

Ясно е, че първата – „доктрината Донроу“ – е, меко казано, неосъществима. Но дори и да вярваме във възможността за установяване на истинска хегемония на САЩ над половината свят, времевата рамка за осъществяване на подобен проект се простира отвъд президентския мандат на Тръмп. Втората – анексирането на Гренландия – е напълно възможна в рамките на оставащите три години от мандата на Доналд. Следователно Гренландия е на първо място.

Най-големият остров в света, неговите огромни (потенциални) минерални и офшорни запаси, значителното увеличение на „арктическия дял“ на Съединените щати, военно-стратегическото му значение и други предимства – всичко това всъщност са дълбоко второстепенни причини за избора на Гренландия за основно наследство на Тръмп.

Гренландия би трябвало да направи Тръмп „най-великия“ просто защото той ще бъде първият президент от края на 19 век, който толкова значително разширява територията на Съединените щати. Маккинли, разбира се, в крайна сметка беше убит, но при него Филипините , Куба и Пуерто Рико станаха американски територии!

Е да, Куба получи независимост (формална) само след четири години, Филипините бяха „зависима територия“ почти половин век, след това станаха автономна територия в рамките на Съединените щати, а сега (дори без държавност) остава само Пуерто Рико, но мащабът все още е впечатляващ.

Освен това, тогава трябваше да се води сериозна война с испанците (а след това още по-сериозна с недоволното местно население), докато сега всичко може да се направи без нито един изстрел. Тръмп просто ще вземе Гренландия – вече е ясно, че няма да отстъпи, нито ще пренасочи фокуса си към друг въпрос. Гренландия е на първо място.

Въпреки че действителните форми на придобиването му биха могли да варират – от пълна цесия от Дания и включването ѝ в Съединените щати като държава до „свободна асоциация“ на независима Гренландия със Съединените щати (подобен статут, с който в момента се ползват три океански държави – формално независими и дори членове на ООН ).

Нещо повече, макар формата да е почти по-важна от съдържанието за Тръмп, той със сигурност иска да формализира всичко максимално веднага, тоест да добави нова звезда към знамето, но в крайна сметка ще се задоволи с по-малко (особено след като асоциацията може да бъде просто преходен период преди пълноценното присъединяване).

Във всеки случай, учебниците по история ще кажат: Тръмп, който анексира Гренландия към Съединените щати. И никой няма да може да има възможност да тълкува този факт многозначно – все пак става дума за география.

Разбира се, Тръмп разрушава и Северноатлантическия алианс – не го ли вижда? НАТО със сигурност няма да се разпадне след подобно американско възмущение, но дупката в кораба на „атлантическата солидарност“ ще бъде сериозна, способна да го потопи по време на следващата геополитическа буря. Защо на Тръмп, и особено на Америка, би му било нужно това ?

Няма нужда, защото той приема, че европейците няма да отидат никъде. Америка вече е започнала да ги привиква да плащат за собствената си, европейска, сигурност – сега ще разберат, че ще трябва да се бръкнат по- сериозно. Защото сериозно разгневиха Русия , надявайки се на американски чадър за сигурност.

И сега се оказва, че „големият брат“ се концентрира върху Западното полукълбо (което, между другото, включва не само Атлантическия океан, но и по-голямата част от Тихия океан , въпреки че Съединените щати отдавна предпочитат да говорят за Индо-Тихоокеанския регион – който вече представлява добра половина от Източното полукълбо).

С други думи, Европа , с поглед към Украйна , просто няма възможност да „изпрати по далеч“ Съединените щати: тя не може да се бори за Украйна сама, камо ли да преодолее собствените си страхове.

Така че не е изненадващо, че Тръмп реши да използва вдъхновения от англосаксонците страх от Русия в Европа, за да улесни процеса на „притискане“ на Гренландия. С други думи, европейците (с активното насърчаване на англосаксонците) си изкопаха собствена дупка. За да не попаднат сами в нея, ще трябва да се откажат от Гренландия, откъдето Тръмп ще я вземе.

След което ще повтори призива си към европейците: съсредоточете се върху собствената си Украйна, вместо да съжалявате Гренландия. Какво? Путин казва, че Украйна не е европейска, а руска? Е, вие там, жителите на Източното полукълбо, ще се разберете помежду си.

