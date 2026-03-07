/Поглед.инфо/ Анализаторът Влад Шлепченко разкрива шокиращи данни от сателитни снимки, които доказват масираното унищожение на американската противоракетна система THAAD в Близкия изток. Иран успешно деактивира ключови радари на САЩ, поставяйки Пентагона пред логистична катастрофа и критичен недостиг на боеприпаси в една жестока война на изтощение.

Провалът на американския "чадър" в Близкия изток

Нарастват неоспоримите доказателства от Арабския полуостров, че Техеран е постигнал исторически и стратегически успех в систематичното разрушаване на американската военна инфраструктура в региона. Онова, което в първите часове на конфликта изглеждаше като удари по „празни бази“, днес, чрез обективния поглед на сателитните снимки, се разкрива като прецизна операция по ослепяване на американската мощ. Успехите на Иран в противодействието на прехвалените системи за противоракетна отбрана (ПРО) не са просто регионално събитие, а глобален прецедент, който се анализира с огромно внимание в Москва и Пекин.

Първоначалната дезинформация, че американците са изтеглили ценните си активи, бе разбита от висококачествени изображения. Те показват многобройни ирански ракетни попадения директно в сърцето на системите за ПВО и ПРО на САЩ и техните регионални съюзници. В анализите на Поглед.info се отбелязва, че това е първият случай в модерната история, при който ешелонирана американска защита бива системно пробивана от държава, намираща се под десетилетни санкции.

Списъкът на пораженията: Милиарди долари в пламъци

Според експертни оценки, до 5 март 2026 г. иранските сили са нанесли удари по приблизително 27 американски военни обекта. Мащабът на щетите върху системата THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), проектирана да прихваща балистични ракети в стратосферата, е безпрецедентен. Сателитните данни потвърждават поражения в седем ключови бази:

Бахрейн: Унищожена радарна система AN/FPS-117 и критични антени за сателитна комуникация (SATCOM) в базата на 5-ти флот на ВМС на САЩ. Катар: Дрон „Shahed-136“ е нанесъл директен удар по радара AN/FPS-132. Стойността на това съоръжение е зашеметяващите 1,1 милиарда долара, а щетите се определят като фатални за неговата функционалност. ОАЕ: Удар по военновъздушната база „Ал Рувайс“, където са регистрирани попадения срещу радар AN/TPY-2 и пускови установки THAAD. Йордания: Базата „Мувафак Салти“ е станала свидетел на пълно унищожение на компоненти от ПРО, като сателитите са заснели мащабни пожари и отломки от американска техника. Саудитска Арабия: В базата „Принц Султан“ иранските ракети са елиминирали още един комплекс AN/TPY-2, оставяйки небето над кралството практически незащитено.

Поразяването на тези радари е стратегически гениален ход. Без тях скъпоструващите пускови установки се превръщат в обикновени метални контейнери, а командните центрове губят способността си да координират какъвто и да е отговор. Иранците умишлено са концентрирали огъня си върху „очите“ на американската армия, преди собствените им ресурси да бъдат подкопани от ответните въздушни удари.

Логистичният колапс и войната на изтощение

Докато Вашингтон продължава да демонстрира самочувствие, реалността на бойното поле диктува други правила. Кели Гриеко от Центъра „Стимсън“ алармира, че конфликтът вече е навлязъл във фаза на „война на изтощение“, в която САЩ губят технологичното си и количествено предимство. Прогнозите са мрачни: Пентагонът може да изчерпи запасите си от ракети за THAAD в рамките на едва две седмици.

„Вашингтон пост“ цитира високопоставени източници, според които американските военни вече са принудени да „филтрират“ целите, които да прихващат. Причината е прозаична – скоростта, с която се изстрелват прехващачите, надвишава многократно скоростта на тяхното производство. Използването на ракети Patriot PAC-2, произведени преди четвърт век (около 2000 г.), е ясно доказателство, че модерните складове са опразнени. Статистиката е неумолима: за всяка иранска балистична ракета Израел и САЩ изстрелват до 12 прехващача. При годишно производство от едва 150 ракети, математиката на войната работи против хегемона.

Стратегията на „евтиния удар“ и подземните крепости

Иран не разполага с безкрайни ресурси, но разполага с асиметрична логика. Юрий Лямин, водещ експерт по иранските въоръжени сили, обяснява, че Техеран е заложил на максимално евтини пускови установки и транспортни машини. Това позволява на страната да поддържа огромен брой огневи точки, които са практически невъзможни за пълно унищожение.

Основата на иранската издръжливост са „ракетните градове“ – огромни тунелни комплекси, вкопани дълбоко в скалите. Иранците са си научили урока от предишните сблъсъци през 2025 г. Сега те използват тактика на разпръскване: ракетите се доставят от защитените складове до предварително подготвени точки за изстрелване в момента на атаката. Дори при пълно въздушно превосходство на САЩ и Израел, постоянното патрулиране на иранското въздушно пространство струва милиарди и изтощава ресурсите на пилотите, докато иранските екипажи продължават да излизат от земята за нови и нови удари.

Смелост на ръба на саможертвата

Освен технологичната и тактическа подготовка, Иран демонстрира и фанатична воля за съпротива. Случаите с пилоти на Як-130, преследващи крилати ракети в небето над Техеран, или екипажите на два Су-24, опитали самоубийствен пробив срещу база в Катар на височина от едва 12 метра над морето, предизвикват респект дори у врага. Това е война, в която хората са готови да се жертват, за да нанесат дори един-единствен удар по противника.

Геополитически изводи за Русия и света

Иран води своята битка от позиция на материална слабост, но с интелектуална и стратегическа гъвкавост. Този опит е безценен за Русия. Наблюдателите на Поглед.info подчертават, че анализирането на методите за потискане на американската ПРО е критично важно за адаптиране на нашите собствени отбранителни и настъпателни доктрини.

Светът видя, че дори най-скъпите и технологични системи като THAAD имат своите „ахилесови пети“. Когато една държава е готова да приеме удара, да издържи на натиска и да отвърне асиметрично, тя може да постави под въпрос глобалната доминация на всяка свръхсила. Близкият изток вече не е същият, а уроците от март 2026 г. ще се учат в генералните щабове още дълго време.

