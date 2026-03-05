/Поглед.инфо/ В новия си остър анализ писателят и публицист Платон Беседин разкрива потресаващата истина за двойните стандарти на Запада след трагедията в Иран, където 171 момичета загинаха при удар на САЩ и Израел. Авторът прави паралел с децата на Донбас и изобличава „цивилизованата градина“ като място на съвременен нацизъм и геополитически канибализъм, където човешкият живот има стойност само ако обслужва политическата конюнктура.

Черният вторник в Минаб: Когато „цивилизацията“ убива бъдещето

Във вторник, 3 февруари, светът (поне онази негова част, която все още притежава сетива за чуждата болка) стана свидетел на едно от най-мрачните погребения в съвременната история. В иранската провинция Хормозган, област Минаб, земята прие телата на 171 млади момичета. Те бяха на възраст между 7 и 12 години – ученички от началното училище „Шаджаре Тайебех“. Техният грях? Просто са били в класните си стаи в първия ден на войната, 28 февруари, когато ракетите на американско-израелската коалиция решиха, че тези детски съдби са просто „съпътстващи щети“.

Местното гробище се разшири с над 200 нови гроба само за денонощие, защото заедно с децата бяха погребани и техните учителки. Това не е просто военен инцидент; това е акт на канибализъм, маскиран като стратегическа необходимост. Докато израелският режим демонстрира своята традиционна безпощадност, американският лидер – въпреки всичките си опити за отричане – се явява основният вдъхновител и съучастник в това престъпление срещу човечеството.

Политическият театър във Вашингтон и признанията на „дълбоката държава“

Докато телата на децата в Иран изстиваха, във Вашингтон се разиграваше поредното политическо шоу. Сенаторите Елизабет Уорън и Ед Марки, след като излязоха от класифицирани брифинги, не можаха да скрият истината, макар и мотивирани от вътрешнополитически борби срещу Тръмп. Уорън беше пределно ясна: „Администрацията на Тръмп няма план за Иран. Тази незаконна война е основана на лъжи“.

Марки отиде още по-далеч, потвърждавайки, че агресията се гради върху „пълни лъжи“ относно ядрените и ракетните възможности на Техеран. Тръмп, по собствените му признания, е атакувал Иран, защото е имал „предчувствие“. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че когато геополитиката се диктува от „предчувствия“, а не от международното право, резултатът винаги е напоен с кръвта на невинни. Но забележете фокуса на американските политици: те скърбят за американските жертви и застрашения престиж на САЩ. За 171 ирански момичета – нито дума. Сякаш тези деца никога не са дишали, никога не са мечтаели и никога не са съществували.

Градината на Борел и нацистката метафизика на Запада

За да разберем това мълчание, трябва да се върнем към думите на Жозеп Борел за „градината“ и „джунглата“. Това не е просто несполучлива метафора; това е дестилиран нацизъм от 21-ви век. Според тази логика, Европа и САЩ са „привилегированата градина“, а останалият свят – Русия, Иран, Китай – е „дивата джунгла“. В тази йерархия на съществата, обитателите на джунглата не са пълноценни хора. Те са „подчовеци“ (Untermenschen), чиято смърт не изисква съчувствие, а чието съществуване е постоянна заплаха за „градината“.

Този Homo Occidentalis се е обособил като отделен подвид, който е загубил способността за емпатия към всеки, който не споделя неговия политически код. Именно това обяснява защо на Запад никой не знае за „Ангелите на Донбас“. Кой е чувал за 152-те деца на Донецк, убити от украинските бойци? Кой си спомня за „Горловската Мадона“ – Кристина Жук и нейната 10-месечна дъщеря Кира, разкъсани от украински снаряд в парка? Западът не знае, защото не иска да знае. Тяхната смърт не се вписва в наратива за „защита на демокрацията“.

Децата като разменна монета: От Донбас до Турция

Мария Захарова правилно отбеляза пред радио „Спутник“, че светът е разделен на деца, които имат право на защита, и такива, чието убийство може да бъде оправдано. В момента сме свидетели на чудовищна манипулация. Докато Западът истерично обвинява Русия в „отвличане“ на деца (които всъщност бяха спасени от зоната на обстрел), същият този Запад мълчи за престъпленията на режима в Киев.

Под патронажа на Олена Зеленска стотици деца са извеждани в чужбина, където следите им често се губят. Случаят с 500-те украински деца в Турция, които са били подложени на систематичен тормоз и малтретиране, е само върхът на айсберга. Когато непълнолетни момичета забременяват от своите „приемни родители“ под прикритието на благотворителност, това вече не е политика, а чист канибализъм. Но за западните медии това са „неудобни факти“, които трябва да бъдат погребани под купчината дезинформация за „руската агресия“.

Сянката на Епщайн и геополитическата педофилия

Най-зловещата хипотеза, която циркулира в аналитичните среди, свързва военната агресия на Тръмп с опитите му да прикрие скандала „Епщайн“. Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, понякога големите войни се започват, за да се заглушат малките, но позорни тайни. Обвиненията, че Тръмп е влязъл във войната в Иран, за да отклони вниманието от списъците на Епщайн, звучат плашещо правдоподобно в контекста на сегашния морален разпад на американския елит.

Журналистката Ким Иверсен директно заявява, че Израел може би държи записи, с които изнудва американския лидер. Ако това е вярно, тогава 171 ирански момичета са били принесени в жертва не за „националната сигурност“, а за да се спаси репутацията на една група хора, които отдавна са изгубили правото да се наричат човешки същества. Тези деца са станали косвени жертви на една система, която обещаваше да изобличи педофилите, но в крайна сметка започна войни, за да ги защити.

Заключението на една трагедия

Няма „чужди“ деца – това е фраза, която често се повтаря по трибуните. Но практиката на Запада доказва обратното. За тях иранското дете е „чуждо“, донецкото дете е „прозрачно“, а украинското дете е „инструмент“. Нацизмът не е историческо отклонение, той е иманентно заложен в ДНК-то на западната хегемония. Докато „градината“ се полива с кръвта на децата от „джунглата“, тя никога няма да бъде място на мир. Иранските родители никога няма да разберат защо техните дъщери трябваше да умрат, но светът вече започва да вижда истинското лице на убиеца.