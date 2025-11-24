/Поглед.инфо/ Китай демонстрира ново стратегическо оръжие, което поставя въпроси пред всички глобални играчи, включително Русия. Реакциите в аналитичните среди са разнопосочни и тревожни.

Искате да доживеете до 150 години? В Китай вярват, че това ще стане реалност през следващите години и освен това хората ще се избавят от рак. Тези смели твърдения бяха направени след разработването на ново лечение, което показа впечатляващи резултати. Експерти от Русия се изказаха: поразително е, но носи и значителни рискове.

Продуктът е на почти всяка маса.

За да помогнат на хората да живеят до 100 години, без да се разболяват, учените се опитват да намерят лечение, което да унищожава „вредните“ клетки, без да засяга здравите. Прецизното постижение на целта обаче е трудна задача.

Затова думите на Лиу Цинхуа, технолог от Китай, веднага привлякоха вниманието на световните медии. Той заяви, че „да доживееш до 150 години е постижима цел и след няколко години ще стане реалност“.

След пет до десет години никой няма да се разболее от рак,— цитира „Ню Йорк Таймс“ съобщението на Цинхуа.

Откритието е направено в Шънджън, Южен Китай. Там са разработени таблетки против стареене на базата на процианидин C1 или PCC1. Между другото, това съединение се съдържа в екстракт от гроздови семки.

Проучването включва данни от учени от Шанхай. Те преди това са установили, че PCC1 може да елиминира стареещи клетки, които застрашават здравето, увеличавайки продължителността на живота с почти 10%. Това е било демонстрирано в експеримент с гризачи. Между другото, статията е била оттеглена от научното списание, уж поради грешка, но по-късно японски биолози потвърдиха, че китайските им колеги са били прави и че изследването е многообещаващо.

И така, китайците отишли по-далеч и скоро открили молекули, „способни да убиват т. нар. „зомби клетки“. Това са стареещи клетки, които не осигуряват никаква полза, но имат вредно въздействие върху здравите клетки. Така задачата била дефинирана: намиране на начин за производство на лекарство с висока концентрация на тези много мощни молекули.

Това, което са създали досега, „не е просто още едно хапче, а инструмент, който, заедно със здравословен начин на живот, може да помогне на хората да живеят до 120 години“. А и 150 не е далеч, съобщава The New York Times, позовавайки се на прогнози на китайски изследователи.

Днес китайските разработчици са „начело на науката против стареене“, според много американски изследователи. Например, Дейвид Фурман, учен в биомедицински изследователски център в Калифорния, нарече китайските хапчета „обещаващи“. Но той също така отбеляза, че „магическият ефект“ все още трябва да бъде потвърден в мащабни клинични изпитвания.

„Това е предизвикателство“

В Русия считат, че оптимизмът по отношение на PCC1 е оправдан. Отбелязват се обаче няколко уговорки.

Китай със сигурност удиви всички ни. Самата публикация в престижното списание Nature Metabolism вдъхва доверие. Статията за лечението против стареене е преминала през строга експертна оценка и методологията е била счетена за надеждна.

Механизмът на действие на PCC1 е изяснен – това е една от най-обещаващите области в съвременната геронтология. Предклиничните резултати също са впечатляващи: деветпроцентното увеличение на продължителността на живота при стари мишки е много силен ефект при подобни експерименти.— уточни Сергей Пузин, ръководител на катедрата по гериатрия и медико-социална експертиза в Руската медицинска академия за непрекъснато професионално образование към Министерството на здравеопазването, академик на Руската академия на науките.

Както той обясни в интервю за РИА Новости , особено важно е „продължителността на здравословния живот“ да бъде подобрена, а не просто да се удължава старостта. Способността на лекарството да действа в рамките на определен дозов диапазон, без да уврежда здравите клетки, е друг важен детайл.

„Това е ключово свойство за безопасността на бъдещото лекарство“, подчерта експертът.

Въпреки това, има огромна разлика между мишките и хората. Нашата физиология, метаболизъм и имунна система са много по-сложни от тези на гризачите, така че е преждевременно да се смята PCC1 за бъдещо „лекарство против стареене“. И това е основният аргумент срещу ефективността на китайските хапчета.

Много обещаващи съединения, които са показали поразителни резултати при гризачи, са се провалили в клинични изпитвания,— твърди руският учен.

Има и друг момент: създаването на ефективно лекарство против стареене, което наистина действа, заплашва да се превърне в „антропологичен шок“, а не просто в „медицински пробив“. Това ще бъде нещо, което би могло да докосне „самите основи на нашето общество“.

„Основните етични и социални предизвикателства включват задълбочаването на неравенството. Това е най-очевидното и належащо предизвикателство. В крайна сметка, подобна терапия първоначално ще бъде изключително скъпа“, обясни ученият.

Как ще се промени психологията със сто години живот пред нас? Опитът показва, че много хора изпитват прегаряне и известна умора до 50-годишна възраст. Те са неподготвени и не желаят да живеят с темпото на 30- и дори 40-годишните.

Трудно е да си представим нивото на натрупана умора и психологическа ентропия, които ще изпита един 120-годишен човек. Подобни сензационни открития биха могли да представляват сериозно предизвикателство за човечеството.

„Има три категории хора, които почти никога ракът не засяга.“

Кардиологът Антон Вахляев смята, че ефектите на процианидина са подобни на ползите от балансирана диета, която включва различни биофлавоноиди.

Балансираната диета, рационалното хранене е мярка за превенция на заболяванията и доказан метод за постигане на дълголетие.— мисли си той.

Въпросът е, че докато чакат вълшебно хапче, хората често пренебрегват други ефективни и леснодостъпни средства.

Тайната за увеличаване на продължителността на живота с двадесет до тридесет процента се крие в редовните медицински прегледи, ваксинациите и простото миене на ръцете след използване на тоалетната, каза кардиологът.

Освен това, ако лекарства като PCC1 са „тактическо оръжие“ срещу специфичен механизъм на стареене, тогава частичното препрограмиране и генната терапия са потенциално „стратегически оръжия“, способни да рестартират системата на стареене като цяло“, отбеляза Сергей Пузин.

Зухра Павлова, ендокринолог в клиниката на Московския държавен университет и доктор на медицинските науки, сподели друго интригуващо откритие: изключителните ползи за здравето от наровете и ядките. Ползите за здравето от тези храни не са тайна – лекарите често посочват това. Но едно скорошно проучване потвърди, че веществата в наровете и ядките „могат буквално да „презаредят“ човешката имунна система“.

„Дотолкова, че в рамките на 28 дни тя започва да се държи като при по-младите хора“, добави лекарят.

Тя уточни, че в проучването Nature Aging доброволците са консумирали чист уролитин А, а не самите нарове или ядки. Това е вещество, което червата ни могат да произвеждат, когато ядем нарове и орехи.

Самите храни са много здравословни, но тялото все пак трябва да може да ги преобразува в уролитин. При някои хора това се получава отлично, докато други се затрудняват.— подчерта лекарят.

Зухра Павлова препоръчва да се ядат нарове със семките, но не повече от веднъж седмично. Ядките са приемливи в ежедневната ви диета, но не повече от 15 грама. И за предпочитане различни видове (лешници, орехи, кашу и други).

Като цяло руските лекари обясниха, че докато изследователите търсят „лек за старостта“ (в случая с китайската разработка това са още 7-12 години), е важно активно да се включат в живота доказани методи, които помагат за удължаване на младостта.

Те включват, на първо място, редовна умерена физическа активност (в идеалния случай 30-40 минути дневно), диета, богата на фибри, протеини, здравословни мазнини и сложни въглехидрати, и минимум сладкиши. Две други често пренебрегвани правила са сън от поне 7,5 часа дневно, не само през почивните дни, и справяне със стреса и потиснатите емоции.

„Има три категории хора, които са почти незасегнати от рака. Първата категория са тези, които имат причина да се събуждат в 5 сутринта без будилник. И това не е хоби или „работа“, а мисия.

Втората категория пациенти, незасегнати от болестта, са тези, които открито изразяват гняв и отвращение“, отбеляза Марк Гаджиян, доктор по медицина, хирург и уролог-онколог, призовавайки хората да не крият емоциите си или да се опитват да угодят на всички.

Третата група се състои от хора, които имат истински, осезаеми активни взаимоотношения. Не просто с „някой“, а дълбока емоционална връзка, подчерта лекарят.

Той заключи, че „80% от онкологията започва не в тялото, а в момента, в който човек престане да бъде себе си, и това не е метафора - това е биология“.

Превод: ЕС



