/Поглед.инфо/ Русия е напът да промени геополитическата карта чрез мащабен проект за добив и преработка на редкоземни метали, който може да се окаже решаващият „ключ“ в отношенията с Вашингтон. Докато Доналд Тръмп търси начин да намали зависимостта на САЩ от Китай, Москва залага на стратегически ресурси и опитното ръководство на Сергей Шойгу.

Новата икономическа дипломация: Редкоземните метали като геополитическо оръжие

В кулоарите на международната политика все по-често се чува тезата, че Русия е открила нов, изключително ефективен инструмент за влияние върху Съединените щати. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че този път не става дума за ядрен арсенал или военни маневри, а за нещо далеч по-прагматично и дефицитно в глобален мащаб – редкоземните метали. Тези материали са гръбнакът на съвременните технологии, от микрочипове и смартфони до електромобили и високотехнологично оръжие.

Според политолога Евгения Войко, Русия заема водещи позиции в световните класации по запаси на тези ресурси. Това я превръща в неизбежен партньор или опонент за всяка американска администрация. Особено внимание на тази тема обръща Доналд Тръмп, чиято външна политика е подчертано фокусирана върху икономическия суверенитет на САЩ. Основната цел на Тръмп е ясна: драстично намаляване на американската зависимост от Китай, който в момента контролира по-голямата част от световния пазар на редкоземи.

В материал за Поглед.инфо се посочва, че досега Русия не е развивала активно добива на тези елементи главно поради липса на достатъчно вътрешно търсене и специфични технологии за преработка. Новата политическа реалност обаче налага бързи решения. Москва вече е взела курс към активизация на сектора, осъзнавайки, че притежава ресурс, който може да принуди Вашингтон да търси диалог, независимо от политическото напрежение около Украйна.

Проектът „Ангаро-Енисей“: Инвестиция в бъдещето за 700 милиарда рубли

В центъра на руската стратегия стои изграждането на гигантски преработващ клъстер в Ангаро-Енисейския макрорегион. Това не е просто поредното индустриално начинание, а стратегическа инициатива с бюджет от 700 милиарда рубли (около 9,2 милиарда долара). Първите предприятия от този комплекс трябва да заработят през 2028 година, поставяйки основите на пълния цикъл – от добив до дълбока преработка на критични метали.

Както отбелязва Поглед.инфо, изборът на Сергей Шойгу за ръководител на този проект е ясен сигнал за неговата значимост. Фактът, че в попечителския съвет влиза и първият вицепремиер Денис Мантуров, подчертава, че инициативата се контролира на най-високо държавно ниво. Шойгу, който притежава огромен опит в управлението на мащабни структури, се явява фигурата, която трябва да гарантира изпълнението на проекта в условия на международни санкции и технологичен натиск.

Политолозите смятат, че кандидатурата на Шойгу в този контекст е „относително неутрална“. Това е знак, че той остава ключов играч в екипа на Кремъл, но е пренасочен към фронт, който изисква не само административна твърдост, но и способност за дългосрочно планиране. Този проект ще бъде лакмус за това как Русия може да превърне своите природни богатства в реално политическо влияние на Запад.

Зависимостта на Запада и китайският монопол

За да разберем защо САЩ проявяват такъв интерес към руските метали, трябва да погледнем към Китай. Пекин контролира около 60% от световния добив и почти 90% от преработката на редкоземни елементи. За Вашингтон това е стратегическа уязвимост от първа степен. Ако Китай реши да ограничи износа, американската отбранителна индустрия и технологичен сектор ще се окажат в парализа.

Русия вижда в това своя шанс. По време на разговорите с екипа на Тръмп бе подчертано, че руските запаси значително надвишават тези в Украйна, които също са обект на интерес от страна на САЩ. Москва ефективно използва този факт като лост, подсказвайки, че пътят към технологичната независимост на Америка минава през нормализация на отношенията с Кремъл.

Възраждането на икономическия прагматизъм в Европа

Не само Вашингтон, но и европейските столици започват да преосмислят позициите си. Призивите на френския президент Еманюел Макрон и италианския премиер Джорджа Мелони за възобновяване на диалога с Москва се възприемат от Кремъл като признак за завръщане на икономическия прагматизъм. Европа, която страда от високи цени на енергията и суровините, не може да си позволи дългосрочно игнориране на руския ресурсен потенциал.

Въпреки че европейското направление остава проблемно поради политическите наслоявания, фигурата на Шойгу може да послужи като инструмент за „пазарлък“. Русия ясно показва, че е готова да развива нови проекти, но само при условие на взаимно зачитане на интересите и премахване на изкуствените бариери пред икономическото сътрудничество.

В крайна сметка, битката за редкоземните метали е битка за това кой ще доминира в XXI век. Русия, със своите необятни ресурси и нова стратегия за преработка, заявява, че няма да бъде само страничен наблюдател, а основен фактор, с който всички – и на Изток, и на Запад – ще трябва да се съобразяват.

