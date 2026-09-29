Геополитическият натиск на САЩ върху Куба и Венецуела среща отпор от водещите икономики в Южна Америка

/Поглед.инфо/ Мащабното увеличение на американския бюджет за отбрана до 1,5 трилиона долара за фискалната 2027 година сигнализира за кардинална промяна във външнополитическата стратегия на Белия дом. Засиленият военен натиск в Карибския басейн и Южна Америка, определяни неофициално като част от доктрината „Донроу“, засилва напрежението с регионалните лидери. Бразилия и Мексико категорично отхвърлят опитите за намеса в суверенитета им, докато силовите операции срещу морския трафик предизвикват правни спорове и институционален отпор на международната сцена.

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Финансовите параметри на новия силов курс и доктрината „Донроу“

Проектобюджетът на САЩ за отбрана за фискалната 2027 година, предвиждащ разходи от 1,5 трилиона долара спрямо 886 милиарда долара за 2026 г., разкрива не просто увеличение на цифрите, а пълна реалокация на геополитическите ресурси на Вашингтон. Разликата от над 600 милиарда долара за една година представлява най-големия скок във военните разходи на страната от десетилетия насам. Според наличните данни Белият дом пренасочва най-малко 52 милиона долара от програмата за чуждестранно военно финансиране (Foreign Military Financing - FMF), досега заделяни за европейски и африкански държави, директно към четири ключови латиноамерикански правителства — Еквадор, Колумбия, Перу и Панама.

Тази финансова инжекция е съпроводена с прехвърляне на логистични и разузнавателни мощности. Секретарят по отбраната Пит Хегсет вече официално разпореди прехвърлянето на основния контингент от тежки безпилотни летателни апарати на Пентагона от Африканското командване (AFRICOM) към зоната на отговорност на Южното командване на САЩ (SOUTHCOM). Целта е ясна: осигуряване на денонощно въздушно наблюдение и възможност за прецизни удари по протежение на целия карибски бряг и тихоокеанските коридори за транзит.

В Стратегията за национална сигурност, обявена в края на 2025 г., администрацията във Вашингтон започна неофициално да използва термина „доктрина Донроу“ — открита препратка към концепцията „Монро“ от 1823 г., но обогатена с елементи на съвременен милитаризъм и икономически национализъм. Основните стълбове на тази доктрина са два:

Пълно изласкване на външни геополитически играчи (визирайки най-вече икономическото присъствие на Китай и инфраструктурните проекти на Русия) от Западното полукълбо. Легитимиране на едностранни военни интервенции под претекст за борба с „наркотероризма“.

Обявената от Белия дом коалиция „Щит на Америка“, в която влизат 14 латиноамерикански и карибски държави с десни или твърдо проамерикански правителства, трябваше да служи за многонационален параван. Извън тази структура обаче останаха двете най-големи икономики в региона — Бразилия и Мексико. Без тях всяка военна архитектура в Западното полукълбо остава куха.

Докато Белият дом залага на дронове, фрегати и военни заплахи, Пекин вече държи контрола върху ключови търговски артерии. Китайската държавна компания COSCO Shipping изгради мегапристанището Калао в Перу на стойност 3,5 милиарда долара — логистичен хъб, който пренаписва търговските Routings в целия Тихоокеански басейн. Търговският оборот между Китай и Латинска Америка надхвърля 480 милиарда долара, докато Вашингтон предлага на региона единствено пренасочени 52 милиона долара за оръжие и военни съветници.

Операция „Южно копие“: Правни прецеденти, морски удари и венецуелският петрол

От септември 2025 г. Южното командване на САЩ провежда мащабната операция „Южно копие“ (Operation Southern Spear). Според официалната версия операцията е насочена срещу плавателни съдове, заподозрени в пренос на кокаин и синтетични опиати. Цифрите зад тази операция обаче разкриват съвсем друга реалност:

Регистрирани са най-малко 68 ракетни и артилерийски удара срещу цивилни и полувоенни катери в международни води в Карибско море и Източния Пасифик.

срещу цивилни и полувоенни катери в международни води в Карибско море и Източния Пасифик. Потвърден е загладената бройка от най-малко 223 убити членове на екипажи, без срещу тях да е воден съдебен процес или да е предоставена възможност за предаване.

Специалният докладчик на ООН по правата на човека и борбата с тероризма, професорът по международно право от Университета в Сидни Бен Саул, направи публична оценка, според която тези 68 атаки представляват „убийство съгласно обичайното международно право и потенциални престъпления срещу човечеството“. САЩ не са предоставили на международните институции нито едно доказателство, че унищожените плавателни съдове наистина са пренасяли наркотици. Но дори да са пренасяли, международното морско право — и по-специално Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS) от 1982 г. — стриктно забранява използването на смъртоносна военна сила срещу цивилни плавателни съдове в международни води извън състояние на официално обявена война.

Паралелно с операциите в морето Белият дом проведе мащабно прегрупиране по оста Вашингтон – Каракас. След екстрадирането и задържането на Николас Мадуро и поемането на властта от правителството на Делси Родригес, САЩ сключиха сделка за достъп до венецуелския петролен сектор. Тази спогодба дава на американски енергийни гиганти контрол върху близо 20% от доказаните световни резерви на суров петрол, разположени в пояса на река Ориноко.

В знак на благодарност за кооперативното поведение Белият дом извади Венецуела от официалния списък на държавите, които демонстративно не изпълняват задълженията си по международния контрол върху наркотиците за фискалната 2027 година. Този ход беше оправдан с твърдението, че Венецуела „вече сътрудничи напълно“.

Данните от теренните проучвания на специализираната организация InSight Crime обаче показват съвсем различно положение. Венецуела никога не е била основен производител на кока като Колумбия или Перу, нито лаборатория за фентанил като Мексико. Тя обаче остава ключова транзитна зона. Порестата 2200-километрова граница с Колумбия и липсата на държавен контрол в щатите Апуре и Сулия позволяват на въоръжени групи като ELN (Армия за национално освобождение) и дисидентските фракции на FARC да транспортират стотици тонове кокаин през карибски държави като Тринидад и Тобаго към пазарите в САЩ и Западна Европа. Политическото амнистиране на Каракас от страна на Белия дом е пряк резултат от петролната сделка, а не от реално свиване на наркотрафика.