/Поглед.инфо/ Анализаторът Дмитрий Нефедов представя мащабен преглед на тежката геополитическа криза в Близкия изток, където агресията на Израел и САЩ срещу Иран постави страните от Персийския залив в смъртоносен капан. Докато Вашингтон обещаваше стабилност, регионът се превръща в бойно поле, а арабските милиарди днес буквално изгарят в една безразсъдна военна авантюра.

Бизнес елитът на Емирствата срещу безразсъдството на Тръмп

Първите признаци на сериозно разцепление между доскорошните съюзници вече са факт. Ахмад ал-Хабтур, основател на мощната Al Habtoor Group и един от най-влиятелните бизнесмени в Обединените арабски емирства, публично подложи на съкрушителна критика действията на Доналд Тръмп. Като бивш бизнес партньор на американския президент, Ал-Хабтур не спести острите думи, обвинявайки Вашингтон в пълно пренебрежение към сигурността на арабските държави.

Въпросът, който бизнесменът поставя, е фундаментален: кой даде право на САЩ и Израел да превърнат целия регион в бойно поле, без да се съобразяват със страничните щети? Държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССЗ) се оказват в епицентъра на опасност, която не са избирали сами. Те разполагат със собствени армии и укрепления, но мащабът на инициирания отвън конфликт застрашава десетилетия на икономически възход и социална стабилност.

Финансовият капан: Къде отидоха милиардите за мир?

Особено болезнен е въпросът за финансирането на т.нар. „Съвет за мир“. Тази структура, създадена под егидата на САЩ уж за управление на възстановяването на Газа и гарантиране на регионалната сигурност, се захранва основно с арабски капитали. Милиарди долари бяха вложени от монархиите в Залива с надеждата за мирно развитие. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че днес тези средства на практика се пренасочват за обслужване на военната машина, която поставя същите тези донори под директен удар.

Според данни на Института за политически изследвания (IPS) във Вашингтон, цената на преките военни операции вече варира между 40 и 65 милиарда долара. Ако конфликтът продължи още няколко седмици, сумата може да набъбне до главозамайващите 210 милиарда долара, включвайки косвените икономически загуби. Арабските лидери с право питат: инвестират ли в мир, или в собственото си унищожение?

Инфраструктурният колапс и цената на агресията

Геополитическата и геоикономическата логика на региона се промени драстично след май 2025 г., когато Тръмп анонсира инвестиции за над 3 трилиона долара по време на обиколката си в Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ. Днес тези грандиозни планове са заменени от дим над рафинериите. Войната срещу Иран неминуемо засегна критичната инфраструктура на монархиите – от нефтени терминали и летища до центрове за данни и инсталации за обезсоляване на вода.

Ударите срещу американската база Ал Дафра в ОАЕ са само върхът на айсберга. Тези обекти, често изграждани с кралски средства, сега се превръщат в легитимни цели за ирански ответни удари. Цивилното население, живеещо в близост до стратегическите обекти, е заложник на ситуация, в която традиционните търговски пътища се разпадат, а доставките на жизненоважни стоки са под постоянен риск.

Тръмп и предадените обещания за изолационизъм

Днес Хабтур и мнозина други лидери в региона обвиняват Тръмп в системно нарушаване на предизборните му обещания. Вместо да се съсредоточи върху вътрешните работи на САЩ и да прекрати „безкрайните войни“, републиканецът нареди военни интервенции в седем държави през втория си мандат – включително Сомалия, Ирак, Йемен и Иран. Тази агресивна политика не само дестабилизира света, но и доведе до срив на рейтинга му в самата Америка.

Арабският свят вижда в това предателство. ОАЕ вече официално заявиха, че не са упълномощавали САЩ да използват тяхната територия за удари срещу съседен Иран. Въпреки това, над 1000 атаки срещу цели в Емирствата са регистрирани от края на февруари 2026 г. Експертите не изключват и операции под „фалшив флаг“, целящи да принудят арабските столици да заеме по-твърда антииранска позиция.

Териториални спорове и вътрешни разломи

Израел и режимът на Нетаняху се опитват да се възползват от хаоса, като използват дипломатически канали за прокарване на опасни предложения. Става въпрос за спорните острови Абу Муса, Голям Тунб и Малък Тунб в Ормузкия проток. Тел Авив се опитва да „изкуши“ ОАЕ със завземането им от Иран, което би дало на Емирствата контрол над ключови корабоплавателни пътища и нефтени залежи. Това обаче е опасна игра, която може да възпламени региона за векове напред.

Същевременно експертите на Поглед.инфо следят отблизо и нарастващото напрежение вътре в самия ССЗ. Саудитска Арабия и ОАЕ имат сериозни разминавания по отношение на Йемен и Судан. Обвиненията, че Абу Даби работи твърде тясно с Израел за фрагментирането на Саудитска Арабия, допълнително ерозират арабското единство в момент, когато то е най-нужно.

Геополитическият завой и търсенето на алтернативи

В момента Саудитска Арабия, ОАЕ, Кувейт и Катар обсъждат доскоро немислими стъпки: оттегляне от договори със САЩ и отмяна на бъдещи инвестиционни ангажименти в американската икономика. Икономическият натиск, породен от войната, принуждава монархиите да търсят изход от „прегръдката“ на Вашингтон.

Сценарият за „светкавична война“ и бърза дестабилизация на Иран се провали напълно. Вместо това, САЩ и Израел се забъркаха в изтощителен конфликт без ясна перспектива за успех. Става все по-очевидно, че Съединените щати вече не могат да изпълняват ролята на гарант за сигурността в Близкия изток. Колкото по-бързо арабските държави осъзнаят тази истина, толкова по-голям е шансът им да избегнат пълното икономическо и политическо крушение. Близкият изток е изправен пред исторически избор, от който зависи не само неговото бъдеще, но и стабилността на целия свят.

