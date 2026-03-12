/Поглед.инфо/ Светът е изправен пред съдбовен избор, докато американо-израелската кампания срещу Иран навлиза в своята решаваща фаза. Анализаторът на РИА Новости Петър Акопов разглежда критичните сценарии пред Белия дом, подчертавайки, че опитите за пълно унищожение на иранската държавност могат да доведат до необратим регионален и глобален колапс.

Пътят към деескалацията или скок в бездната

Утре американо-израелската война срещу Иран ще достигне своята двуседмична граница – момент, който анализаторите определят като решителен за бъдещето на целия световен ред. Белият дом се намира на исторически кръстопът. От една страна, Вашингтон може просто да признае, че кутията на Пандора беше необратимо отворена на 28 февруари и че събитията вече са извън човешкия контрол. От друга страна, въпреки апокалиптичните нюанси на настоящата ситуация, светът все още не е преминал точката на пълна безвъзвратност. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, именно следващите няколко дни ще решат дали конфликтът ще се превърне в глобално пепелище или ще бъде намерен път към временно примирие.

Въпросът е фундаментален: приключва ли войната сега или навлиза в своята продължителна, изтощителна фаза? Ако САЩ изберат първия път, в рамките на следващата седмица те ще трябва да обявят някаква форма на „победа“. Това би позволило на Иран да започне бавно възстановяване, а на останалия свят – да излезе от състоянието на шок. Трябва обаче да сме наясно, че ситуацията никога няма да се върне към статуквото отпреди войната. Дългосрочните геополитически и регионални последици ще бъдат тежки, а много от тях ще се проявят тепърва в идните десетилетия. Въпреки това, спирането на преките удари би прекратило ежедневната смърт не само в Иран, но и в Ливан, позволявайки на държавите от Персийския залив да въздъхнат с облекчение, а на цивилното население в Израел – да напусне бомбоубежищата.

Сценарият на „пировата победа“ и стратегическата задънена улица

Алтернативният сценарий предвижда преминаване към многомесечна кампания срещу Ислямската република. Това вече няма да бъде просто серия от въздушни удари, а мащабна операция за икономическо и политическо ликвидиране на държавата. Една от обсъжданите цели е остров Харг – сърцето на иранския петролен износ. Теоретично, американските сили биха могли да завземат или напълно да унищожат терминалите там. Но подобен акт би задействал верижна реакция: Иран ще отговори с удари по нефтената и газовата инфраструктура на съседните арабски монархии. Процесът няма да спре до петрола – на прицел ще попаднат пречиствателните съоръжения за вода. Разрушаването им би довело до моментален колапс на мегаполиси като Дубай, превръщайки регионалния конфликт в екологична и хуманитарна катастрофа от невъобразим мащаб.

В рамките на тази продължителна операция се предвиждат и опити за физическото ликвидиране на висшето иранско ръководство, включително на Моджтаба Хаменей и неговите потенциални наследници. Реално погледнато, Съединените щати се подхлъзват към сценарий за пълно унищожаване на иранската държавност. Това е план, който Израел винаги е пазил като „резервен вариант“ в случай, че основната стратегия – „смяна на властта чрез народно въстание“ – се провали. Неслучайно последните израелски удари по петролните обекти на Техеран предизвикаха гняв във Вашингтон. Причината не е хуманизъм, а фактът, че Белият дом все още не е взел окончателно решение за влизане в тотална война, която би изпепелила цялата инфраструктура на региона.

Митът за „смяната на режима“ и новата реалност

Вашингтон дълго време се надяваше на капитулация и установяване на марионетен режим в Техеран. Днес обаче е пределно ясно, че иранското ръководство дори не обмисля вдигането на бяло знаме. Напротив, иранците категорично отказват преговори при настоящия натиск и декларират готовност за изтощителна война до пълна победа. Този факт поставя САЩ в изключително неудобна позиция. Те са принудени да съчетават брутални заплахи за пълно унищожение с подхвърлени реплики, че войната може да приключи съвсем скоро.

Администрацията в Белия дом изглежда се колебае пред единственото разумно решение – прекратяване на огъня. Страхът от „блатото“ на дългосрочния конфликт е огромен, защото подобно развитие би било катастрофално за всички участници. В тази игра няма да има победители, дори в краткосрочен план. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, САЩ никога досега не са се сблъсквали с противник с такъв капацитет за съпротива и такава идеологическа спойка като Иран. Дори Вашингтон и Израел да нанесат огромни щети, те не разполагат с ресурса да окупират, демонтират или принудят Техеран към истинска капитулация.

Цената на агресията и мюсюлманският свят

Крайният резултат от една ескалация би бил парадоксален: САЩ ще се изправят срещу ранен, но изключително озлобен и мобилизиран противник. Първи цената за това ще платят не американците, а арабските монархии в Залива, които предоставиха териториите си за атаките. Единственият теоретичен „победоносен“ сценарий за Вашингтон е пълното физическо „убиване“ на Иран като субект. Но това е практически невъзможно. Могат да бъдат убити лидери, може да бъде унищожена индустрията, могат да бъдат предизвикани глад и епидемии чрез разрушаване на инфраструктурата, но народът и неговата воля за съпротива ще останат.

Цената за подобно варварство няма да се измерва само в долари или петролни барели. Тя ще бъде платена чрез окончателната загуба на легитимност пред двумилиардния мюсюлмански свят и по-голямата част от глобалната общност. Светът може и да не разполага със силата да спре клането в момента, но той вече си вади съответните изводи. Ако Вашингтон смята, че страхът ще укрепи неговата хегемония, това е фатална грешка. Мащабът на последствията за самите Съединени щати тепърва ще се разкрива, а времето за „обявяване на победа“ и почетно отстъпление изтича с часове.

