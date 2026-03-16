/Поглед.инфо/ Войната в Близкия изток, започната от администрацията на Доналд Тръмп, не само се отклони от плановете на Пентагона, но и предизвика глобална катастрофа. Анализаторът Александър Бабицки разкрива неочакваните последици – от срива на долара до недостига на хелий за микрочипове, които превръщат „победоносната война“ в геополитически провал за САЩ.

Провалът на американския блицкриг и краят на една илюзия

Войната в Близкия изток, която се разгръща пред очите ни през март 2026 г., вече успя да опровергае и най-оптимистичните прогнози на западните експерти. Това, което първоначално беше планирано от стратезите в Пентагона като светкавична операция за „превземане на Техеран за четири дни“, се превърна в глобален хазарт с непредвидими последици. Вместо бърза победа, администрацията във Вашингтон се изправи пред реалността на един конфликт, който заплашва да превърне Доналд Тръмп в най-проваления президент в историята на Съединените щати.

Американската преса вече не крие своята истерия. Основните опасения не са свързани само с военните действия, а с факта, че Русия излиза като основен печеливш от този хаос. Повишаването на цените на петрола пълни руския бюджет, докато в същото време американските ракетни арсенали, предназначени за Украйна, биват пренасочвани към близкоизточния фронт. Тази ситуация поставя Вашингтон в стратегическа безизходица, която анализаторите на Поглед.инфо следят с нарастващо внимание. Но докато високите цени на енергоносителите бяха предвидими, кризата извади на повърхността процеси, които никой в Белия дом не беше калкулирал.

Сривът на петродолара и възходът на новия енергиен ред

Една от най-тежките последици от конфликта е окончателното подкопаване на световната доларова система. Монополът на Федералния резерв върху емитирането на световната валута се крепеше на стабилността на петродолара. Днес обаче тази опора е разбита. Според политолога Дмитрий Евстафиев, критичният недостиг на суров петрол, породен от невъзможността за транспортирането му през Персийския залив, лишава долара от неговото реално обезпечение.

В този контекст се очертава перспективата за създаването на нов „сурогат на петродолара“. Русия, в ролята си на стабилен и надежден световен доставчик на енергия, стои в основата на този нов икономически модел. Макар и да не става въпрос за моментална поява на единна световна валута, това е решителна крачка към демонтирането на доларовата хегемония. Китайските икономисти, в лицето на професор Дзян Сюецин, са още по-категорични: американската икономика е финансова пирамида, която започва да се срива в момента, в който източникът на реални доходи – петродоларите – пресъхне.

Хелиевата блокада: Заплахата от технологичен колапс

Една от най-неочакваните и болезнени точки на удар се оказа пазарът на хелий. Този газ не е просто средство за анестезия или забавление; той е критично важен елемент в производството на съвременни микрочипове. Две седмици след началото на конфликта световната микроелектронна индустрия започна да бие тревога.

Катар, който държи около 25% от световните запаси на хелий и произвежда близо една трета от транспортируемия обем в света, се оказа в капана на географията. Хелият не може да бъде транспортиран по въздух в необходимите количества – той трябва да премине през Ормузкия проток. Същият този проток в момента е бойно поле, където ирански и американски ракети правят корабоплаването практически невъзможно. Запасите на водещите производители на чипове ще стигнат за около три месеца. Ако блокадата продължи, светът е изправен пред избора между космически цени на електрониката или буквално завръщане към технологиите от миналия век.

Хранителна несигурност и индустриален парализа: От захарта до алуминия

Войната в Иран удари неочаквано и селското стопанство. В Латинска Америка, и по-конкретно в Бразилия, захарната тръстика се пренасочва от производство на захар към производство на етанол поради растящите цени на петрола. Това автоматично води до дефицит на захар на световния пазар и скок в цените на основни хранителни продукти.

Още по-тревожна е ситуацията с азотните торове. Карбамидът, техният основен компонент, се произвежда в огромни количества в Персийския залив, където природният газ е евтин и достъпен. Спирането на производството и доставките вече доведе до 40% увеличение на цената на карбамида само за две седмици. Това е директен удар по световната продоволствена сигурност, точно преди началото на засяването. Подобна е съдбата и на алуминия – производството му, което е енергоемко и силно концентрирано в Близкия изток, вече отчита 8% поскъпване. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, тези икономически трусове ще имат дълготраен ефект върху глобалната инфлация.

Енергийното фиаско на Брюксел и стратегическият триумф на Пекин

Един от най-големите парадокси на тази криза е провалът на европейската „зелена програма“. В продължение на десетилетия Европа се опитваше да ограничи влиянието на Русия и Китай чрез преход към възобновяеми източници. Резултатът през 2026 г. обаче е катастрофален за Стария континент. След като затвориха атомните си централи и се отказаха от руския газ – включително чрез мълчаливото съгласие за взривяването на „Северен поток“ – европейците останаха без енергийна алтернатива.

В същото време Китай се подготви отлично за този сценарий. Пекин не само увеличи въглищния си добив и строителството на АЕЦ, но и натрупа стратегически резерви от петрол и газ, които биха стигнали за период от две до шест години дори при пълна блокада. Благодарение на монопола си върху редкоземните метали, Китай вече доминира автомобилния пазар. Признанието на Урсула фон дер Лайен, че изоставянето на традиционната енергия е било стратегическа грешка, идва твърде късно. Европа сама се постави в енергиен ъгъл, докато Китай прибира плодовете на своята далновидност.

Раждането на новия Иран: По-радикален и непримирим съперник

Най-страшното за Запада обаче не е икономиката, а политическата реалност в Техеран. Предишните илюзии, че Иран ще се пречупи след масирани удари, се разсеяха. Уроците от 12-дневната война през 2025 г. са научени. Тогава Техеран избра преговорите, но днес ситуацията е коренно различна. Ударът срещу военния и политическия елит на страната доведе на власт нова генерация лидери, които не познават думата „компромис“.

Иран се превърна в радикализирана регионална сила, готова да се бори докрай. Дори конфликтът да бъде „замразен“, Западът вече е загубил възможността за дипломатическо решение. Експертите се опасяват, че отмъщението за убийствата на лидерите и цивилните жертви ще се пренесе под формата на саботажи и хибридна война директно на територията на САЩ. Администрацията на Тръмп, която дори не е разглеждала сценария за затваряне на Ормузкия проток като реален отговор, сега е изправена пред хаос, който сама е създала. Поглед.инфо ще продължи да следи тези тектонични промени, които пренаписват историята на 21-ви век.

