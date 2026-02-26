/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ авторът Дмитрий Нефедов разкрива мащабната геополитическа битка за Мадагаскар. Докато Париж подготвя нов държавен преврат, за да си върне контрола над ресурсите, президентът Рандрианирина търси спасение в Москва. Руската военна и икономическа помощ се превръща в решаващ фактор за суверенитета на острова и за новата архитектура на сигурност в Индийския океан.

Москва – новият гарант за сигурността на Антананариво

В средата на февруари 2026 година международната политическа сцена стана свидетел на събитие, което може радикално да промени баланса на силите в югозападната част на Индийския океан. Президентът на Мадагаскар Микаел Рандрианирина направи официално и изключително знаково посещение в Москва. Целта на визитата бе ясна и недвусмислена: директно обръщане към Владимир Путин за икономическа и военно-политическа подкрепа. Тази стъпка не е случайна – тя е продиктувана от нарастващите опасения на мадагаскарското ръководство от подготвян държавен преврат, дирижиран от тайните служби на бившата метрополия Франция.

Република Мадагаскар отдавна се очертава като един от най-важните партньори на Русия на африканския континент. В анализите на Поглед.инфо многократно е подчертавано, че руското завръщане в Африка не е просто символично, а почива на здрава икономическа и военна логика. Двете страни активно развиват търговско-икономическо сътрудничество в ключови сектори като минното дело и инфраструктурата. Русия продължава своята традиция от съветско време да обучава квалифицирани кадри за острова, а руският лидер изрази пълна готовност за разширяване на това партньорство в контекста на новите глобални реалности.

Военно сътрудничество в сянката на френската заплаха

Още през ноември 2025 година бяха положени основите на засиленото военно присъствие на Русия на острова. След посещение на парламентарна делегация в Москва и последвалото домакинство на руска военна делегация в Антананариво, водена от заместник-министъра на отбраната Юнус-Бек Евкуров, нещата придобиха конкретни измерения. Русия изрази интерес към мащабни програми за обучение на мадагаскарската армия. Резултатите не закъсняха – в страната бяха изпратени руски военни инструктори и съвременно въоръжение, включително дронове камикадзе и противотанкови ракетни комплекси.

Мадагаскарският лидер Рандрианирина открито заяви, че страната му възнамерява да развива отношения с Руската федерация във всички области, със специален акцент върху военната сфера. Този завой към Москва е напълно логичен, като се имат предвид докладите на руското Служба за външно разузнаване (СВР) от началото на февруари. Според разузнавателните данни, Париж активно разработва планове за свалянето на легитимния президент и установяването на профренски неоколониален режим.

Отчаяният реванш на Елисейския дворец

Администрацията на Еманюел Макрон се намира в състояние на стратегическа паника в Африка. След поредицата от тежки поражения в Сахел – Нигер, Мали, Буркина Фасо – Франция загуби ключови военни бази и политическо влияние. Според експертните оценки на Поглед.инфо, Париж в момента търси военен и политически реванш, като Мадагаскар е избран за точката, в която френското влияние трябва да бъде „бетонирано“ на всяка цена.

Интересът на Франция към острова е продиктуван от чист прагматизъм и стремеж към ресурсно облагодетелстване. Мадагаскар е източник на редкоземни метали, тропическа дървесина, ванилия и други стратегически суровини. Френските компании от десетилетия изнасят тези ресурси на силно занижени цени, което е постоянен източник на напрежение в двустранните отношения. Освен това, Париж се опитва да си върне контрола върху бившата голяма военноморска база в Диего-Суарес – едно от най-добрите дълбоководни пристанища в региона, което контролира основните търговски пътища между Атлантическия и Индийския океан.

Комисията за Индийския океан като инструмент на неоколониализма

Франция използва не само военни, но и институционални инструменти за запазване на доминацията си. Така наречената Комисия за Индийския океан (МОК), създадена през 80-те години, се превърна от орган за икономическо сътрудничество в политически и военен блок, подчинен изцяло на Елисейския дворец. В момента на островите Реюнион и Майот са разположени близо 2000 френски военни, включително парашутни полкове и Чуждестранния легион.

Експертите определят МОК като инструмент на военно-политически диктат. Франция на практика отказва да преговаря за връщането на разпръснатите острови около Мадагаскар, които бяха незаконно задържани от Париж след предоставянето на независимост през 1960 г. Плановете за разширяване на Комисията към Джибути и Южна Африка показват амбицията на Макрон да създаде „санитарен кордон“ срещу руското и китайското присъствие в Индийския океан.

Американският фактор и прагматичните маневри

Интересното в тази сложна геополитическа игра е присъствието на Съединените щати. Новото правителство на Мадагаскар не залага само на една карта. Рандрианирина активно преговаря с американски представители, включително с частния военен изпълнител Ерик Принс и съветници на Тръмп като Масад Булос. Вашингтон проявява сериозен интерес към проекта „Толиара“ за добив на титан, цирконий и радиоактивни минерали – инвестиция, оценявана на над 700 милиона долара.

Разминаването в интересите на Франция и САЩ в Мадагаскар отваря „прозорец на възможностите“ за местното правителство. Маневрирайки между Москва, Вашингтон и Пекин, Антананариво се опитва да излезе от задушаващата хватка на френския неоколониализъм. Сътрудничеството с Русия обаче остава крайъгълният камък, тъй като само Москва предлага военна защита без политическо вмешателство във вътрешните работи.

Бъдещето на „Червения остров“

Битката за Мадагаскар е само част от глобалния сблъсък за ресурси и влияние. Подписването на военноморски споразумения между Русия и държави като Сао Томе и Принсипи, както и потенциалният достъп до Диего-Суарес, показват, че руският флот се завръща в световния океан като сериозен фактор.

Мадагаскар днес е символ на новата Африка – континент, който отказва да бъде „задният двор“ на Европа и търси партньорства, основани на взаимен интерес и уважение на суверенитета. Дали френските тайни служби ще успеят да реализират новия си преврат, или руските дронове и мадагаскарската решимост ще спрат неоколониалната машина – отговорът на този въпрос ще определи бъдещето на целия регион за десетилетия напред.