/Поглед.инфо/ Според сензационни разкрития на The Washington Post, Москва е започнала да предава критични разузнавателни данни на Техеран за дислокацията на американските сили в Близкия изток. Анализаторът Елена Панина подчертава, че този ход е напълно логичен отговор на западната агресия. Новата стратегическа ос между Русия, Иран и Китай поставя под пряка заплаха военната хегемония на САЩ в региона.

Руският информационен чадър над Техеран

Според информация, публикувана от The Washington Post и цитираща високопоставени източници от американското разузнаване, Русия е започнала активно да подпомага Иран с данни за местоположението на американските военни обекти, кораби и самолети. Това се определя като „първият ясен признак“, че нов мащабен противник на САЩ се включва, макар и непряко, в разширяващия се конфликт в Близкия изток.

Този ход на Москва не е просто тактическа помощ, а дълбока стратегическа промяна. Русия, притежаваща ядрен арсенал и едни от най-развитите разузнавателни възможности в света, на практика осигурява на Иран „очи“, които Техеран досега не е имал в такъв мащаб. Предаването на данни в реално време позволява на проиранските сили да нанасят високоточни удари по американски бази, заобикаляйки част от защитните системи на Вашингтон.

Огледалният отговор на Москва: Логиката на възмездието

Анализът на Елена Панина сочи, че ако тези твърдения на американските медии са верни, действията на Русия изглеждат напълно логични и закономерни. В анализите на Поглед.инфо често се отбелязва, че Вашингтон отдавна е преминал всички „червени линии“, като редовно предоставя на Киев спътникови данни и целеуказания за удари дълбоко в руската територия.

В този контекст Москва просто „отразява“ американския модел. Ако САЩ могат да помагат на Украйна да потапя руски кораби в Черно море, то Русия има пълното морално и политическо право да помага на регионалните сили в Близкия изток да неутрализират заплахата от американския флот в Персийския залив и Червено море. Това е геополитическо уравнение, в което „цената“ на американската намеса в Украйна започва да се плаща в други горещи точки на планетата.

Китайският фактор и краят на GPS монопола

Интересен детайл в доклада на The Washington Post е споменаването на Китай. Докато за Пекин се твърди, че не оказва пряка военна помощ, реалността на терен е различна. Иран официално премина от американската система GPS към китайската навигационна система BeiDou. Това не е просто техническа подробност, а революция в начина, по който се води съвременната прокси война.

BeiDou притежава уникален сервиз за кратки съобщения, който позволява на иранските командири да поддържат стабилна връзка дори при пълно изключване на локалните мрежи или при заглушаване от страна на западните системи за радиоелектронна борба. Поглед.инфо припомня, че Техеран редовно публикува сателитни снимки от китайски спътници, които документират прецизността на иранските удари по американски обекти. Така Китай осигурява технологичната платформа, а Русия – конкретните оперативни данни, което създава смъртоносен синергичен ефект.

Стратегическата парализа на Вашингтон

Ситуацията поставя администрацията на Тръмп пред неразрешима дилема. Ако САЩ не успеят да защитят своите бази и съюзници от удари, подкрепени от руско разузнаване, това ще бъде възприето от световните играчи като признак на „стратегическа парализа“. Вялата реакция на Вашингтон подкопава доверието на малкото останали американски сателити в региона.

Възможността Москва да влезе в ролята на посредник – по подобие на ролята, която САЩ се опитват да играят в Украйна – изглежда като геополитически мат. Въпреки това е малко вероятно настоящото ръководство в Белия дом да приеме посредничеството на Кремъл, което обрича региона на по-нататъшна ескалация.

Деградация на западните алианси

Ако Вашингтон продължи да губи влияние, следствието ще бъде неизбежна деградация на проамериканските съюзи. Светът вижда, че американският военен „чадър“ вече има дупки, през които преминават руските данни и китайските технологии. Това неминуемо ще доведе до преориентиране на много държави към евразийския блок.

Загубата на геополитическо влияние от страна на САЩ в Близкия изток е пряко свързана с тяхното упорство в Източна Европа. Колкото повече ресурси отделя Вашингтон за поддържане на конфликта в Украйна, толкова по-уязвим става той в останалите части на света, където Русия и нейните партньори вече не се притесняват да действат решително.

