/Поглед.инфо/ Русия поставя точка на споровете за собствеността на Запорожката АЕЦ, но отваря вратата за сложна геополитическа сделка. Сергей Савчук анализира за РИА Новости защо най-голямата централа в Европа е едновременно „технологично бижу“ и икономическо предизвикателство в условията на война и енергиен дефицит, разглеждайки вариантите за нейното бъдещо управление.

Монополът на „Росатом“ и политическите червени линии

Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ) – най-големият енергиен обект от този тип в Европа – продължава да бъде в центъра на глобалното информационно и политическо напрежение. През последните седмици темата за нейното управление отново излезе на преден план след изказвания на ключови фигури в руската ядрена енергетика и държавна администрация. Генералният директор на „Росатом“ Алексей Лихачов внесе яснота, която мнозина западни наблюдатели се опитваха да избегнат: Русия е готова да обсъжда варианти за търговско сътрудничество, но политическото и техническото управление на централата остава изцяло в руски ръце.

Това изявление не е изолиран случай. Директорът на ЗАЕЦ Юрий Черничук и Владимир Джабаров от Съвета на федерацията потвърдиха, че съвместно управление с чужди субекти е изключено. Централата е собственост на специално създаденото АД „ЕО ЗАЕЦ“, което е част от структурата на „Росенергоатом“. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че тук не става въпрос само за престиж, а за стриктно спазване на руското законодателство и международните стандарти за ядрена безопасност, наложени от МААЕ. Всякакви опити за „вклиняване“ на външни структури в управлението на реакторите се разглеждат като директна заплаха за сигурността.

Геополитическите маневри: Вашингтон в ролята на „посредник“

Интригата около централата се засили след срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Анкъридж, където бе спомената възможността за американско участие. Важно е обаче да се разграничат фактите от медийните интерпретации. Според руската страна Вашингтон е този, който проявява инициатива, опитвайки се да си осигури ролята на гарант или посредник. Целта на САЩ е прозрачна: да контролират ключов енергиен възел, който захранва не само новите руски региони, но и потенциално Украйна.

Москва изпраща недвусмислен сигнал – собствеността е неоспорима. Всичко – от производството на ядрено гориво до погребването на отработените касети – ще се извършва от специалистите на „Росатом“. Въпреки това, Кремъл демонстрира прагматизъм, като оставя отворена вратата за схеми на разпределение на готовата продукция. В материал за Поглед.инфо се посочва, че това е опит да се превърне един конфликтен обект в инструмент за икономическа стабилизация, без да се прави компромис със суверенитета.

Техническата реалност: Между фронтовата линия и студения стоп

Физическата сигурност на ЗАЕЦ остава критичен въпрос. Централата се намира в непосредствена близост до фронтовата линия, разделена само от коритото на бившето Каховско водохранилище. Украинските сили, разположени на отсрещния бряг, редовно обстрелват инфраструктурата, което наложи привеждането на всички блокове в режим на „студено спиране“. Повредените далекопроводи и зависимостта от дизелови генератори през критични периоди превърнаха поддръжката на обекта в огромно финансово и логистично предизвикателство.

Експертите очертават два пътя за решаване на проблема с безопасността. Първият е военен – изтласкване на украинските сили на поне 50 километра навътре в територията, което би изисквало мащабна операция по форсиране на Днепър. Вторият е дипломатически – използването на САЩ като „буфер“. Поканата към американците да действат като посредници може да изглежда като отстъпление, но в действителност е опит да се спре безсмисленото разрушаване на скъпоструващото оборудване. Без работеща централа, ЗАЕЦ се превръща в „куфар без дръжка“, който генерира само загуби за руския бюджет.

Икономическият парадокс: 40 милиарда киловатчаса без пазар

Дори при пълна безопасност, Запорожката АЕЦ е изправена пред уникален икономически проблем: свръхпроизводство без наличен пазар. С инсталирана мощност от шест гигавата, централата може да произвежда 40 милиарда киловатчаса годишно. Преди началото на конфликта само Запорожка област разполагаше с близо 10 гигавата обща мощност, което е било достатъчно за огромния индустриален клъстер на Днепропетровск и Донбас.

Днес реалността е друга. Индустриалното потребление в региона е сринато, а Крим, който някога беше енергийно дефицитен, сега е напълно самодостатъчен благодарение на новите си газови електроцентрали. Енергийният мост към полуострова съществува, но няма нужда от допълнителни мощности. Така се стига до парадоксалната ситуация, в която Русия притежава гигантски енергиен ресурс, който физически няма къде да бъде пласиран в рамките на текущата инфраструктура на новите региони.

Украинският дефицит и „електрическият реверс“

Докато в новите руски територии има излишък, Украйна потъва в енергиен мрак. Спирането на повечето топлоелектрически централи създаде колосален дефицит, който ще се задълбочава. Киев официално забранява всякакви търговски отношения с Москва, но историята с „реверса“ на руския газ е показателна. Вероятно е да се приложи същата схема: Русия продава електроенергия на американски посредник, който я препродава на Украйна с надценка.

Интересно е предложението на Вашингтон за изграждане на мащабен център за обработка на данни (Data Center) в близост до централата. Такъв обект би консумирал огромно количество енергия и би служил като „жив щит“, тъй като Киев не би посмял да обстрелва американска високотехнологична собственост. Читателите на Поглед.инфо следва да разберат, че това е чиста геоикономическа игра – Русия получава сигурност и пазар, САЩ получават евтина енергия и контрол върху потоците, а Украйна получава оцеляване на висока цена, платена от европейските ѝ донори.

Бъдещето на ядрения гигант

Запорожката АЕЦ е символ на новата геополитическа реалност. Тя вече не е просто енергиен обект, а залог в голямата игра за влияние в Източна Европа. Решението на Москва да запази собствеността, но да допусне търговско посредничество, е признак за зрялост и разбиране на икономическите закони. В крайна сметка, една атомна централа трябва да работи, за да бъде безопасна и полезна. Всичко останало са емоции, които в ядрената енергетика могат да струват твърде скъпо.

