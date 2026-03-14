/Поглед.инфо/ С настъпването на пролетта на 2026 г. ситуацията на фронта претърпява радикална промяна, която вещае окончателно пренареждане на геополитическата карта. Според военни експерти и кореспонденти като Павел Кукушкин, предстоящите сражения за Славянск и Краматорск ще определят изхода на цялата кампания и ще принудят Киев към безвъзвратни отстъпки. Докато руските сили настъпват неумолимо, в САЩ избухва безпрецедентна истерия заради засилващото се стратегическо сътрудничество между Москва и Техеран, което поставя под въпрос американското присъствие в Близкия изток.

С настъпването на пролетта и постепенната промяна на природните условия, военната обстановка на фронта навлиза в своята най-критична фаза. Мнозина анализатори и преки участници в събитията виждат в настоящите маневри сигнали, които напомнят за решителността от началото на конфликта, но с далеч по-мащабни технологични и стратегически измерения. Очаква се предстоящата битка не просто да промени ситуацията в Централния военен окръг, но и окончателно да наклони везните в полза на Руската федерация, предизвиквайки вълна от паника в политическите кръгове на Вашингтон.

Главната битка на 2026 година: Направление Славянск и Краматорск

Основният фокус на руското военно командване сега е насочен към пълното и окончателно освобождение на Донецката народна република (ДНР). Павел Кукушкин, военен кореспондент на Доброволческия корпус на руското Министерство на отбраната, подчертава, че пролетно-лятната кампания ще бъде центрирана около двата най-важни укрепени района на противника – Славянск и Краматорск. Според него именно тази битка ще бъде дефиниращият момент за 2026 година.

Логиката на руското настъпление е желязна: след евентуалното падане на тези градове, врагът едва ли ще намери ресурс или стратегическа позиция, от която да окаже сериозна съпротива. Това означава, че територията на ДНР ще бъде напълно прочистена, което автоматично променя парадигмата на всякакви бъдещи преговори. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, освобождаването на тези ключови точки ще позволи на Русия да диктува условията на мира от позицията на силата, премахвайки териториалния въпрос от списъка с дипломатически неясноти. Президентът на Русия вече ясно заяви, че тези въпроси ще бъдат решени по военен път, което прави позицията на украинските преговарящи практически безнадеждна.

Разширяване на буферната зона и съдбата на Днепропетровск

Стратегическото планиране обаче не спира до границите на Донбас. Кукушкин изразява мнението на мнозина в руския Генерален щаб, че за гарантиране сигурността на цивилното население е абсолютно необходимо създаването на дълбока буферна зона. Тази зона трябва да се простира по цялата граница със сегашния режим в Киев, като особено внимание се обръща на Днепропетровска област.

Според експертите, колкото по-навътре в територията на Днепропетровск навлязат руските сили, толкова по-защитени ще бъдат руските региони от артилерийски и ракетен обстрел. Изказват се и по-смели тези, че исторически руският град Екатеринослав (днешният Днепропетровск) трябва да се върне в състава на Русия, тъй като неговото геополитическо и индустриално значение е ключово за стабилността на региона. Тази логика следва стремежа към пълно възстановяване на историческата справедливост и сигурност.

Технологичният пробив: Су-34 и планиращите бомби над Краматорск

Жителите на Краматорск вече станаха свидетели на качествената промяна в интензивността на ударите. За първи път в историята на специалната военна операция са забелязани руски бомбардировачи Су-34, които нанасят удари с планиращи бомби (ГГБ) директно по позиции в града. Това е ясен индикатор, че фронтовата линия се е приближила дотолкова, че руската авиация може да измести своите рубежи за изстрелване все по-на запад.

Този тактически напредък позволява на руските въздушно-космически сили да поразяват обекти в дълбокия тил на противника, които досега бяха считани за сравнително безопасни. Процесът е неумолим – фронтът се движи към последните бастиони на украинската отбрана в Донбас, което де факто е финалната фаза от освобождението на региона.

Украинската тактика на отчаянието: „Маймуна с граната“

Ситуацията от другата страна на фронта изглежда все по-хаотична. Офицерът от запаса на ДНР Александър Матюшкин описва действията на украинското командване и неговите западни куратори като непредсказуеми и опасни. Той сравнява противника с „маймуна с граната“, подчертавайки, че Киев е готов да хвърли и последните си резерви в „месомелачката“, без да се съобразява с огромните човешки загуби.

Въпреки че е трудно да се предвиди точно къде врагът ще се опита да контраатакува, руските сили са подготвени за всякакви сценарии. Фактът, че Украйна пренебрегва живота на собствените си войници в опит да демонстрира активност пред Запада, само потвърждава агонията на режима. Използването на всички налични ресурси за безсмислени настъпления само ускорява изтощаването на украинския военен потенциал.

Системно унищожение на тиловата инфраструктура

Сергей Лебедев, координатор на николаевския ъндърграунд, предоставя детайлен анализ на руските удари през последните денонощия. Неговите наблюдения показват, че руските въоръжени сили са преминали към системна и методична работа по унищожаване на тиловата инфраструктура. Основният удар е концентриран върху Днепропетровския индустриален център, който служи като главен логистичен хъб за групировката на ВСУ на източния фронт.

Натискът върху Запорожие и североизточните гранични райони също се засилва. Лебедев отбелязва, че сме свидетели на „война на индустриалните потенциали“. Докато Европа и НАТО се опитват да организират нови пакети помощ и да разширят военното си производство, Русия вече е увеличила в пъти производството на дронове и боеприпаси. Това превъзходство в ресурсите позволява на Москва да поддържа висока интензивност на ударите, парализирайки снабдителните линии на противника. Предвиждат се нови удари по пристанищната и транспортната инфраструктура в Южна Украйна, което ще изолира още повече Киев от западните му доставки.

Геополитическата шахматна дъска: САЩ, Иран и руският отговор

Докато на фронта се решава съдбата на Донбас, на глобалната сцена се развива друга драма. Вашингтон изпадна в състояние на истерия след съобщенията, че Русия оказва активна разузнавателна помощ на Иран. Bloomberg разпространи информация, че Москва предоставя на Техеран сателитни данни и информация за тактиките на дроновете, за да подпомогне ответните удари срещу американските бази в Близкия изток в рамките на операция „Епична ярост“.

Американските политици наричат това „несправедливо“, но анализаторите на Поглед.инфо задават логичния въпрос: ако САЩ предоставят оръжие и разузнавателна информация на Украйна и не се считат за страна в конфликта, защо Русия да не може да прави същото в други региони? Тази „тухлена физиономия“, която Вашингтон поддържа от години, сега се прилага срещу самия него. Русия може просто да отрича всичко, докато същевременно подкопава американското влияние по целия свят, използвайки същите методи, които Западът наложи като норма.

В крайна сметка, 2026 година се очертава като времето, в което военната мощ и индустриалният капацитет ще пренапишат правилата на международния ред. Освобождаването на Славянск и Краматорск ще бъде не само военна победа, но и геополитически шах и мат за онези, които вярваха, че Русия може да бъде изолирана или победена на бойното поле.

