/Поглед.инфо/ 2026 очертава решителен завой надясно в Европа. С подкрепата на Доналд Тръмп и диалога с Владимир Путин се оформя нова ос на суверенитета срещу цензурата, прокси войните и нелегалната миграция. Патриотичните сили печелят, Брюксел губи монопола си, а мирът става реална политика.

В отминалата 2025 станахме свидетели на по-голяма промяна от 1989 г.

Доналд Тръмп още в първия ден на мандата си с един удар на писалката прати по дяволите лудостта "трети пол". Забрани мъже да бият жени на олимпиадата. Нанесе съкрушителен удар на незаконната миграция - нулев е натискът на границата. Избави Америка от жестоките венецуелски банди, стотици от които натика в затворите на Салвадор. Закри Агенцията на Байдън и Сорос, даваща милиарди за прокси войни, цветни революции и майдани като този 2014 в Украйна. Започна борба с цензурата. Спря 8 войни и започна диалог очи в очи с Путин като гаранция, че няма да има Трета Световна война !

Още януари предсказах, че ще има неизбежен сблъсък между Тръмп и Западните неолиберали по въпроса за войната с Украйна, цензурата в Европа и политическите репресии на управляващите спрямо опозицията и познах.

Вече е публично известно, че Тръмп и Ванс ще започнат пресушаване на блатото на Сорос в Европа. В дълго интервю в "Политико" Тръмп нарече Западните лидери "глупаци" и заяви ясно, че в Европа ще работи само с партии и личности, които споделят антиглобализма, националния суверенитет, Християнските ценности и са против прокси войните, незаконната миграция, третия пол и цензурата.

За да стане съвсем ясно на кой залага в Европа, пред телевизионни камери от цял свят в Египет в присъствието на целия брюкселски елит Тръмп посочи Виктор Орбан, а седмица след това в Белия дом написа с големи букви: "Виктор, ти си най-великият!".

Очевидно е, че Тръмп ще работи с патриоти за Европа и навръх Коледа се обади лично на Бабиш да му честити завръщането на бял кон на премиерския пост.

През новата година ще станем свидетели на силна подкрепа от Тръмп на тръмпистките партии в Европа, която ще завие силно надясно. Вижте фактите:

ГЕРМАНИЯ

В последните дни на отминалата година INSA излезе с проучване, което прилагам, че Алис Вайдел води убедително като предпочитан канцлер на Германия с 26% на 20% срещу Фридрих Мерц .

Партията Алтернатива за Германия е вече първа политическа сила в цяла Германия с 27% срещу 24% на коалицията ХДС/ХСС.

В Източна Германия АФД е с огромна преднина пред традиционните партии и прогнозирам за ПИК, че на изборите в Саксония - Анхалт на 6 септември ще спечели съкрушително и ще управлява провинцията с абсолютно мнозинство.

За сведение на младите читатели, източните, а не западните немци излязоха на улицата и бутнаха Берлинската стена на 9 ноември 1989 г.

Илон Мъск ще излезе прав, че Бъдещето на Германия е Алтернатива за Германия /AFD/

Многократно Ванс се обяви в защита на AFD от репресиите, на които е подложена от управляващите и наскоро настоя да бъде поканена на Мюнхенската конференция за мир през февруари.

Моята прогноза е, че заради тежката рецесия и грешната политика за войната в Украйна, Мерц няма да изкара мандата. Предсрочните избори са неизбежни, а Тръмп ще окаже решаваща помощ за победата на Алис Вайдел, включително и със санкции за цензурата и репресиите срещу нейната партия.

ФРАНЦИЯ

Добрата стара Франция след 8 години макронизъм безнадеждно фалира. Според премиера Байру губела на секунда по 5000 евро. Колко секунди минаха от септември, когато бе излъчено признанието, оставям на математиците.

Макрон се опита с политически репресии да отстрани своя основен опонент Льо Пен и хвърли безсрамно в затвора президента Саркози...

В резултат във Франция изгря звездата на Жордан Бардела. Младият тръмпист води убедително във всички анкети за президент година преди изборите.

Тръмп вече осъди посегателството срещу Льо Пен и няма да допусне такива срещу 30-годишния Бардела, за чиято книга младите французи висят на километрични опашки из цялата страна.

Макрон погреба Петата Република. Митеран го бе казал: "Внимавайте със съда. Той погреба монархията, ще вземе да погребе и републиката. Ами то вече се случи, след като Саркози бе безсрамно хвърлен зад решетките, за уж престъпление от 2007 г.

Смятам, че във фалирала Франция са възможни и предсрочни парламентарни избори, които патриотичната партия на дуета Льо Пен - Бардела ще спечели.

УНГАРИЯ

Дори издание като Тhe Ekonomist наскоро призна, че Орбан ще спечели поредна изборна победа и рече, че не знае само с колко? Ами ще им помогна! Виктор ще спечели за пети пореден път с около 2/3!

Наша lодеща журналистка ме попита защо при толкова протести Орбан вече 15 години не хвърля кърпата. Ами защото това са митинги на опозицията, а митингите на Орбан са в пъти по-големи. Само че телевизиите на Сорос не показват грандиозните шествия в подкрепа на Орбан. Само Агенция ПИК ги излъчва на живо. Последният път на 23 октомври тази година. Вижте кадрите.

До изборите в Унгария остават 13 седмици, в които подробно ще напиша за успешната политика на феномена Виктор Орбан, та и нашите зевзеци дето викат, че сме ги изпреварили унгарците според Евростат, т.е. Соростат да научат как се прави национална политика и как се става любимец на Хелмут Кол и Доналд Тръмп.

И разбира се: Как лидер на малка страна може да е на "ти" с тримата големи: Путин,Тръмп и Си.

Прочее, Тръмп направи пореден жест на Орбан навръх Нова година: Републиканската партия, която четири години провежда най-големият си консервативен форум CPAC в Европа само в Унгария и само с модератор Виктор Орбан, ги насрочва тази година не в обичайния месец май, а март - дни преди парламентарните избори.

СЛОВЕНИЯ

След редовните парламентарни избори очаквам на бял кон подобно на Бабиш за премиер да се завърне Янша.

Малка страна, но много важна за Централноевропейския съюз от патриотични правителства.

Янша е един от малкото десни политици от ЕНП и като близък до Орбан не изключвам да мине в редиците на Патриоти за Европа.

АВСТРИЯ

В Австрия с помощта на зеления дядо президент управлява коалиция от победените партии начело с Шокер от ЕНП.

Всяко зло за добро! Победителят на изборите Херберт Кикл и неговата партия мина в опозиция и вече води убийствено 44% според либерална анкета, която прилагам.

Австрия се сгромоляса икономически, с новородените вече във Виена австрийчета са под 50%. Честито!

Колкото повече Брюксел и Сорос задържат правителството, толкова повече Кикл ще е близо до абсолютно мнозинство и води във всички населени места извън столицата.

Кикл заедно с Бабиш и Орбан основаха Патриоти за Европа и ще са в основата на Австро-унгарски съюз, в който ще бъде и Словакия на Фицо и Словения на Янша. Вероятно и Вучич, който ще спечели предсрочните парламентарни избори.

ПОРТУГАЛИЯ

Единствен в ПИК предрекох, че в Португалия 50 години след Салазар партия ЧЕГА/СТИГА ще вземе второ място на предсрочните парламентарни избори.

Това вече е факт и важна победа за Патриоти за Европа, където ЧЕГА членува.

На 18 януари мисля, че на президентските избори е възможно чудо: в тази най-лява европейска страна на балотаж да отиде с над 20% лидерът на десницата и шеф на Чега-Андре Вентура.

И така 2026 ще е годината на Тръмпзма в Европа. Хора като Вебер и Туск ше видят Белия дом през крив макарон!