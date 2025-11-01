/Поглед.инфо/ Уважаеми читатели, ето на вашето внимание някои истини от света и световната политика, които няма да чуете за нищо на света по Сорос ТВ - Нова и БТВ.

1. Тръмп отряза Орбан - отказа да изключи Унгария срещу санкциите срещу руския петрол, злорадстват медиите на Сорос у нас.

Наистина американският президент снощи каза: “Той поиска изключение, но ние не му го предоставихме“. И добави нещо, което повечето от нашите медии премълчават: “Той е мой приятел и след седмица идва да разговаряме“.

Така че, на 7 ноември, с голяма делегация от министри и специалисти по икономика, финанси, енергетика и сигурност, Виктор Орбан пристига на официално посещение в Белия дом.

Темите: Икономическото сътрудничество, американските инвестиции в Унгария, които ще надхвърлят азиатските, а те не са малко, енергийната сигурност, войната в Украйна, Разбира се и домакинството на Будапеща на срещата Тръмп-Путин, която НЕ Е отменена, за ужас на много западни лидери, искащи войната да продължи.

Какво ще се получи от подписването на договора САЩ-Унгария, ще се види другия петък. Моето очакване е, че Тръмп ще направи компромис за Унгария относно санкциите върху руския петрол. Прочее, той вече публично е казвал, че предвид географското положение на Унгария и Словакия и липсата на излаз на море, те не бива да бъдат осъждани за покупката на руска енергия.

Според външния министър Петер Сиярто, след 7 ноември, започва Златен век в отношенията на Унгария със САЩ. То се видя още в първите дни на мандата на Тръмп, когато за първи път американски президент отмени “Магнитски“ заради Орбан - санкциониран от Байдън незаслужено беше Антал Роган, началник кабинет на унгарския премиер. Тръм отмени и санкциите наложени от Байдън за строежа на Атомната централа “Пакш 2“ и въведените от него визови ограничения.

Орбан е единственият европейски политик публично и последователно подкрепящ Тръмп от 2016 година и осъждащ репресиите срещу него по време на кампанията. Така той стана човекът на Тръмп в Европа, което американският президент обяви публично пред цял свят наскоро в Египет, определяйки го като велик лидер в присъствието на Макрон, Мерц и Стармър.

Прав е Орбан: “Всички предадоха Тръмп поне веднъж, слагайки се на новата администрация на Байдън. Само Унгария не го направи!“.

2. Във Франция Макрон е на път да погребе Петата Република. Според "Барометър" на Реномираното издание “Le Figaro“, подкрепата за Макрон са комичните 11%! Това е най-слабият резултат в историята, заедно с този на Оланд от 2016.

Каква е тази Пета Република във Франция? Президентът е неискан от 89% от населението! Основният му съперник Льо Пен е лишена от право да участва в президентски избори от Конституционния съвет, ръководен от дясната му ръка, а най-силната фигура в републиканците с право на втори мандат - президентът Саркози, беше хвърлен в Затвора за 5 години.

Прав е бил големият политик президентът Митеран да казва: “Да внимаваме със съдилищата, че те ликвидираха монархията, да не ликвидират и републиката“. Ами то вече се случи!

Колкото до икономиката на фалирала Франция ще припомня думите на бившия вече премиер Байру, че на всяка секунда, дългът на страната скача с 5000 евро. Ама това го каза преди два месеца... Колко секунди минаха оттогава?!

3. В Холандия се оказа, че Вилдерс не е загубил изборите и има равен резултат по 26 депутата с лидера на партия D66 - Роб Йетен.

Разбира се Йетен, който ще е първият официален хомосексуалист-премиер на Холандия, има право на повече радост, вдигайки резултата си от предходните избори с цели 17 депутата, докато Вилдерс изтърва 11. Къде ги изтърва ли? Ами 8 отидоха в крайно дясната JA 21 u 3 в другата дясна Форум за Демокрация. Разбира се Вилдерс имаше проблем с кампанията, която се наложи да прекъсне, след като службите за сигурност оповестиха, че има опасност за покушение върху него.

Холандия влиза в задънена улица въпреки високата избирателна активност от над 75%. Двете партии победители слязоха за първи път в историята на Холандия под 20% подкрепа. Дори 17% не можаха да направят. В парламента там се намъкнаха цели 15 партии! И как не, като прагът за влизане е 0,67%. Не, няма грешка в числото.

Ще се мъти някаква коалиция от много партии до Великден догодина. Мотото на победителя Йетен е “Ще се направи“. Ама нищо няма да може да се направи с половин милион лежащи по улиците мигранти.

4. Полша е пред гражданска война. Виктор Орбан даде политическо убежище на бившия заместник-министър на правосъдието Марчин Романовски от Право и справедливост, арестуван след сваляне имунитета от Доналд Туск.

Сега в Унгария пък е бившият министър на правосъдието на Качински - Збигнев Зьобро, който се срещна с Орбан.

Туск пусна заплашителен пост спрямо Зьобро: “Или в затвора, или в Будапеща!“.

Той пък му отговори: “Можеш да си събираш багажа! Най-късно до две години ще си в затвора или в Берлин“.

Туск е полудял след загубата на президентските избори от Карол Навроцки и от това, че Тръмп не го бръсне за слива. Външният му министър Сикорски, женен за анериканка, близка на Харис, все гледа в небето за руски самолет, белким стане война, ама не му се получава. А и Славомир Менцен, взел 36% сред младите на президентските избори, ще внася закон: При война, първо на фронта да отиват децата на политиците.

5. Войната в Украйна е първата, от която няма кадри от бойното поле, на каквито се нагледахме в Ирак, Сърбия и къде ли не. Зеленски не дава. Но ето, Путин покани журналисти в Покровск. Удобен момент нашите телевизии на Сорос - Нова и БТВ, да изпратят камери и репортери и да покажат след 18 пакета санкции срещу Русия, каква е хавата на бойното поле. Да вземат за коментатори партизаните на Сорос Атанасов и Мирчев, които да нахлузят каските и да станат доброволци, белким Зеленски обърне мача.