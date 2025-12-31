/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с Яков Кедми във втората част на интервюто за разпада на стария „колективен Запад“ и за новата сделка: САЩ вече не „подпират“ Европа – те я превръщат в конкурент, източник на индустрия и касичка за войната. Кедми връща лентата до Плана „Маршал“, обяснява защо съвременният ЕС е различен свят, как Германия губи стратегическа опора, и защо 2026 може да бъде „по-мирна“ година не от разум, а от американско ограничение – с изключенията, които никой не иска да назовава.

В този епизод Яков Кедми прави голямата историческа връзка: как Плана „Маршал“ създава следвоенна Европа като проект, как НАТО става инструмент на тази архитектура, и защо днес същата архитектура се разпада отвътре. Според него САЩ вече гледат на Европа като на конкурент и целенасочено изтеглят индустрия и технологии отвъд океана, докато европейските елити играят на ескалация без ресурс и без обществена опора. В разговора има и твърди, неудобни оценки за Германия, за „военните фантазии“ на част от европейските лидери и за логиката на руската външна политика, която – по думите му – се движи от национални интереси, а не от идеологически импулс.

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=jIw8S3DKq1M&t=128s

#ЯковКедми #ПогледИнфо #ВладимирТрифонов #Тръмп #ЕС #НАТО #Германия #ПланМаршал #Геополитика #Русия #Украйна #Китай #2026