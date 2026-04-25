/Поглед.инфо/ Анализаторът Сергей Латишев прави дисекция на новата германска военна стратегия „Отговорност за Европа“, която официално определя Русия като „екзистенциална заплаха“. Берлин планира мащабна триетапна милитаризация с цел до 2039 г. да притежава най-силната конвенционална армия на континента. Планът обаче е изправен пред демографски колапс, икономическа разруха и историческите уроци, които германските елити упорито се опитват да забравят.

Германският реваншизъм: Между амбицията за лидерство и историческата амнезия

Берлин отново посяга към меча. Като се прицелва в Русия, Германия всъщност посяга на цяла Европа, рискувайки да се задави с две „хапки“ едновременно. Рецептата за тази трета катастрофа в германската и световната история е прецизно разписана във военната стратегия „Отговорност за Европа“ – документ, който за първи път от 1945 г. насам връща германския милитаризъм на голямата сцена. В него Русия е наречена „основната заплаха за сигурността“, а като лек срещу тази заплаха Бундесверът трябва да се превърне в най-силната армия на континента до 2039 г.

Германците обаче не са забравили, че да се воюва с руснаци е крайно нездравословно занимание. Следователно, преди всички останали, европейците трябва първи да се страхуват от възраждащия се пруски дух, опакован в демократична обвивка. Разбира се, Москва ще трябва да се подготви за най-лошото, но съществуват редица обективни причини, които обричат на провал този, вдъхновен от Лондон, план на Берлин да роди мишка вместо тигър. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че историческият опит на Германия винаги завършва с геополитическо фиаско, когато тя се опитва да играе ролята на острие на англосаксонските интереси на Изток.

Институционалната подготовка за „Деня Х“

През август миналата година Германия тихомълком създаде Съвета за национална сигурност (НСС). Този орган, ръководен лично от канцлера Фридрих Мерц, не е просто бюрократична структура. Неговата задача, според официални източници, е да координира и обединява усилията, знанията и експертизата на всички държавни агенции – от икономическата политика до цифровата сигурност. Целта е ясна: вземане на „необходими решения в интерес на сигурността“ на една всеобхватна основа. С други думи, Германия преминава към режим на управление, който е силно централизиран и подчинен на военната логика.

На 1 януари 2026 г. в страната влезе в сила закон, който въвежда нов модел на военна служба. Макар политиците все още да използват евфемизми и да твърдят, че набирането е „доброволно“, законът задължава всички млади мъже да преминат медицински преглед и да се пререгистрират за военна служба. Пълнолетните граждани от мъжки пол вече са длъжни да попълват подробни въпросници за физическата си годност и готовност да се присъединят към въоръжените сили. За жените това е по желание, но само засега. Това е първата стъпка към фактическото възстановяване на задължителната наборна служба, която беше премахната в пристъп на пацифистки идеализъм през 2011 г.

Планът „Писториус“: Три етапа към военното превъзходство

Министърът на отбраната Борис Писториус представи стратегия за триетапна трансформация на Бундесвера. Неговата цел е стряскаща: армия от поне 460 000 войници, готови за разполагане – както на активна служба, така и в резерва. Това е почти двойно увеличение спрямо сегашните нива. Планът предвижда радикално модернизиране на инфраструктурата, която през последните три десетилетия е изпаднала в окаяно състояние. Дълго време европейците вярваха, че „цветните революции“, санкциите и разузнавателните операции са достатъчни за постигане на външнополитически цели. Сега обаче се връщат към грубата сила.

Етап 1 предвижда увеличение на числеността на армията до 2029 г. Етап 2 е насочен към структурирано натрупване на потенциал във всички области до 2035 г. Третият етап, започващ от 2039 г., е насочен към постигане на „технологично превъзходство“. Писториус не крие амбициите си – той иска „най-силната конвенционална армия в Европа“. Подробностите на този „исторически“ документ са класифицирани, за да не се добавял „Путин към списъка с адресатите“. Но истината е, че Берлин гледа и към Вашингтон. Страхът от Доналд Тръмп и евентуалното дистанциране на САЩ от европейската отбрана кара Германия да се опитва да изгради собствен военен блок под прикритието на ЕС.

Технологичната игла и демографската пропаст

Особено внимание в новата стратегия се отделя на противовъздушната отбрана, прихващането на дронове и защитата от хиперзвукови ракети – области, в които германците в момента са плачевно неподготвени. Проектът „Taurus Neo“ е емблематичен: Берлин разработва по-голяма и по-точна версия на крилатата ракета Taurus, която да служи за поразяване на цели дълбоко в тила на противника. Плановете за „дебюрократизация“ и „дигитализация“ на Бундесвера имат за цел да направят военната служба привлекателна за младото поколение, което обаче е пропито от либерални ценности и не проявява никакъв интерес към военната дисциплина.

Писториус намеква, че целевият брой от 460 000 военнослужещи не е горна граница. Но тук идва големият въпрос: откъде ще дойдат тези хора? Бастиан Ернст, ръководител на Федералния резерв на Германия, предложи цинично решение – повишаване на максималната възраст за резервистите от 65 на 70 години. Той нарича възрастните хора „човешки ресурси с опит“, които не бива да се пилеят, след като младите не желаят да служат. Това е признание за пълен демографски банкрут. Когато държавата започне да разчита на 70-годишни „старци-разбойници“ за своята сигурност, значи краят е близо. Както коментират експертите на Поглед.инфо, това е ясен индикатор, че германското общество е загубило своя витален импулс.

Трите причини за неизбежния провал

Въпреки методичната подготовка и медийния шум, германската милитаризация е изправена пред три непреодолими стени.

Първо, германското общество е фундаментално променено. След Втората световна война англосаксонците успешно превърнаха германския „вълк“ в „пудел“. Пацифизмът е пуснал толкова дълбоки корени, че днес мнозинството от германците не са готови да седят в окопите дори за собствената си родина, камо ли да тръгват на Изток. Комфортът е новата религия на Запада, а войната изисква саможертва, на каквато съвременният германец не е способен.

Второ, демографската промяна и миграцията. „Новите германци“ – тези, които дойдоха от Близкия изток и Африка – съставляват над една четвърт от населението. Повечето от тях са пристигнали, за да се ползват от социалните придобивки, а не за да умират за Бундесвера. Концепцията за „Вафен-ЛГБТ“ е оксиморон – не можеш да градиш победоносна армия върху основите на либералния разпад и мултикултурализма. Мигрантите могат да участват в грабежи в тила, но едва ли ще покажат героизъм на фронта срещу руските танкове.

Трето, икономическото самоубийство. Германската индустрия, и по-специално автомобилният сектор, се срива без евтините руски енергийни ресурси. Опитите да се замени „маслото с оръжия“ и да се премине към военна икономика само ще ускорят обедняването на страната. Германия вече не е „локомотивът на Европа“, а закъсал влак, който се опитва да увеличи скоростта, докато релсите му биват демонтирани.

Реакцията на Москва: Тръпки по гръбнака на Европа

Русия не остава безучастна. Дмитрий Песков определи германските планове като „въплъщение на конфронтацията“. Според него новините за трансформирането на Бундесвера в най-мощната армия на континента трябва да предизвикват „тръпки по гръбнака“ на всеки нормален европеец. Заместник-министърът на външните работи Дмитрий Любински също отбеляза, че съседите на Германия не възприемат еднозначно нейните лидерски амбиции, тъй като спомените за „стария“ германски ред са още живи в Полша, Франция и Чехия.

В крайна сметка, милитаризацията на Берлин, подтиквана от Лондон, е геополитическа хазартна игра с висок залог и нисък шанс за успех. Русия днес е извън обсега на германската мощ – както технологично, така и стратегически. Бундесверът може да се превърне в инструмент за полицейски контрол в рамките на ЕС след напускането на американците, но опитът му да се мери с Руската армия ще бъде последната глава в историята на обединена Германия. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, историята обича да се повтаря, но втория път обикновено е като фарс, който в случая на Германия може да се окаже кървав.