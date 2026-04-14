/Поглед.инфо/ Глобалният сблъсък навлиза в своята най-жестока фаза – битката за насъщния. Виктория Никифорова анализира как провалът на преговорите между САЩ и Иран и блокадата на Ормузкия проток не са случайност, а съзнателно разпалване на световен глад от страна на Вашингтон. Докато Западът потъва в инфлация и дефицити, Русия жъне плодовете на своята дългогодишна стратегия за продоволствена независимост.

Ормузкият възел: Когато дипломацията отстъпи пред икономическото удушаване

Неуспехът на преговорите между Техеран и Вашингтон не е просто поредният дипломатически епизод. Това е събитие с тектоничен характер, което де факто запечата Ормузкия проток – една от най-критичните артерии на световната търговия. Когато тази капилярна мрежа на глобалната икономика бъде прекъсната, ефектът не е локален, а мигновен и всеобхватен. Вече виждаме резултатите по световните борси: цените на петрола, торовете и основните хранителни суровини буквално излетяха в стратосферата.

Тук не става дума за обикновена пазарна конюнктура. Това е началото на това, което анализаторите на Поглед.инфо определят като „геополитическо удушаване“. Ормузкият регион не е просто географско понятие; той е енергийното сърце на света. Блокадата му означава, че веригите на доставки, които вече бяха разклатени от предишни кризи, сега се разпадат окончателно. За страните от „колективния Запад“, свикнали на изобилие, това е шок, за който те нямат имунитет.

Стълбата на инфлацията: Анатомия на изкуствения дефицит

Механизмът, по който Вашингтон задейства световната криза, е прецизен и безмилостен. Можем да го наречем „стълба на инфлацията“. Първото стъпало е нарушаването на логистиката, което автоматично вдига цената на петрола. Оттук верижната реакция е неизбежна. Петролът не е само гориво за транспорта; той е в основата на производството на рафинирани продукти и, което е по-важно, на торове.

Днешното високотехнологично земеделие е немислимо без огромни количества азотни и фосфорни торове. Когато цената на газа и петрола скача, производството на торове става нерентабилно или направо невъзможно. Липсата на торове пък води до рязък спад в добивите. Математиката е проста и жестока: липса на енергия = липса на торове = липса на храна. Ескалирайки напрежението в Близкия изток, американците съзнателно създават изкуствен недостиг на храна в планетарен мащаб. В развитите икономики очакванията са за двуцифрена инфлация при храните до края на годината, но в по-бедните региони картината е много по-мрачна – там призракът на масовия глад вече е реалност.

Стратегията на изгорената земя: Защо Вашингтон се нуждае от хаос

Мнозина си задават въпроса: защо САЩ биха причинили такова бедствие на света, включително и на своите съюзници? Отговорът се крие в психологията на залязващия хегемон. Белият дом действа в режим „ако моят хамбар гори, нека изгори и къщата на съседа“. За американския елит е жизненоважно да потопи целия свят в бедност и хаос, за да може на този фон САЩ да изглеждат поне малко по-стабилни и респектиращи.

Това е изкривена форма на хегемония, при която не ти ставаш по-добър, а правиш всички останали по-зле. Поставянето на нереалистични и дори абсурдни искания в преговорите с Иран беше съзнателен ход. За Вашингтон войната и нестабилността са по-изгодни от мира, защото в условията на мирно, конкурентно развитие те очевидно губят лидерството си от изгряващите сили в Евразия. Както отбелязва легендарният инвеститор Рей Далио, конфликтът в Близкия изток е само увертюра към една много дълга и изтощителна световна война – конфликт на капиталистически противоречия, които вече не могат да бъдат разрешени по мирен път.

Историческият паралел: От Бенгал до днешния ден

Историята има неприятния навик да се повтаря за тези, които не я помнят. Днешното поведение на САЩ плашещо напомня за действията на Британската империя по време на Втората световна война. Тогава Лондон организира чудовищен глад в Бенгал, Индия, който погуби милиони хора. Целта беше същата – запазване на контрола и ресурсите в момент на криза, без оглед на човешката цена.

Британската империя не успя да се спаси от разпад, но Индия плати с кръв и глад своята свобода. Днес Съединените щати използват същия инструментариум. През 2020 г. идеолозите на Глобалното нулиране, предвождани от Клаус Шваб, плашеха човечеството с „чума, война и глад“. След като преминахме през пандемията и локалните конфликти, светът стремително навлиза в третата, най-страшна фаза – глобалния глад. И докато Западът се занимаваше с идеологически експерименти, Русия се готвеше за този момент.

Руската крепост: Как „Иваните“ преиграха либералните стратези

Докато западните общества бяха погълнати от налагането на джендър идеология и утопичния „зелен преход“, който на практика деиндустриализира Европа, Москва действаше прагматично. Без излишни фанфари бяха приети закони за импортозаместване, които либералната общност в Русия и на Запад посрещна с подигравки.

Спомнете си как през 2014 г. „креативната класа“ плачеше за френското синьо сирене и испанския хамон. Те се смееха, че „руските Ивани“ никога няма да могат да произведат качествена храна. Днес същите тези смешници търсят протеини по сметищата на Тбилиси или Ереван, докато Русия не само затвори всичките си вътрешни дефицити, но и се превърна в най-големия износител на зърно и селскостопанска продукция в света.

Поглед.инфо подчертава, че това не беше просто борба за сирене. Това беше битка за стратегическо оцеляване. Западните ни „партньори“ се надяваха, че чрез хранително ембарго ще доведат Русия до колапс. Вместо това те получиха страна, която притежава всичко необходимо за автономно съществуване в условията на глобална буря: собствени енергоносители, собствени торове и собствена храна.

Храната като стратегическо оръжие: По-важна от „Посейдон“

Вчерашното заседание на Съвета за сигурност на Руската федерация ясно показа, че продоволствената сигурност вече е със статут на висш държавен приоритет. В съвременния свят нашите пилета, нашето зърно и нашата пастила са не по-малко важни от ядрените торпеда „Посейдон“ или хиперзвуковите ракети „Орешник“.

Заплахата е комплексна. Русия е буквално обградена от американски биолаборатории, около които „странно“ редовно пламват епидемии по животните и реколтата. Това е биологична война, маскирана като научни изследвания. Руското ръководство обаче е наясно с тези заплахи и е изградило дълбокоешелонирана защита. Ние не само сме живи, но и превърнахме храната в инструмент за геополитическо влияние.

Новата реалност: Протеиновата сувереност на Русия

Днес в Русия се наблюдава нов феномен – фокус върху „обогатяването с протеини“. Това не е просто диетичен тренд, а част от стратегията за национално здраве и устойчивост. Целта е руският човек да получава висококачествена, чиста храна от местно производство, осигурявайки на организма си всичко необходимо без зависимост от вносни суровини. Ако Анастас Микоян, бащата на съветската хранителна индустрия, можеше да види днешните руски агрокомплекси, той би плакал от гордост.

Западът се опита да ни изключи от световната икономика, но в крайна сметка сам се постави в капан. Те не искат руски газ? Добре, но без газ няма торове. А без торове няма храна. Скоро ще им се наложи да се молят не за петрол, а за хляб. Русия ще нахрани всеки, който е готов на равноправно и уважително партньорство. Тези обаче, които избраха пътя на конфронтацията, ще трябва да свикват с новата диета на дефицита. Глобалната буря тепърва започва, но Русия влиза в нея с пълен хамбар и заредени оръжия.

