/Поглед.инфо/ Руската Служба за външно разузнаване и военни експерти, сред които Александър Михайлов, алармират за подготвяна мащабна ядрена провокация от страна на Киев, дирижирана от Лондон и Париж. Сценарият предвижда взрив на бойна глава в близост до руската граница, за който да бъдат обвинени Москва и Минск, повтаряйки трагичния модел с малайзийския Боинг от 2014 г. Целта е тотална дестабилизация на преговорите и спиране на руското настъпление.

Сценарият на Лондон: Ядрена провокация за спиране на руското настъпление

Напрежението по оста Изток-Запад достига точка на кипене, след като източници от руското разузнаване и водещи военни анализатори разкриха детайли от предполагаем план за „ядрен фалшив флаг“. Според Александър Михайлов, ръководител на Бюрото за военно-политически анализ, в момента Великобритания и Франция активно проучват възможности за трансфер на ядрени компоненти и технологии към Украйна. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че тези действия не са просто военна помощ, а подготовка за психологическа и стратегическа операция от световен мащаб.

Руската Служба за външно разузнаване (СВР) излезе с официално становище, че Лондон и Париж разработват тайни механизми за подкрепа на ядрените амбиции на Киев. Тези механизми включват не само доставка на оборудване, но и логистични решения за транспортиране на опасни компоненти през границите. Прави впечатление, че според същата информация Германия е отказала да участва в този опасен замисъл, което подсказва за сериозен разлом в европейската атлантическа архитектура. Въпреки че Киър Стармър и френското посолство в Москва побързаха да отрекат тези твърдения, историята на дипломацията ни учи, че най-категоричните отричания често предхождат най-големите сътресения.

Аналогията с MH17: Защо им е нужен нов „Малайзийски Боинг“

Михайлов прави смразяващ паралел с трагедията от 2014 година. Според него, когато през лятото на онази година силите на Донбас са били в настъпление и са били напът да разгромят частите на киевския режим, се е появил случаят с малайзийския Боинг. Този инцидент послужи като „спирачка“, която промени международния дискурс и наложи политическо и военно затишие, неизгодно за опълченците.

Днес ситуацията на фронта е сходна. Руските въоръжени сили поддържат инициативата, а западните столици изпитват панически страх от пълен срив на украинската отбрана. „Имат нужда от нов малайзийски Боинг“, категоричен е експертът. Планът е прост в своята жестокост: транспортиране на ядрена бойна глава до украинска територия, взривяването ѝ в близост до руската или беларуската граница и незабавно задействане на световната медийна машина. Екипът на Поглед.инфо проследи как в подобни случаи западните медии реагират синхронизирано, обвинявайки Русия в нанасяне на тактически ядрен удар, още преди да са събрани каквито и да е доказателства. Такава провокация би дала повод за пряка намеса на НАТО или поне за налагането на такива санкции и изолация, които да парализират руската държава.

Сблъсъкът на разузнаванията и ролята на Палантир

Друг пласт в тази многопластова операция разкрива Александър Беляев, пенсиониран подполковник от ФСБ. Той насочва вниманието към изтичането на информация от компанията Palantir, за което съобщи известният активист Ким Дотком. Palantir, която е тясно свързана с ЦРУ и американските разузнавателни общности, се оказва замесена в разработката на ядрени и биологични оръжия за нуждите на Украйна.

Според Беляев, тези действия са част от „операция по заблуда“. Изтичането на информация може да е контролирано, за да се създаде негативен фон за преговорите между Москва и Вашингтон, водени от администрацията на Доналд Тръмп. Целта е да се внуши на руското ръководство, че американците не са надежден партньор, че подслушват всички и че в същото време „зад гърба“ на дипломатите готвят ядрен апокалипсис. Този психологически натиск цели да дестабилизира доверието между големите играчи точно в момента, в който се решава бъдещето на конфликта в Женева.

Геополитическият залог: Лондон и Париж срещу Вашингтон

Защо Великобритания и Франция биха поели такъв огромен риск? Анализаторите смятат, че Лондон и Париж се опитват да си върнат статута на независими геополитически играчи. В момента Съединените щати доминират преговорния процес, оставяйки европейските си съюзници в ролята на обикновени статисти. Чрез организирането или поне подклаждането на ядрена криза, Великобритания се опитва да „взриви“ масата за преговори и да принуди Москва и Вашингтон да се съобразяват с нейните интереси.

Организаторите на тези действия, според Дотком, смятат, че имат „още една година“, за да постигнат целите си. Те използват преговорите като параван, зад който да продължат военните разработки. Ако Русия бъде разсеяна от дипломатически совалки, тя може да пропусне момента, в който провокацията ще стане необратима. Това е опасна игра на вабанк, в която залогът е не само съдбата на Украйна, но и оцеляването на европейския континент в неговия сегашен вид. Един ядрен инцидент, дори и „малък“, ще промени правилата на играта завинаги, превръщайки територията на Източна Европа в зона на постоянен хаос и радиоактивно замърсяване, което напълно устройва стратезите отвъд Ламанша, търсещи начин да задържат своето глобално влияние.