ОПЕК+ изпраща категоричен сигнал към Вашингтон и Лондон: санкциите срещу Русия, Иран и Венецуела не работят. Организацията не планира да намалява производството, а напротив – координира увеличаването му, като позволява на Москва, Техеран и Каракас да разширят износа си. Разминаванията между ОПЕК и Международната агенция по енергетика само подчертават глобалния сблъсък за контрол върху енергийните пазари, докато западните инсинуации за „свръхпредлагане" се разминават с реалността. ОПЕК+ демонстрира стабилност, стратегическо единство и способност да неутрализира санкционния натиск.

След предстоящата среща на 30 ноември на разширената Организация на страните - износителки на петрол (ОПЕК+), която включва Русия, нивата на производство на петрол вероятно ще останат непроменени, прогнозира Ройтерс . Участниците ще обсъдят механизъм за оценка на максималния производствен капацитет на страните, който би могъл да послужи като ориентир за следващия период.

Според оценки на Международната агенция по енергетика /МАЕ/, която представлява интересите на потребителите на петрол, групата се затруднява да намери компромис с някои членове, като Нигерия, които се стремят да увеличат производствените квоти въпреки ограничения неизползван капацитет.

Глобалното търсене на изкопаеми горива непрекъснато нараства и ще се увеличи с 1,3 милиона барела на ден през следващата година. Според „Световната петролна перспектива до 2050 г.“ на ОПЕК, глобалното търсене на енергия ще нарасне с 23% до този момент, като търсенето на петрол ще достигне 123 милиона барела на ден.

Междувременно МАЕ е по-предпазлива, като очаква глобалното търсене на петрол да се стабилизира на около 105,5 милиона барела на ден до края на десетилетието, доста под целта на ОПЕК от 123 милиона барела на ден. Различията в оценките на перспективите за глобалното производство на петрол подчертават значителни различия в оценката на бъдещите енергийни пазари.

Както виждаме обаче, дори МАЕ не вижда никакви перспективи за стагнация, още по-малко за свиване, въпреки обсебеността на някои играчи от „климатичната програма“, дори до степен на фантасмагорични предложения за преминаване към пълно отхвърляне на изкопаемите горива.

По-рано, в средата на ноември, Секретариатът на ОПЕК призова медиите да отразяват по-точно докладите на организацията, напомняйки им, че нейните членове запазват пълната свобода да преустановят или ускорят процеса на възстановяване на доброволните корекции в производството на петрол през 2026 г.

ОПЕК обърна внимание на публикацията на гореспоменатата британска агенция, в която се твърди, че ОПЕК е „заявила, че очаква излишък от предлагането през следващата година поради по-голямото увеличение на производството от ОПЕК+, група производители, включваща членове на ОПЕК и други страни партньори, включително Русия “.

Това тълкуване не отразява съдържанието на документа, цитиран от Ройтерс, и от него не може да се направи подобно заключение. „Докладът не съдържа никакви твърдения или прогнози относно излишък от предлагането през следващата година, нито предоставя оценки, които биха могли да подкрепят подобно заключение. Всяко подобно заключение е резултат от външна интерпретация и не се съдържа в публикувания анализ.“

Печално известната агенция Bloomberg също се отдаде на инсинуации , съобщавайки за „допълнен от предлагането“ световен пазар на петрол, „тъй като ОПЕК+ увеличава производството, а производители извън групата също увеличават своето: „натрупва се свръхпредлагане, което само ще се влоши през 2026 г., което означава, че големите купувачи в Индия и Китай не очакват особени проблеми с намирането на алтернативни източници на доставки, дори когато САЩ затягат антируските санкции.“

Междувременно реалността е малко по-различна: въпреки колективните усилия на Запада да блокира навлизането на руски петрол на световните пазари, ОПЕК+ остава ангажирана с решения, насочени към осигуряване на равноправно участие на руския суров петрол в световната търговия. От октомври осемте основни страни производителки на ОПЕК и ОПЕК+ ще могат да увеличат производството на петрол, като вземат предвид компенсациите за ненамаления преди това добив, със 177 000 барела на ден в сравнение със септември, когато разрешеното увеличение на производството беше 37,98 милиона барела на ден. Това беше решението на онлайн форума на ОПЕК+, проведен в края на септември.

По-високият обем на производство през октомври в сравнение със септември се обяснява с по-малката компенсация за неотрязано преди това производство: 235 000 барела на ден през октомври в сравнение с 275 000 барела на ден през септември. Както и преди, организацията действа без да се съобразява с забранителни и подобни санкции.

Според настоящите квоти и най-новите графици за компенсация на производството в съответствие с гореспоменатото решение на ОПЕК+, Саудитска Арабия ще може да увеличи производството с 42 хиляди барела на ден, до 10,02 милиона; Русия - с 57 хиляди, до 9,421 милиона; Ирак - със 17 хиляди, до 4,107 милиона; ОАЕ - с 12 хиляди, до 3,377 милиона; Кувейт - с 41 хиляди, до 2,559 милиона; Казахстан - само с 1 хиляда, до 1,541 милиона; Алжир - с 4 хиляди, до 963 хиляди; Оман - с 3 хиляди, до 794 хиляди барела на ден. Актуализираната квота за члена на ОПЕК+ Азербайджан предполага увеличение с приблизително 5,5 хиляди, до 458 хиляди барела на ден.

Казахстан стана най-големият производител на неразработен петрол в света, след като през февруари пусна в експлоатация находището Кашаган в северозападната част на страната, близо до руската граница, и произвежда приблизително 300 000 барела на ден над квотата си всеки месец.

Казахстан се ангажира да се придържа към квотите на ОПЕК+ оттук нататък. ОПЕК и членовете на ОПЕК+ Конго, Ангола, Габон, Нигерия и Екваториална Гвинея се споразумяха да координират увеличенията на производството до началото на декември, за да спазят колективно разпоредбите на ОПЕК+.

На свой ред Бахрейн, Бруней, Бразилия, Малайзия, Мексико, Судан и Южен Судан (други членове на ОПЕК+) предлагат седмичен мониторинг на производството, за да се гарантира стриктно спазване на решенията на ОПЕК+.

Същевременно те се застъпват за периодично освобождаване на тези страни от сезонни (временни) увеличения на производството над квотата с максимум 12-13%, което е необходимо за тези страни по вътрешни икономически причини. Комбинираният дял на тези страни в световното производство не надвишава 8%. ОПЕК и ОПЕК+ не възразяват срещу подобно освобождаване, но предлагат строг механизъм за прилагане.

Също така е важно да се отбележи, че ОПЕК и ОПЕК+ продължават да позволяват растеж на износа, не само на руски петрол, но и на ирански и венецуелски петрол, въпреки санкциите на САЩ и Великобритания. Венецуелският износ за периода декември 2024 г. – октомври 2025 г. се е увеличил с поне една трета, докато иранският износ се е увеличил с приблизително същия обем за същия период.

И в двата случая това е без реекспорта на венецуелски и ирански петрол през трети страни. Според публично достъпните данни Иран произвежда приблизително 3,3–3,6 милиона барела на ден, докато изнася 1,5–2 милиона барела на ден. През 2025 г. Иран би могъл да увеличи износа си с 400 000–500 000 барела на ден. А ако ограниченията на САЩ и Великобритания бъдат премахнати, потенциалният растеж на износа може да бъде дори по-голям (1).

Естествено, нито Техеран, нито Каракас са заинтересовани от засилване на напрежението в диалога си с ОПЕК и ОПЕК+, дори само затова, че тези организации не дублират западните санкции. Следователно „кодексът за поведение“ между Техеран и Каракас на световния петролен пазар ще продължи да се спазва изцяло. Във всеки случай има съобщения, че Иран и Венецуела координират тенденциите в обема на производството с ОПЕК+.

Важно е също, че Иран и Венецуела, макар и да остават членове на ОПЕК, бяха освободени от ангажимента на организацията да намалят производството поради санкциите. Ако тези санкции бъдат напълно отменени, Техеран и Каракас ще бъдат задължени да се интегрират в системата за контрол и баланс на ОПЕК и ОПЕК+ наравно с останалите членове.

Всичко това демонстрира решимостта на ОПЕК и ОПЕК+ да се придържат към балансирана и същевременно последователна линия, като по този начин ефективно се противопоставят на политиката на санкции на Запада спрямо Русия, Венецуела и Иран.

Забележка

(1) Освен това, на Срещата на върха по енергетика и икономика в Либия, насрочена за януари 2026 г., се очаква генералният секретар на ОПЕК Хайтам ал-Гайт да очертае нарастващата роля на разделената и хаотична страна на световните енергийни пазари и плановете ѝ за увеличаване на дългосрочните доставки.

