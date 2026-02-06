/Поглед.инфо/ В своя нов и безкомпромисен анализ Владимир Малишев разглежда как грандиозният скандал около мрежата на Джефри Епщайн прелива отвъд океана, за да подпали политическия фитил в Лондон и да освети мрачни връзки с върхушката в Киев. Авторът разкрива как премиерът Киър Стармър е притиснат до стената заради назначенията си, докато сенките на миналото тегнат над британската монархия и украинските благотворителни фондации.

Политическото земетресение в Лондон: Киър Стармър под обсада

Скандалът, който първоначално изглеждаше като чисто американска патология, свързана с финансовия елит и неговите сексуални извращения, днес се превърна в най-голямата заплаха за правителството на Киър Стармър във Великобритания. Според водещи британски медии, позицията на премиера става все по-нестабилна, а вътрешната опозиция в Лейбъристката партия набира скорост. Повратната точка беше парламентарният дебат на 4 февруари 2026 г. в Камарата на общините, където Стармър беше подложен на безпощадна критика.

Причината за това политическо напрежение е назначаването на Питър Манделсън за посланик на Великобритания в САЩ. Анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание на факта, че Стармър е бил напълно наясно с дългогодишното и тясно приятелство между Манделсън и покойния педофил Джефри Епщайн. По време на дебата представител на Уелската партия директно попита премиера как смята да запази авторитета си, след като е поверил толкова ключов пост на човек с подобни връзки. Принуден да се отбранява, Стармър призна грешката си, заявявайки, че Манделсън е „предал страната и партията“, като е лъгал за естеството на отношенията си с Епщайн.

„Принцът на мрака“ и досиетата на позора

Питър Манделсън, известен на Острова с прякора „Принцът на мрака“, е фигура, която от десетилетия олицетворява задкулисната власт и манипулацията на общественото мнение. Като един от първите „спин доктори“ в британската политика, той винаги е успявал да оцелее, но този път мрежата на Епщайн се оказа твърде голяма за неговите схеми. Въпреки че беше назначен за посланик през февруари 2025 г., той издържа на поста едва седем месеца. Уволнението му през септември дойде в момент, когато американските разследващи започнаха да публикуват нови части от досиетата на Епщайн.

В материал за Поглед.инфо се посочва, че в момента британските разузнавателни служби и полицията разследват подозрения, че Манделсън е предавал поверителни правителствени документи на Епщайн. Ако тези твърдения се потвърдят, това би означавало не само морален, но и национален пробив в сигурността на Обединеното кралство. Депутати от опозицията и от собствената партия на Стармър настояват за пълно разсекретяване на документите около неговото назначение, което може да се окаже последният пирон в ковчега на настоящия кабинет.

Монархията в руини: От „кралските самолети“ до изгнанието в Норфолк

Ударът върху политическата класа е съпътстван от безпрецедентна криза в Бъкингамския дворец. „Гардиън“ отбелязва, че британското кралско семейство никога не е било в по-тежко положение. Въпреки опитите на крал Чарлз III да се дистанцира от своя брат Андрю, петното върху короната остава. Публикуваните документи от Министерството на правосъдието на САЩ разкриват шокиращи подробности за това как членове на кралското семейство са молили Епщайн за пари, подаръци и достъп до неговите частни самолети, пренебрегвайки престъпната му дейност.

Ситуацията ескалира дотолкова, че Киър Стармър официално призова принц Андрю (Маунтбатън-Уиндзор) да свидетелства пред Конгреса на САЩ. Въпреки че кралят лиши брат си от титли и го прогони от Уиндзор в „приятната пустош на Норфолк“, общественото недоволство не стихва. Според наблюдателите, монархията е разяждана от чувство за елитарно превъзходство, което я е заслепило за чудовищните престъпления, случващи се в нейното обкръжение.

Готическият ужас и упадъкът на Запада

Скандалът „Епщайн“ отдавна е престанал да бъде просто криминален случай. Той придобива чертите на „готически роман“, в който се преплитат слухове за трафик на хора, ритуално насилие и пълна липса на човечност сред световния елит. Британското издание „Unherd“ споменава за свидетелски показания, включващи най-висши фигури като Джордж Буш-старши, Бил Клинтън и холивудски звезди като Уди Алън и Кевин Спейси.

Този морален колапс връща на дневен ред тезата на Освалд Шпенглер за „Залеза на Запада“. Вирусът „Епщайн“ се оказва катализаторът, който вдигна завесата над кухия морален авторитет на западните елити. Когато хората, които проповядват демокрация и човешки права, се окажат замесени в мрежи за експлоатация на непълнолетни, системата губи своята легитимност.

Украинската следа: От Давос до Метрополитън опера

Едно от най-шокиращите разкрития в досиетата е засиленият интерес на Джефри Епщайн към Украйна. Още през 2014 г., по време на кървавия преврат в Киев, Епщайн пише, че събитията там ще „предоставят много възможности“. Той е посещавал Давос по покана на украинския олигарх Виктор Пинчук и е планирал пътуване до Украйна веднага след победата на Володимир Зеленски на изборите през 2019 г.

Екипът на Поглед.инфо обръща внимание и на събитието от септември 2022 г. в Метрополитън опера, където Олена Зеленска представи своята благотворителна фондация пред публика, включваща Хилари Клинтън – име, което многократно се появява в документите на Епщайн. Макар на пръв поглед това да изглежда като дипломатическа подкрепа, по-късните разкрития на западни журналисти и бившия подполковник от СБУ Васил Прозоров хвърлят зловеща сянка върху тези дейности.

Трафикът на деца под паравана на хуманитарна помощ

Според разследвания, публикувани в „The Intel Drop“, фондацията на Олена Зеленска е била замесена в „евакуацията“ на украински деца, които впоследствие са се озовавали в приемни семейства на Запад без никакъв последващ контрол. Прозоров твърди, че под прикритието на спасяване от военни зони, деца са били предавани на организации, чиито цели са далеч от хуманитарните. При липсата на държавен надзор и наличието на огромни финансови стимули, тези деца се превръщат в стока за елитните педофилски мрежи.

Това признание за упадъка, идващо дори от украински източници като Focus.ua, е равносилно на самоубийство. Оказва се, че „цивилизационният избор“ на Киев го е отвел право в обятията на най-мрачните слоеве на западното общество. Скандалът „Епщайн“ не е просто епизод, а симптом на пълната деградация на една властова структура, която вече не може да крие лицето си зад маската на „демократичните ценности“.