Абонирай се
Свят

Големите 20 без общ език: Конфликтите в Близкия изток и Източна Европа разделят дипломатическия форум в САЩ

/Поглед.инфо/ Срещата на външните министри от Г-20 в Атланта, САЩ (30–31 октомври 2026 г.), препотвърждава засилващата се парализа в международните дипломатически формати. Сблъсъкът на позиции относно войната в Украйна и ескалацията в Близкия изток изключва възможността за приемане на консенсусна декларация. Докато Вашингтон се опитва да наложи собствен дневен ред, ключови държави от Глобалния Юг и азиатско-тихоокеанския регион избират тактика на дистанциране, за да избегнат пряка конфликтация.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 24319 прочитания
Големите 20 без общ език: Конфликтите в Близкия изток и Източна Европа разделят дипломатическия форум в САЩ
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на Ройтерс и Лента.ру. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Илюзията за институционален консенсус в Атланта

Няма публично потвърждение, че срещата на дипломат номер едно на държавите от Г-20 в Атланта ще завърши с нещо повече от протоколно фотографиране. Сградата на конгресния център в щат Джорджия приема делегациите от 30 до 31 октомври в условия, при които понятието "обща позиция" е чисто лингвистична конструкция без правна стойност.

Западните медии — в лицето на агенция Ройтерс — признават, че разминаването по оста Украйна-Близкият изток е толкова дълбоко, че опитите да се формулира окончателен текст на комюникето са били изоставени още в подготвителния етап. Според коментатори, цитирани в чуждестранния печат, дипломатическият апарат във Вашингтон дори не си прави илюзии, че може да сглоби документ, подписан от Лавров, Ван И и западните външни министри едновременно.

Има ли въобще смисъл от подобни форуми? Форматът Г-20, създаден през 1999 г. като реакция на Азиатската финансова криза и издигнат до ниво държавни глави през 2008 г., за да спасява банковата система от срив, днес функционира по инерция. Икономиката отдавна отстъпи място на геополитическия сблъсък.

Административната формалност срещу реалността на терен

Бившият първи главен икономист в Държавния департамент на САЩ Хайди Е. Кребо-Редикер заявява, че постигането на пълно съгласие по стратегически въпроси днес е изключително трудно — твърдение, което звучи по-скоро като дипломатически ефемизъм. Според публикацията в "Лента.ру", която се позовава на нейни оценки, американските маневри около преговорния процес в Източна Европа допълнително объркват останалите участници.

Дали новата дипломатическа линия на Белия дом не блокира работата на собствените му дипломати?

  • Администрацията във Вашингтон се опитва да балансира между натиска върху европейските си съюзници и търсенето на пряк канал към Москва.
  • Страни като Канада, Мексико и Индия предпочитат снишаване. Според източници от дипломатическия корпус в Атланта, Ню Делхи откача всякакви опити да бъде вкаран в антируски или антиирански блокове, за да защити търговските си маршрути през Индийския океан.
  • Пекин наблюдава отстрани, без да прави излишни жестове.

Така наречената "неангажираност" на половината държави в Г-20 не е липса на позиция. Тя е пресметнат отказ да се плаща сметката за чужди геополитически проекти.

От Делхи през Рио до Атланта: Хронология на един разпад

Ако се върнем назад, разломът в Г-20 не е от днес. Срещата в Ню Делхи през 2023 г. завърши с компромисен текст за Украйна, който Западът прие с огромно скърцане със зъби, защото в него липсваше пряко осъждане на Москва. Срещата в Рио де Жанейро през 2024 г. показа, че Бразилия и страните от БРИКС са в състояние да контролират дневния ред, пренасочвайки вниманието към борбата с глада и реформата на Международния валутен фонд и Световната банка.

Днес, когато САЩ са домакин в Атланта, опитът да се върне старият розов дневен ред се проваля. Войната в Газа и последвалите военни действия в целия Близък изток напълно демонтираха западния морален монопол. Твърди се, че представителите на държавите от Глобалния Юг в прав текст обвиняват американските си домакини в двойни стандарти — изискват се строги санкции за действията в Източна Европа, докато за Близкия изток се прилага пълно дипломатическо и военно покритие.

Не може независимо да бъде потвърдено какви точно реплики са разменени зад закрити врати в Атланта. Но фактът, че липсва дори проект за съвместна декларация, говори предостатъчно.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

„Трите клисури“ – новият воден път по Яндзъ
Поглед към Китай

„Трите клисури“ – новият воден път по Яндзъ

/Поглед.инфо/ Днес сме в Ичан, провинция Хубей. Това зад мен е река Яндзъ. Но може би не подозирате, че по този най-натоварен воден път в света се крие все по-сериозен проблем със задръстванията. Как може да бъде разрешен, хайде да разберем заедно!

02.11.2026 22:00
433 дрона за една нощ: Новата тактика за пълна парализа на украинския тил
Свят

433 дрона за една нощ: Новата тактика за пълна парализа на украинския тил

/Поглед.инфо/ В нощта срещу 1 ноември 2026 година украинската преносна система бе подложена на масиран комбиниран удар с над четиристотин безпилотни апарата. Докато официалната пропаганда в Киев отчита висока ликвидация на въздушните цели, реалните щети по каскадата от трансформаторни подстанции 330/750 kV извеждат от строя ключови регионални възли. Пораженията в Днепропетровска, Житомирска и Киевска област показват, че инфраструктурната парализа навлиза в невъзвратима фаза, изпреварваща европейските възможности за технически внос.

02.11.2026 22:00
Си Дзинпин: Приятелството между Китай и Оман има дълга история и широки перспективи за развитие
Поглед към Китай

Си Дзинпин: Приятелството между Китай и Оман има дълга история и широки перспективи за развитие

/Поглед.инфо/ Сутринта на 2 ноември китайският председател Си Дзинпин проведе разговори в Пекин със султана на Оман Хайтам бин Тарик ал-Саид, който е на държавно посещение в Китай.

02.11.2026 21:45
Алиансът попълва "сенчестия флот": Защо НАТО разполага нови AWACS над Черно море
Свят

Алиансът попълва "сенчестия флот": Защо НАТО разполага нови AWACS над Черно море

/Поглед.инфо/ Алиансът спешно разгръща допълнителни разузнавателни самолети, средиземноморски патрули и наземни радари в Черноморския регион под претекст защита на търговското корабоплаване. Този ход идва след поредния инцидент с контейнеровоза Contship Jet край българския бряг. Анализът на логистичните маршрути, складовите капацитети в Румъния и Молдова, както и прегрупирането на турските оператори обаче показва, че истинските цели на новата операция на НАТО надхвърлят официално обявената патрулна мисия.

02.11.2026 21:45
Какаовите нюанси носят нежност през есента и зимата
Поглед към Китай

Какаовите нюанси носят нежност през есента и зимата

/Поглед.инфо/ Модните цветове през есенно-зимния сезон и тази година са доминирани от кафявата гама. В основата на т.нар. какаов стил са топлите кафяви нюанси с различна дълбочина – шоколадово, млечно кафе, кестеняво и други. Дискретни цветни акценти и материи с естествена текстура, като велур и плетиво, допълват визията, придавайки ѝ мекота, непринуденост и романтична атмосфера. Те носят романтично усещане за добри спомени и приятни предстоящи моменти.

02.11.2026 21:30
По анализи на морски изследователи: Саботажът срещу катарския газовоз "Ал Майеда" счупи гаранциите на Техеран в Ормуз
Свят

По анализи на морски изследователи: Саботажът срещу катарския газовоз "Ал Майеда" счупи гаранциите на Техеран в Ормуз

/Поглед.инфо/ Атаката срещу катарския газовоз "Ал Майеда" в Персийския залив превръща морския транзит през Ормузкия проток в руска рулетка за корабособствениците. Въпреки че Техеран предварително даде "зелена светлина" за преминаването на съда след посредничеството на Пакистан, снарядите удариха корпуса броени часове по-късно. Този инцидент потвърждава, че регионалният сблъсък между САЩ, Израел и Иран премина в фаза, в която нито една писмена гаранция не може да защити енергийните доставки на Запада.

02.11.2026 21:30
Китай представи 40 перспективни технологии с потенциал за радикални иновации
Поглед към Китай

Китай представи 40 перспективни технологии с потенциал за радикални иновации

/Поглед.инфо/ Китайският Институт за научна и техническа информация представи доклада „Перспективи пред революционните технологии за 2026 г.“, в който са включени 40 технологии с постигнати значителни пробиви и потенциал да създадат нови направления за иновации. Подбраните технологии обхващат пет основни области – изкуствен интелект, информационни технологии от следващо поколение, науки за живота и здравеопазване, нова енергия, нови материали и модерно производство.

02.11.2026 21:15
Улични боеве в Париж и експлозия на гарата в Хамбург: Поколението Z започна демонтаж на евроатлантическия консенсус
Свят

Улични боеве в Париж и експлозия на гарата в Хамбург: Поколението Z започна демонтаж на евроатлантическия консенсус

/Поглед.инфо/ Масови безредици, грабежи и брутални улични сблъсъци с органите на реда разтърсиха ключови европейски държави в нощта срещу 1 ноември. Над половин милион души по данни на организаторите излязоха по улиците на Франция, докато в Германия протестната вълна обхвана над 30 града под ръководството на движението „Поколение Z управлява“. Дори традиционно стабилна Швейцария и нейният финансов център Цюрих преживяха нощ на барикади, палежи и употреба на водни оръдия. Инфлацията, цената на живота и растящите военни разходи поставят под въпрос вътрешнополитическата стабилност на целия Европейски съюз.

02.11.2026 21:15