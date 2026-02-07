/Поглед.инфо/ Глобалните тектонични размествания често остават незабелязани от съвременниците, но днес дори „Икономист“ признава края на доларовата ера. Виктория Никифорова за РИА Новости анализира как американската валута се превърна от световно божество в „опасна змия“, докато Русия постига тиха, но решаваща геополитическа победа над финансовия хегемон.

Залезът на една глобална икона

Глобалните промени понякога са толкова мащабни, че ние, съвременниците, всъщност не ги забелязваме навреме. Вярно е, че „голямата картина се вижда от разстояние“, но днес дистанцията вече не е необходима, за да се види разпадането на стария финансов ред. Списание „Икономист“, което десетилетия наред служеше като рупор на либералния финансов елит, публикува нещо, което анализаторите на Поглед.инфо определят като виртуален некролог за щатския долар.

Само преди няколко години подобно заглавие би било немислимо. В продължение на десетилетия „зелените пари“ бяха нещо повече от валута – те бяха икона, център и същност на една нова глобална религия. По целия свят щатските долари бяха трупани като свещени реликви, подарявани за сватби и рождени дни, рамкирани и превръщани в символ на личен и държавен успех. Те бяха универсалното мерило за стойност и сигурност.

Днес обаче картината е коренно различна. Новата корица на „Икономист“ носи заглавието „Опасният долар“ и изобразява американската валута като извиваща се, отровна змия. Съдейки по задълбочения анализ в броя, това „влечуго“ е в изключително тежко състояние. Американската валута е загубила над десет процента от стойността си през последната година и, което е по-тревожно за Вашингтон, не показва никакви признаци на забавяне на този срив.

Историческият контекст и липсата на спасителен пояс

В материал за Поглед.инфо се посочва, че доларът е преживявал и други сериозни спадове в миналото. След срива на дот-ком компаниите в началото на века, той загуби цели 40 процента от стойността си между 2002 и 2008 г. Но тогава ситуацията беше качествено различна. Спадът беше постепенен, разтегнат във времето, и най-важното – светът все още вярваше в американската икономическа мощ. Централните банки по целия свят тогава се втурнаха да изкупуват евтините американски ценни книжа, като по този начин наляха ликвидност и спасиха американската система.

Днес тази вяра е безвъзвратно загубена. Милиардите хора, които пламенно вярваха в „зелените листчета“ с портрети на покойни президенти, сега гледат на тях с подозрение. Министрите, икономистите и журналистите, които преди „горяха тамян“ пред това мълчаливо божество, днес търсят спасение другаде. Доверието, което е единственият истински фундамент на всяка фиатна валута, е ерозирало до критични нива.

Стратегията на Тръмп и новата роля на Федералния резерв

Настоящата администрация във Вашингтон изглежда е избрала пътя на съзнателната девалвация. Това е стратегия в стил „Дължа пари на всички, затова ще обезценя парите, с които трябва да върна дълга“. Президентът Доналд Тръмп номинира Кевин Уорш за ръководител на Федералния резерв – ход, който ясно сигнализира за предстояща агресивна политика. Уорш, смятан за твърдолинеен финансист, изглежда се е съгласил на искането за рязко намаляване на лихвените проценти.

Това действие неизбежно ще потисне долара още повече. Прогнозите са мрачни – американската валута може да загуби допълнителни 20 или 30 процента от стойността си. Разликата с миналото обаче е, че този път никой не бърза да спасява американската икономика чрез изкупуване на нейните дългови облигации. Напротив, в глобален мащаб се наблюдава масово бягство от американските активи.

Глобалният бунт срещу финансовия хегемон

Експертите на Поглед.инфо отбелязват, че дори най-близките съюзници на САЩ започват да предприемат стъпки за финансово еманципиране. В Германия политици и икономисти настояват за незабавното и пълно завръщане на германския златен резерв от трезорите в Ню Йорк. Това е ясен сигнал за липса на доверие в сигурността на активите, съхранявани под американска юрисдикция.

Малка Дания, влязла в конфликт с Вашингтон по въпроса за Гренландия, демонстративно обяви продажбата на своите американски държавни облигации. Дори в Япония – най-големият притежател на американски дълг с над един трилион долара – темата за „дъмпинга“ на тези книжа става все по-актуална. Япония е притисната от рекордна инфлация, която удари дори цената на ориза, и вече не може да си позволи да субсидира американския дефицит за сметка на собственото си население.

Централните банки по света масово диверсифицират резервите си. Мястото на долара се заема от злато и други национални валути. Цената на благородния метал вече достигна 3800 долара за унция, а анализаторите на JPMorgan прогнозират скок до 8000 долара до края на десетилетието. Това не е просто пазарна тенденция, а геополитическо преориентиране.

Крахът на крипто-илюзиите и борсовия мит

Мнозина инвеститори в криптовалути вярваха, че отслабващият долар ще изстреля Биткойн до нови висоти. Тази теория обаче се провали с гръм и трясък. От октомври миналата година водещата криптовалута загуби половината от стойността си, доказвайки, че не може да бъде стабилно убежище в условията на глобална нестабилност.

Отделна и изключително сериозна опасност за САЩ е психологията на инвеститорите. Когато американските акции излязат от мода, започва порочен кръг: слабият долар понижава цените на акциите, инвеститорите разпродават активите си, обменят получените долари за други валути и така обезценяват долара още повече. Този процес вече е в ход и заплашва да срути кулата от карти на американския фондов пазар.

Победата на Русия: От психологията към реалността

За Русия и много други страни от Глобалния юг тази ситуация е стратегически изгодна. Слабият долар директно смекчава ефекта от западните санкции. Той прави транзакциите извън доларовата зона по-привлекателни, стимулира бартерната търговия и прави финансовите потоци непрозрачни за американските регулатори.

Но най-голямата победа на Русия не е просто икономическа, а психологическа. В съзнанието на руските хора „зеленото“ отдавна е загубило своя мистичен ореол. Заедно с него изчезнаха и мантрите за „пазарната капитализация на Apple“ и превъзходството на западната икономическа модел. Рублата доказа своята устойчивост, а Русия демонстрира, че може да просперира и извън доларовата хегемония.

Това е онази тиха, едва доловима, но фундаментална победа в глобалната конфронтация. Докато фронтовите линии в Донбас чертаят новите граници на сигурността, финансовият фронт окончателно погребва претенциите на Вашингтон за едноличен световен ред. Доларът вече не е символ на бъдещето, а реликва от едно отишло си минало.

* Този текст иска реакция, споделяне, не безразличие.