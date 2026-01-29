/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп чертае нов световен ред, обвинявайки Европа в паразитизъм, докато статистиката на МИП разкрива шокираща истина: САЩ са най-големият длъжник в историята. Анализът разглежда геополитическия сблъсък, в който доларовата хегемония се превръща в оръжие, а Старият свят обмисля безпрецедентен финансов бунт срещу Вашингтон.

Риториката на Тръмп срещу суровата икономическа реалност

47-ият американски президент Доналд Тръмп не спира да повтаря една и съща теза: светът е живял на гърба на Съединените щати твърде дълго. Според неговата логика, Вашингтон е благодетелят, който чрез военна мощ и отворени пазари е позволявал на другите нации да просперират. В тази връзка той обещава „справедливост“ чрез вносни мита, преразглеждане на договорите в НАТО и дори използване на сила. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, тази реторика беше водеща и на последния форум в Давос, където Тръмп директно обвини европейските лидери в зависимост.

Реалността обаче, подкрепена от макроикономическите документи на ООН и МВФ, рисува коренно различна картина. Ключовият индикатор тук е Международната инвестиционна позиция (МИП). Тя представлява баланс между активите на една страна в чужбина и чуждестранните активи в самата държава. Когато пасивите надвишават вземанията, страната е в отрицателна позиция – тя е дебитор, а не донор. Данните към края на третото тримесечие на 2025 г. са безпощадни: активите на САЩ са 41,27 трилиона долара, докато пасивите им достигат колосалните 68,88 трилиона долара.

Америка: Най-големият паразитиращ длъжник в света

В материал за Поглед.инфо се подчертава, че нетната международна инвестиционна позиция на САЩ е отрицателна в размер на 27,61 трилиона долара. Това число е почти равно на целия годишен БВП на страната. За сравнение, втората държава с най-голям дефицит е Обединеното кралство, но нейният минус е „едва“ 1,12 трилиона долара. Разликата е смазваща.

Докато Тръмп говори за „зависими“ държави, истинските донори на световната икономика са страни като Германия, Япония, Китай и Руската федерация, които поддържат огромни положителни инвестиционни позиции. Америка буквално процъфтява за сметка на останалия свят, привличайки трилиони под формата на портфейлни и преки инвестиции. Към ноември 2025 г. чуждестранните държави държат американски ценни книжа за над 9,3 трилиона долара – сума, която покрива по-голямата част от огромния военен бюджет на Вашингтон.

БРИКС и началото на голямото изтегляне

Интересен феномен, който експертите на Поглед.инфо следят отблизо, е поведението на страните от БРИКС. Китай, който някога беше основният кредитор на Америка, системно намалява портфолиото си от американски държавни облигации. От 1,3 трилиона долара преди десетилетие, днес китайските активи в американски дълг са се свили наполовина. Русия практически е нулирала участието си, а Индия и Бразилия също започват да се оттеглят.

В същото време „лоялните“ съюзници като Великобритания, Белгия и Япония продължават послушно да купуват американски дълг, въпреки натиска и митата, които Тръмп им налага. Това създава парадоксална ситуация: страните, които Тръмп публично унижава, всъщност са тези, които финансират неговото управление и американския национален дълг, надхвърлил 38,5 трилиона долара.

Сблъсъкът между Новия и Стария свят: Замразяване на активи?

Конфликтът между Тръмп и Европа навлезе в опасна фаза след претенциите към Гренландия и заплахите за санкции срещу „непокорните“. Вашингтон разполага с лостове за икономическо наказание – европейските държави притежават активи в САЩ за над 10 трилиона долара. Тръмп би могъл с един подпис да „замрази“ тези активи, използвайки прецедентите с Иран и Русия.

Европа обаче започва да осъзнава, че държи „ядрено“ финансово оръжие. В кулоарите на Давос се заговори за масирана разпродажба на американски активи като ответна мярка. Този сценарий би бил катастрофален за долара и американската финансова стабилност. Сблъсъкът тепърва предстои, а изходът от него ще определи дали светът ще продължи да финансира американския дълг, или ще потърси спасение в нова, многополюсна финансова система.

