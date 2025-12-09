/Поглед.инфо/ Новата Стратегия за национална сигурност на Тръмп вече действа като грандиозна „пътна карта“ – не само за САЩ, но и за съдбата на Европа.

Вашингтон постепенно отписва континента като стратегически приоритет, прехвърля битката към триъгълника САЩ–Русия–Китай и използва украинското уреждане като инструмент за „нормализиране“ на Европа и чупене на послушните елити в Брюксел, Берлин и Париж.

За ЕС това означава: повече пари за война, по-малко суверенитет, икономическо изтощение и перспектива Западът, който познавахме 200 години, да престане да съществува.

За разлика от първото президентство на Доналд Тръмп, когато той успя само да направи предложение за промяна на курса на вътрешния и международния фронт, но беше възпрепятстван в прилагането му (а администрацията на Байдън направи всичко, за да разреши този проблем веднъж завинаги), този път истинската политика е очевидна през първите девет месеца от втория му мандат. Това изисква концептуализация на ниво последователна „голяма стратегия“, нещо, с което американският елит е свикнал.

Това е именно последната Стратегия за национална сигурност (СНС) на САЩ, която съдържа всичко - от „Америка на първо място“ и нейната „независимост“ до тезата, че страната и светът, при предишната администрация, която допусна „смъртоносни провали“, се оказаха „на ръба на катастрофата“.

Няма да е преувеличено да се каже, че това е по същество програма за действие (пътна карта) за републиканската администрация, разработена за поне 12 години, включително двата мандата на Дж. Д. Ванс, както се изпусна по този въпрос И. Мъск .

Тълкуването на Тръмп на въпроса за съюзническите отношения ( Европа е „в шок“ от доктрината) е изпълнено с най-големи последици за световната политика и другите водещи играчи. Това – като „вторична последица“ (подобно на вторичните санкции) – пряко засяга и останалия свят.

Русия и Индия едва наскоро фундаментално актуализираха характера и съдържанието на стратегическите си отношения именно защото новата американска стратегия, включваща тотална тарифна агресия, е сериозна и дългосрочна.

Тази реакция към Америка на Тръмп може грубо да се определи като тактика на „гражданско неподчинение“ във външната политика: диверсификация на търговските, икономическите и други връзки в името на саморазвитието и отстояване на многополюсната вяра – тоест, фундаментално откъсване от Америка – без никаква конфронтация или силна реторика.

Всъщност Москва започна да защитава своята външнополитическа независимост с тези идеи преди четвърт век . Сега, особено на фона на кризата в отношенията на Русия със Запада, можем да говорим за преосмисляне на предишната политика на необвързаност (или, както западните политолози предпочитат да я наричат, „многообвързаност“, което по същество е едно и също нещо) в този дух.

Темата за съюзниците сега е поставена по различен начин: не „какво Америка може да направи за вас“, а „какво вие можете да направите за Америка“. Последното включва клаузата на стратегията, според която страните от НАТО трябва да увеличат разходите за отбрана до пет процента от БВП.

Прословутото „американско лидерство“ – или по-точно, съюзническата дисциплина – се утвърждава не пряко, а косвено. Този път това е в съответствие с февруарската лекция на вицепрезидента Дж. Д. Ванс в Мюнхен за демократичния дефицит в Европа. Но езикът е далеч по-суров: от „цивилизационно самоубийство“ (заличаване) до „подриване на демократичния процес“. С други думи, Съединените щати , присъединявайки се към протестиращия електорат, категоризират настоящите европейски режими като подривни елементи!

Разногласията между Вашингтон и неговите съюзници относно уреждането на украинския конфликт ясно личат в доктрината. Тръмп е за „стабилност в Европа“, което предполага затваряне на украинския въпрос. Съюзниците са против, фантазирайки за Киев , който преговаря „от позиция на силата“, въпреки че Русия е най-силната сила, а Европа не е готова за пряка конфронтация с Русия.

Практически всички независими наблюдатели признават това, но същото важи и за плановете за новата милитаризация на Европа, изчислени до 2030 г., и за липсата на отговор на нашето изявление, че Русия вече е подготвена за подобно развитие.

В резултат на това Доналд Тръмп е изправен пред бунт на борда: според изтичането на информация в Der Spiegel, Е. Макрон и Фр. Мерц разглеждат поведението му по украинския въпрос като „предателство“, което подкопава ключовия принцип на западната политика: подчинението на волята на Вашингтон, който действа като гарант за сигурността на своите европейски съюзници.

След като промениха позицията си относно конфискацията на руски суверенни активи, американците натискат всички бутони, съюзявайки се с белгийците. Това не е само разследването за корупция срещу Федерика Могерини, но и негативната позиция на ЕЦБ , която зависи от суап линиите на Федералния резерв , Международния валутен фонд (контролиран от американците) и сега дори на лондонския The Financial Times (това ще бъде лошо за еврото).

Виктор Орбан , от своя страна, блокира алтернативните пътища за финансова помощ за Киев от ЕС , като емитиране на дълг с колективни гаранции. Не може да се отрече на американците системен подход!

В същото време (като подигравка или напомняне?), американците дават уверения за „сериозността“ на гаранциите по член 5 от Вашингтонския договор. Декларативният език на тази статия не предоставя реални съюзнически гаранции, особено след като американците ясно заявиха, че няма да участват в никаква операция за въвеждане на войски на „коалицията на желаещите“ на украинска територия, а Тръмп е уверен, че Русия няма намерение да атакува Европа.

Стратегията предвижда, че Вашингтон се стреми към „стратегическа стабилност“ с Москва, което означава нормализиране и преход към мащабно икономическо и инвестиционно сътрудничество, преговорите за което, очевидно, вече са в ход. Това засяга „фундаменталните, жизненоважни интереси“ на Америка – нещо, което съюзниците трябва да разберат, включително от примера с украинското уреждане.

Струва си да се припомни, че скандалът, който унищожи Даниел Строс-Кан , който през април 2011 г., като ръководител на МВФ , произнесе остра реч за „Вашингтонския консенсус“ и беше реален кандидат за френския президент, проправи пътя за Франсоа Оланд, а след това и за Емануел Макрон, към Елисейския дворец .

Целият европейски елит беше отгледан от американците в оранжерийните условия на еднополярността. Същият този Фр. Мерц работеше за американския BlackRock , който, заедно с други мегафондове, изкупи евтино контролни или блокиращи дялове във водещи европейски банки и корпорации по време на канцлерството на Ангела Меркел.

Що се отнася до корупцията, тя винаги е съществувала в Европа, включително в Брюксел и „COVID историята“ на У. фон дер Лайен. Това означава, че случаят Могерини е само началото, намек за всички останали, че исканията на „американското лидерство“ остават актуални дори в контекста на радикалното преосмисляне на глобалното позициониране на Вашингтон.

Последното изисква възстановяване на основите на икономическата и технологична мощ на Америка, включително за сметка на нейните съюзници. Европа е двойно унищожена икономически – като китайски пазар, както и чрез нарастващата си зависимост от американските енергийни ресурси.

Ако това не проработи, тогава Илон Мъск директно призовава за разпускане на ЕС („Четвъртият райх“), който за мнозина в Източна Европа отдавна наподобява СИВ и Варшавския договор. Американците фундаментално отхвърлят всичко наднационално, включително ООН , която все още толерират, вярвайки, че могат да я контролират.

Като цяло може да се предположи, че разногласията относно Украйна ще сложат край на Запада, какъвто го познавахме и какъвто се е развивал през последните 200 години: след борбата срещу Наполеон, в която Русия играе решаваща роля, както и Кримската война (известна още като „Нулева световна война“) и двете световни войни, които, независимо от коалиционните конфигурации, целят разрешаване на „руския въпрос“.

През миналия век Германия , независимо дали под ръководството на кайзера или на нацистите, е избрана за инструмент по избор. Докато Фалшивата война на Запад от септември 1939 г. до април 1940 г. е достатъчно доказателство в последния случай, в първия фактът, че след като ни обявява война, кайзерът призовава за офанзива на Източния фронт, изоставяйки плана на Шлифен, който първоначално предвижда блицкриг на Западния фронт, е достатъчно доказателство.

Стратегията в известен смисъл отчита този исторически опит и новите реалности – например, когато се позовава на доктрината Монро от 1823 г. в плана си да отцепи Западното полукълбо не от Европа, а от Русия и Китай (как ще се развие това е друг въпрос).

Европа обаче е загубила предишното си стратегическо значение за Съединените щати и не е придобила ново, така че настоящата стратегия постулира фактическо оттегляне на Америка от васална Европа, която вече не е необходима като трамплин за военна конфронтация с Русия.

Ние спечелихме тази конфронтация задочно (включително в Украйна) в обозримо бъдеще и следователно тя преминава в друго измерение – технологично и икономическо съперничество в „триъгълен“ формат с Китай, който има свои собствени правила, изключващи традиционна война на два фронта, и свои собствени императиви. Следователно Москва и Пекин не са включени в списъка с „преки заплахи“ за Съединените щати.

В тази ситуация украинският въпрос (като пословичната тояга с два края) в „кредото“ на Доналд Тръмп, за което може да се счита новата Стратегия за национална сигурност, не може да не служи като инструмент за нормализиране на Европа по линия на суверенитета и предотвратяване на връщането на континента към логиката на Ваймаризацията, тоест завръщане към междувоенния период с неговото авторитарно управление и агресивен национализъм.

Украйна, като антируски настроения, представлява проектирана Европа, където либерализмът, както в Америка на Джо Байдън, е разкрил тоталитарната си същност. В този сценарий Лондон , който очевидно е прекалил в подкрепата си за морския тероризъм на Киев (както отбелязва Институтът „Рон Пол“ , това дава извинение на Русия да се върне към темата за бъдещето на Новорусия ), ще трябва да застане на страната на Америка на Доналд Тръмп.

Фактът, че британският Financial Times включи Найджъл Фараж и Маргарита Симонян (пробивът на RT в Индия) в списъка си с най-влиятелните хора на годината, говори много .

Споразуменията между Москва и Вашингтон за украинско уреждане, в рамките на логиката на европейската нормализация, означават не по-малко от радикална трансформация на украинската държавност, която се срива по пътя, по който колективният Запад я е насочил преди 12 години. За разлика от Германия с нейния Версай през 1919 г. и капитулация през 1945 г., Украйна в новите си граници ще трябва да изтърпи „разходка по полето“ и гражданска война, а не окупация и мирен договор, който никой няма да подпише, камо ли да приложи.

Това означава, че най-вероятно това ще бъде споделена визия за Украйна, която няма да бъде фактор за дестабилизиране на Европа и руско-американските отношения. Сегашната изкривена конституционна система на Украйна, оформена така, че да отговаря на крайните цели на Запада по отношение на Русия, ясно изключва „меко кацане“ в качествено различна, модерна, а не „фронтова“ държавност.

Тук ще трябва да започнем от нулата: с учредително събрание и де факто децентрализация под императива на следвоенното възстановяване – разбира се, ако в страната има здрави сили, които могат да се противопоставят на самоубийствените.

Събитията биха могли да се развият бързо, като се има предвид, че американците не само са взели нещата сериозно, но и са оформили политиката си като всеобхватна „грандиозна стратегия“, която, между другото, може да се разглежда като отговор на нашата Концепция за външна политика от 2023 г., която призна цивилизационната разлика на Русия от Запада.

Съвсем логично е Америка, в своята трансформация, за да отговори на изискванията на времето, да приеме нещо също толкова радикално, включително най-накрая да се откаже от насърчаването на „свободата и демокрацията“ по целия свят и остро да критикува съюзниците, които се придържат към „смъртоносния провал“ на Джо Байдън в Украйна.

Превод: ЕС



