/Поглед.инфо/ След ескалацията около Иран в Близкия изток започва да се очертава нова линия на геополитическо напрежение, която постепенно се измества към Турция – държава с амбиции за регионално лидерство, силна армия и нарастващо влияние от Кавказ до Средиземно море. Все повече анализатори предупреждават, че стратегическото съперничество между Израел и Анкара може да се превърне в следващата голяма криза в региона, а подобен сблъсък би променил силовия баланс в целия Близък изток и би имал пряко отражение върху Балканите и България.

Новата стратегическа линия на конфликта: след Иран – Турция

В последните години Близкият изток преживява серия от трусове, които вече трудно могат да бъдат разглеждани като отделни регионални кризи. Това, което наблюдаваме, все повече прилича на последователна геополитическа операция по пренареждане на силовата архитектура на целия регион. И ако до вчера фокусът беше върху Иран – неговата военна мощ, неговите съюзници и неговото влияние върху Близкия изток – днес започва да се очертава нова линия на напрежение, която постепенно се измества на север.

Все по-често в аналитичните среди, в израелските стратегически публикации и в западните геополитически центрове започва да се появява една тема, която допреди няколко години звучеше почти немислимо: възможността следващата голяма конфигурация на конфликта да бъде свързана с Турция.

На пръв поглед това изглежда парадоксално. Турция е член на НАТО. Турция има дългогодишни отношения със САЩ. Турция поддържа дипломатически отношения с Израел. Но именно тук се крие и парадоксът на новата геополитика. Защото в днешния свят формалните съюзи все по-малко определят реалната стратегическа динамика.

В продължение на десетилетия Турция беше възприемана като ключов западен бастион в Близкия изток. Но през последните двадесет години Анкара започна постепенно да изгражда собствена независима геополитическа линия, която често влиза в противоречие както със САЩ, така и с Израел.

Турската политика започна да се движи по няколко паралелни направления.

От една страна, Анкара се стреми да се превърне в регионален център на влияние – от Кавказ през Сирия до Северна Африка. От друга страна, Турция все по-често се позиционира като политически защитник на палестинската кауза, което неизбежно я поставя в напрежение с Израел.

Но зад политическите декларации стои нещо много по-дълбоко – конкуренция за стратегическо лидерство в региона.

Израел вижда в Иран основния военен противник. Но Турция се очертава като дългосрочния геополитически конкурент.

И това вече започва да се обсъжда открито.

В израелската стратегическа мисъл от години съществува концепцията, че в Близкия изток не може да има повече от една силна регионална държава, способна да формира независима политическа ос.

Иран дълго време изпълняваше тази роля.

Но ако Иран бъде отслабен или ограничен, логично възниква въпросът: коя държава ще се превърне в следващия център на сила?

Отговорът все по-често е един – Турция.

Тя има демография.

Има икономика.

Има армия.

Има технологичен потенциал.

Има амбиция.

И най-важното – има историческо самочувствие на имперска сила.

Турската външна политика през последното десетилетие все по-ясно демонстрира стремеж към възстановяване на влияние върху пространства, които някога са били част от Османската империя. Това включва Балканите, Кавказ, Близкия изток и Северна Африка.

За Израел подобна перспектива е тревожна.

Не защото Турция утре ще започне война.

А защото възходът на Турция създава нов силов център, който може да промени баланса в целия регион.

Точно тук започва да се оформя новата стратегическа линия на напрежение.

И ако войната срещу Иран има за цел да ограничи една регионална сила, то следващата голяма геополитическа дилема вече се очертава съвсем ясно:

какво ще се прави с Турция?

Този въпрос засега се поставя тихо.

Но вече се поставя.

И когато подобни въпроси започнат да се появяват в стратегическите анализи, това означава само едно:

геополитическата подготовка вече е започнала.

Скритото съперничество между Израел и Турция

Отношенията между Израел и Турция са едни от най-парадоксалните в съвременната международна политика. Двете държави официално не са врагове. Те поддържат дипломатически отношения. Имат икономически контакти. В определени периоди дори са били близки стратегически партньори.

Но зад тази официална фасада през последните години се развива дълбоко и все по-нарастващо геополитическо недоверие.

Това недоверие има няколко корена.

Първият е свързан с енергетиката на Източното Средиземноморие.

Откриването на огромни газови находища край Израел, Кипър и Египет превърна този регион в нов енергиен център. Възникнаха планове за изграждане на енергийни коридори към Европа, които да намалят зависимостта на ЕС от други доставчици.

Но тук се появява Турция.

Анкара не само претендира за контрол върху морските зони около Кипър, но и настоява, че без участието на Турция нито един енергиен проект в региона не може да бъде устойчив.

Така енергетиката постепенно се превръща в поле на стратегическо съперничество.

Вторият фактор е палестинският въпрос.

Турция все по-активно се позиционира като защитник на палестинците. Изявленията на турското ръководство често са остри и директни към израелската политика.

От израелска гледна точка това не е просто дипломатическа реторика.

Това е политическо позициониране, което цели да превърне Турция в лидер на мюсюлманския свят.

А третият и може би най-сериозен фактор е военното влияние на Турция в региона.

Турската армия е една от най-големите в НАТО. Турция развива собствена военна индустрия. Турските дронове вече се превърнаха в символ на нова военна технология.

Анкара демонстрира готовност да използва военна сила – в Сирия, в Либия, в Кавказ.

Това показва нещо много важно:

Турция вече не е пасивен регионален играч.

Тя се превръща в активен геополитически фактор.

И точно това тревожи Израел.

Защото за израелската стратегия най-големият риск винаги е бил появата на силна регионална държава, която може да създаде коалиция срещу него.

Дълги години тази роля беше приписвана на Иран.

Но ако Иран бъде отслабен, логично възниква следващият въпрос.

Кой ще заеме неговото място?

Все повече анализатори смятат, че в дългосрочен план именно Турция може да се превърне в новия стратегически конкурент на Израел.

Това не означава, че война е неизбежна.

Но означава, че геополитическото съперничество вече е започнало.

И когато подобно съперничество се появи между две регионални сили, историята показва, че напрежението рано или късно се превръща в криза.

А понякога и в нещо много по-голямо.

Новата геополитическа ос: Кавказ, Сирия и Източното Средиземноморие

За да се разбере защо напрежението между Израел и Турция може да се превърне в една от следващите големи линии на конфликт, трябва да се погледне картата на региона.

Защото в тази карта се вижда една изключително важна геополитическа конфигурация.

От Кавказ през Сирия до Средиземно море се оформя пространство на стратегическо пресичане на интереси.

Турция присъства във всички тези точки.

В Кавказ Анкара подкрепя Азербайджан.

В Сирия турската армия контролира огромни територии.

В Средиземно море Турция претендира за ключова роля в енергийната география.

Това означава, че Турция постепенно изгражда непрекъсната зона на влияние, която започва от Каспийско море и стига до Средиземно море.

За Израел подобна конфигурация е проблем.

Защото тя създава нова геополитическа ос, която може да промени баланса на силите.

И ако към тази ос се добавят връзките на Турция с Катар, с определени групи в Сирия, с части от мюсюлманския свят, тогава картината става още по-сложна.

В подобна ситуация Израел започва да разглежда Турция не само като дипломатически партньор, а като потенциален стратегически конкурент.

Това не означава непосредствен военен сблъсък.

Но означава нещо друго.

Начало на дългосрочно геополитическо противопоставяне.

И тук се появява още един фактор.

САЩ.

Американската стратегия в Близкия изток винаги е била насочена към това да не допуска появата на доминираща регионална сила.

В миналото това бяха Ирак и Иран.

Днес този въпрос започва да се поставя и за Турция.

Затова и в някои стратегически среди се обсъжда възможността, че след фазата на конфронтация с Иран може да започне нова фаза на натиск върху Турция.

Този натиск може да бъде икономически.

Може да бъде политически.

Може да бъде геополитически.

Но най-важното е, че новата линия на напрежение вече се очертава.

Какво означава всичко това за България

За България тази тема не е абстрактна геополитика.

Защото България се намира на самата граница на пространството, в което Турция е ключов фактор.

А когато една държава като Турция се оказва въвлечена в голям геополитически конфликт, последствията неизбежно се усещат и на Балканите.

Първо, Турция е наш непосредствен съсед.

Всяко сериозно напрежение около Турция автоматично се превръща във фактор за сигурността на България.

Второ, България е част от НАТО.

Ако отношенията между Турция и западния свят започнат да се усложняват, България неизбежно ще се окаже в една изключително сложна стратегическа позиция.

Трето, Балканите традиционно се превръщат в пространство на влияние, когато големите сили започнат да пренареждат регионите около тях.

Историята го е доказвала неведнъж.

Именно затова всяка нова геополитическа конфигурация около Турция неизбежно засяга и България.

Но има и още нещо.

България е енергийна, транспортна и стратегическа връзка между Европа и Близкия изток.

Това означава, че в условията на голям регионален конфликт нашата страна може да се превърне в логистично пространство на нови геополитически напрежения.

Ако в Близкия изток започне нова фаза на конфликти, последствията могат да бъдат:

миграционен натиск

икономически сътресения

военни рискове

политическа нестабилност в региона.

И всичко това неизбежно ще има отражение върху България.

Голямото пренареждане вече започва

Светът навлиза в епоха, в която старите геополитически баланси постепенно се разпадат.

Войната в Украйна разклати Европа.

Конфликтът с Иран разтърси Близкия изток.

Напрежението около Китай променя Азия.

И на този фон започва да се очертава нова линия на геополитическо напрежение.

Тя минава през Турция.

Това не означава, че утре ще избухне война между Израел и Турция.

Но означава, че регионът навлиза в нова фаза на стратегическо съперничество.

Фаза, в която големите сили ще се опитват да ограничат възхода на нови регионални центрове.

Фаза, в която Близкият изток ще се превръща все повече в пространство на геополитическо пренареждане.

И фаза, в която България няма лукса да гледа на тези процеси като на далечни събития.

Защото географията е безмилостна.

А когато геополитическите бури започнат да се надигат около Черно море и Близкия изток, Балканите винаги усещат първите ветрове на бурята.

