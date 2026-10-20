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Свят

Горивната формула на Ердоган: 11,5 милиона тона руски дизел и гаранции срещу европейския дефицит

/Поглед.инфо/ Посещението на турския министър на енергетиката Алпарслан Байрактар в Москва за „Руската енергийна седмица“ официализира нова фаза в преразпределението на регионалните горивни и ядрени потоци. На фона на европейските опити за административно ограничаване на руските въглеводороди, Анкара циментира позициите си на ключов разпределителен възел. Потвърденото участие в схемите за снабдяване с дизелово гориво и разширяването на проекта „Акую“ показват, че турската икономика подсигурява своя индустриален растеж чрез строг реалполитик.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 30992 прочитания
Горивната формула на Ердоган: 11,5 милиона тона руски дизел и гаранции срещу европейския дефицит
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По публикации на световни агенции и турски медии (Reuters, Son Dakika, Anka Haber). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дизеловият баланс и прагматизмът на Босфора

Националните икономики не функционират върху морални декларации, а върху гарантирани количества средни дестилати, стабилно базово напрежение в мрежата и прогнозируеми цени на първичните енергоносители. Заявлението на турския министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар след разговорите му в Москва показва точно тази сурова математика.

Според публикуваната информация, Турция се включва в параметрите на договореностите за доставки на руско дизелово гориво, оформени в рамките на контактите между Москва и Вашингтон. За Анкара това не е геополитическа демонстрация, а въпрос на индустриална оцеляемост. Регулаторният съвет за енергийния пазар на Турция (EPDK) отчита за 2025 г. внос от 13,6 милиона тона дизелово гориво, като над 84% от този обем — около 11,5 милиона тона — са с произход от руски рафинерии.

Когато през лятото на същата година Москва въведе временни ограничения върху износа на горива с цел задоволяване на вътрешния пазар, турските оператори изпитаха пряк натиск. Недостигът на спот пазара ги принуди да влизат в ценови наддавания за свободни танкерни партии с купувачи от Латинска Америка и Европейския съюз. Връщането към твърдо договорени графици за дизелов транзит през Черно море е административното решение, което премахва риска от ценови скокове на турските бензиностанции преди зимния сезон.

Зад закритите врати в Москва: Газпром, Новатек и балансирането на газовия микс

Дипломатическият маршрут на Байрактар в руската столица включваше поредица от срещи с ключовите фигури, управляващи руския горивно-енергиен комплекс — вицепремиера Александър Новак, ръководителя на „Газпром“ Алексей Милер и председателя на управителния съвет на „Новатек“ Леонид Михелсон.

Официалните съобщения в турските медии наблягат върху формулировката за „взаимно доверие“, но техническата сутеренна реалност опира до преструктуриране на газовите договори. Освен традиционния транзит по тръбопроводите „Турски поток“ и „Син поток“, Турция търси допълнителни флексибилни обеми под формата на втечнен природен газ (LNG) от съоръженията на „Новатек“.

Причината за тази двойна стратегия е логистична. Тръбопроводният газ осигурява базовото покритие, докато танкерният LNG позволява бързо маневриране при внезапни температурни спадове или промишлени пикове. Същевременно, физическото наличие на излишни газови молекули на турска територия позволява на Анкара да продължи формирането на т.нар. „турски енергиен микс“. Този ресурс, след съответната юридическа и физическа преработка, се насочва към пазарите на Югоизточна и Централна Европа, които формално спазват ограниченията за директни покупки, но изпитват дефицит на евтини суровини.

Ядреният фундамент: От технологичен импорт към национална инфраструктура

Истинската дългосрочна котва в отношенията между Анкара и Москва обаче не се измерва в барели или милиарди кубични метри газ, а в тонове лят бетон, реакторни бази и инженерингов капацитет. На панелната сесия на „Руската енергийна седмица“ Байрактар потвърди целта за достигане на 20 гигавата ядрена мощност до 2050 година.

Първата фаза от този план е площадката на АЕЦ „Акую“ в провинция Мерсин, където „Росатом“ изгражда четири енергоблока с реактори ВВЕР-1200. Проектът с модел BOO (Build-Own-Operate / Построй-Притежавай-Експлоатирай) е безпрецедентен по своя мащаб. Наред с физическата строителна дейност, там тече процес по трансфер на технологии и кадри.

Данните сочат, че от изпратените 526 турски студенти за обучение в руски технически университети (като НИЯУ МИФИ и Санктпетербургския политехнически университет), 322 вече са дипломирани и работят пряко на площадката в Мерсин. Това е персоналът, който трябва да поемат оперативния контрол не само над „Акую“, но и над планираните последващи площадки.

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