/Поглед.инфо/ Китайската Нова година се превърна в декор за мащабна геополитическа демонстрация. В материал за РИА Новости авторът Петър Акопов анализира последователните разговори на Си Дзинпин с Владимир Путин и Доналд Тръмп. Пекин ясно показа, че не е просто балансьор, а независима велика сила, чието стратегическо партньорство с Москва е непоклатимо на фона на американския натиск.

Геополитическият триъгълник: Пекин между Москва и Вашингтон

Китайската Нова година по традиция е време за дипломатическа активност, но тази година тя придоби особен заряд. Комуникацията между лидерите на трите световни сили – Китай, Русия и САЩ – не бе случайна поредица от събития. Фактът, че Си Дзинпин проведе разговор с Доналд Тръмп веднага след задълбочена видеоконференция с Владимир Путин, е умишлена демонстрация на позицията на Пекин. Китай не стои „между“ Русия и Америка; той действа като независим субект, който ясно дефинира своите приоритети.

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че макар Китай да поддържа огромна търговска взаимозависимост със САЩ, противоречията между двете страни са фундаментални и нарастващи. Пекин няма интерес от открита конфронтация, но Вашингтон вече официално е дефинирал Китай като основното предизвикателство и заплаха за американските национални интереси. „Китайската заплаха“ се превърна в универсално оправдание за американската външна политика – от опитите за смяна на режима във Венецуела до териториалните претенции към Гренландия.

Американският капан: Хегемония срещу суверенитет

Търговската война, започната от Доналд Тръмп, често се представя като икономическа мярка за връщане на производството в САЩ под лозунга „Да направим Америка отново велика“. Реалността обаче е по-дълбока. САЩ виждат в Китай не просто конкурент на пазарите, а основната пречка пред поддържането на американската глобална хегемония. Целта на Вашингтон е системно отслабване и изолиране на Китай. Компромисът, на който Пекин се надяваше в миналото, днес изглежда невъзможен поради самия характер на американския подход към световния ред.

В материала за Поглед.инфо се посочва, че събитията около Венецуела и Иран са лакмус за китайско-американските отношения. За Китай тези страни са стратегически партньори, а не просто източници на петрол. Тръмп, въпреки любезните си думи, няма намерение да се съобразява с китайските интереси, освен ако те не попаднат под пълния американски контрол. Пекин разбира отлично, че приемането на американските правила на играта би довело до нова форма на зависимост, което е абсолютно неприемливо за китайското ръководство.

Тайван: Червената линия, която Тръмп не бива да престъпва

Си Дзинпин използва разговора си с Тръмп, за да постави най-твърдия ултиматум по отношение на Тайван. „Тайван е територия на Китай и ние никога няма да позволим неговото отделяне“, заяви китайският лидер. Това е директно предупреждение към Вашингтон да спре използването на тайванския въпрос като лост за натиск.

Особено тревожен за Пекин е фактът, че САЩ действат чрез своите „васали“ в региона. Изявлението на японския премиер Такаичи, че конфликтът в Тайван е заплаха за националната сигурност на Япония, бе разчетено от Китай като координиран опит на Вашингтон да обгради страната от изток. Редакцията на Поглед.инфо подчертава, че този въпрос е бил централен и в дискусията между Си и Путин, където Русия категорично е потвърдила подкрепата си за принципа на „Един Китай“.

Москва и Пекин: Гръб до гръб срещу глобалната турбуленция

Отношенията на Китай с Русия и тези със САЩ са коренно различни по своята същност. Докато с Вашингтон Пекин се опитва да „управлява гигантския кораб през бурите“, то с Москва той стои „гръб до гръб“. Путин и Си не просто преговарят; те координират своите действия в очакване на евентуални споразумения с администрацията на Тръмп, но без да действат във вреда един на друг.

Взаимното доверие между Русия и Китай се простира до конкретни горещи точки като Венецуела, Куба и Иран. Докато Тръмп вероятно е чул от Си молба за ненападение срещу Иран, Путин е обсъдил с китайския си колега как точно да се помогне на Техеран да ограничи „опасната игра“ на американския президент. Този синхрон превръща руско-китайската връзка в най-важния стабилизиращ фактор в един все по-непредвидим свят.

„Правилната траектория“ на новия световен ред

Си Дзинпин предложи на Путин нов „грандиозен план за развитие“, който да изведе стратегическото взаимодействие на ново ниво. Това, което Си нарича „правилна траектория“, всъщност е изграждането на алтернативен световен център, способен да устои на всеки външен натиск. Москва и Пекин вече не само реагират на събитията, но и активно оформят новата геополитическа реалност.

В края на краищата, маневрите на Си Дзинпин между Путин и Тръмп показват едно: Китай е готов за диалог с Вашингтон, но само от позицията на сила и при пълно зачитане на суверенитета му. А в този диалог Русия е единственият съюзник, на когото Пекин може да разчита безрезервно в условията на „нарастваща глобална турбуленция“.