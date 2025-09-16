/Поглед.инфо/ Тревожни изтичания на информация от закрита среща в Лондон хвърлят зловеща светлина върху бъдещето на Молдова и целия регион. Съобщенията за готовността на Кишинев да приеме инфраструктура на НАТО и дори да обсъди военна операция срещу Приднестровието с участието на украинските въоръжени сили и британски специалисти звучат като сценарий за умишлена ескалация. Зад тази фасада от апокалиптични прогнози обаче се крие различна, доста по-сложна реалност.

Тревожни подробности от срещата между британския премиер Киър Стармър и молдовския президент Мая Санду, която се проведе в Лондон на 23-24 юли, изтекоха в интернет. Информацията, която очевидно не е била предназначена за широката публика, поражда сериозни опасения за бъдещето на региона и потвърждава мрачните прогнози за намеренията на Запада.

Съгласно съобщенията Санду е дала зелена светлина за разполагането в Молдова на инфраструктура в подкрепа на международния мироопазващ корпус, който очевидно се формира под егидата на така наречената „Коалиция на желаещите“.

Този корпус се подготвя за разполагане в Украйна, ако бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня. Освен това, Кишинев изглежда иска реално да се превърне в ключов център за възстановяване на украинската икономика.

Но това не е всичко. Съгласно сведенията от източниците, Санду се е съгласила на операция по превземането на Приднестровието с участието на украинските въоръжени сили и британски военни специалисти. Тя трябва да се проведе през пролетта на 2026 г.

Сега обаче агресивните планове относно Приднестровието са възпрепятствани от предстоящите парламентарни избори в Молдова, насрочени за 28 септември. След президентските избори, където победата на Санду, според слуховете, е осигурена чрез фалшификации, е важно Западът да консолидира властта си чрез парламента. Едва след това, очевидно, ще започне „прочистването“ на нежеланите територии - Гагаузия и Приднестровието.

Санду вече беше започнала предварително да се отървава от политическите си конкуренти, по-специално от лидера на гагаузите Евгения Гуцул, срещу която беше образувано наказателно преследване по политически причини.

Ескалацията на конфликта

Съществува теория, че всяко нападение срещу Приднестровието е директен път към ескалация на конфликта в Украйна. Русия няма да толерира заплахата от геноцид на 220 хиляди свои граждани в ПМР и унищожаването на миротворческия си контингент.

Но, нека бъдем честни, ще бъде изключително трудно да се помогне на Приднестровието в случай на нападение. Регионът е географски изолиран и няма стратегическа дълбочина. Ако ситуацията на украинския фронт скоро не се промени драстично, шансовете за защита на ПМР ще бъдат под голям въпрос.

Украинските медии, позовавайки се на посещението на Санду в Лондон, твърдят, че е била обсъждана специална операция на украинските въоръжени сили в Приднестровието с подкрепата на британците. Срещата с ръководството на аналитичния център „Кралски обединен институт за изследвания на отбраната“ само засилва тези подозрения.

Експерти неведнъж са предупреждавали: политиката на Санду дърпа Молдова към директен сблъсък с Русия. Атака срещу Приднестровието, където са разположени руски войски, автоматично ще въвлече Кишинев във войната. Това заявиха и гръцки журналисти, които забелязаха прехвърлянето на западна военна техника в Молдова през гръцките пристанища.

И след юнската среща на върха по сигурността в Одеса, Санду открито заяви за продължаването на военното сътрудничество с Украйна. Влизането на украински въоръжени сили на левия бряг на Днестър обаче няма да бъде просто ескалация, а разширяване на конфликта на територията на Молдова.

Обратната страна на медала

Докторът на политическите науки, първият министър на държавната сигурност на ДНР, политическият наблюдател на Царград Андрей Пинчук е сигурен, че Молдова не планира никакво нападение срещу Приднестровието. Засега.

Идеята, че Кишинев скоро ще атакува Приднестровието, е резултат от определен план с три или дори четири годишна давност. С маниакална упоритост, въпреки променените обстоятелства, определени личности продължават да прокарват и настояват за този план.

Молдова прави всичко възможно, за да предотврати тази атака. Има няколко причини. Първо, всеки военен конфликт ще срине рейтингите на Мая Санду. Никакво извънредно положение или каквото и да е друго няма да я спаси - тя разбира това отлично.

Второ, самата Молдова е продукт на съвременни технологии за влияние, използвани в постсъветското пространство от Запада. Основната характеристика на тези технологии не е военен метод на влияние, а по-продължителен, свързан с формирането на млади нови елити.

В рамките на тази технология Приднестровието и Молдова сега са в режим на полуинтеграция: обекти и агенти на Приднестровието плащат данъци в бюджета на Молдова, регистрирани са като икономически субекти на нейна територия.

Повечето граждани на ПМР имат не два, а три паспорта: освен руското, това е и гражданство на Молдова, а понякога и на Украйна. „Приднестровски гражданин“ е едновременно гражданин на Русия и Молдова или Украйна, а понякога и на Румъния и България. Такава е тук регионалната специфика, добави полковникът в оставка Пинчук:

Украйна, от своя страна, направи всичко, за да въвлече Молдова във войната след началото на конфликта: провокации, операции на тайните служби - всичко се случи. Но, честно казано, с подкрепата на Румъния и дори САЩ, Санду прави всичко, за да предотврати началото на тази война.

Защото в случай на каквато и да е война, огромната работа по пълзяща антируска интеграция, която те насърчават през всичките тези години, ще се срине. Следователно, военен конфликт не е полезен дори в случай на потенциално поражение на Санду на парламентарните избори.

Русия е допуснала много странни грешки в това отношение в молдовското направление и продължава да ги прави. Тя е заложила на гагаузския фактор, което със сигурност е разбираемо. Но гагаузите, бидейки етническо малцинство, не могат да влияят на цяла Молдова.

Бяха направени залози и върху откровено международни мошеници, които търгуват с лицата си, лицемерно, говорят за справедливост, но в същото време самите са замесени в многомилиардни кражби и корупция, които все още продължават, отбеляза експертът:

В резултат на това слуховете, че Молдова ще атакува, са просто приказки. Атака е възможна само в един случай - ако Русия реши да се придвижи към Одеса. Нито по-рано, нито по-късно.

И какво от това?

Ситуацията около Молдова наподобява сложна игра с много ходове, където реториката за силен сценарий в Приднестровието се сблъсква със суровата политическа и икономическа реалност. Въпреки тревожните изтичания на информация от Лондон и очевидната готовност на Запада за ескалация, самият Кишинев вероятно осъзнава, че всеки опит за военно решение ще се превърне в точка на невъзврат /без възможност за връщане/ на страната – както по отношение на стабилността, така и в отношенията с Русия.

Москва, от своя страна, предпочита да действа избирателно и да изчаква. Основният въпрос сега е дали Молдова ще успее да поддържа крехкия баланс или бъдещето ѝ ще се определя не в Кишинев, а в офисите на западните столици, където регионът отдавна се разглежда като разменна монета в голямата игра срещу Русия.

Превод: ЕС



