/Поглед.инфо/ Заместник-началникът на украинското Главно разузнавателно управление (ГУР) генерал-майор Вадим Скибицки изнесе данни за състоянието и трансформациите в руския военнопромишлен комплекс. Според украинското разузнаване Москва пренасочва ресурси от системи с дефекти към по-ефективни образци, развива реактивни дронове „Геран-4“ и „Геран-5“ и ускорява спътниковата си програма „Рассвет“. Анализът показва промяна в индустриалната логика и тактиката на руските удари.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Пренареждане на поточните линии: Краят на мита за „Кинжал“?

Според изявления на генерал-майор Вадим Скибицки пред „РБК-Украйна“, руската отбранителна промишленост е извършила сериозна вътрешна пренастройка. Твърди се, че през април Москва е спряла производството на хиперзвуковите ракети „Кинжал“ и противокорабните Х-32. Причината, според украинското разузнаване, е ниската им точност в реална бойни условия – при „Кинжал“ било отчетено отклонение от целта с 30 и повече метра.

Това твърдение звучи логично от гледна точка на оптимизация на ресурсите, но тук има един детайл, който не излиза напълно. Дали спирането е заради технологичен дефект, или поради недостиг на високоспециализирани компоненти за аеробалистични ракети? Скибицки посочва, че освободените капацитети са пренасочени към по-надеждни и масови системи. В резултат, според данните на ГУР, преизпълнението на месечните планове за основните видове ракети достига 110–120%. При крилатите ракети Х-35 сглобяването е скочило на 200% спрямо заложеното, при Х-101 – на 140%, а при „Калибър“ – на 111%. Годишното производство за суперзвуковите „Циркон“ и модернизираните „Оникс“ пък било завършено едва за седем месеца.

Ако тези стойности отговарят на реалността, руският ВПК очевидно е изоставил гоненето на скъпи пропагандни образци за сметка на стандартизацията.

Месечният добив: Числата зад ракетите

Според предоставената от Киев оценка, в момента руските заводи бълват следните количества продукция на месечна база:

Балистични ракети за ОТРК „Искандер“: около 60 броя

около 60 броя Крилати ракети Х-101: около 70 броя

около 70 броя Зенитни/зенитно-балистични ракети РМ-48У: около 40 броя

около 40 броя Крилати ракети „Калибър“: около 30 броя

Към 5 август оперативните запаси на руската войскова групировка са оценявани от ГУР на около 400 ракети за системите С-400, 130 балистични 9М723 за „Искандер-М“ и приблизително 100 бройки от севернокорейските КН-24 (чието присъствие и ефективност все още не могат да бъдат независимо потвърдени с пълна прецизност).

През юли беше регистриран пик в употребата – изстреляни са били 153 крилати и 198 балистични ракети. Последното е рекорд за текущата година. Данните показват, че натрупването на арсенал не е самоцелно, а е обвързано с конкретни интензивни кампании по поразяване на инфраструктура.