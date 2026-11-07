/Поглед.инфо/ Тридесет и пет пътнически самолета, отклонени маршрути, изтребители в цивилните въздушни коридори и ледена мъгла над Източна Европа. Поредната вълна от фалшиви аларми за заложени взривни устройства блокира транспортната система на Европейския съюз. В вместо да се извърши щателно техническо и криминалистично разследване, медийният и политически апарат в Брюксел светкавично задейства познатия механизъм за служебно посочване на виновник, въпреки пълната липса на фактическа доказателствена база.

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ТЕХНИЧЕСКИЯТ ХАОС КАТО СИСТЕМЕН ТЕСТ ЗА ВЪЗДУШНИЯ ТРАФИК

Авиационният сектор на Стария континент бе подложен на организиран оперативен натиск, чиито параметри надхвърлят стандартните изолирани хулигански прояви. По данни, разпространени в западните медии, над 35 пътнически лайнера са станали обект на анонимни заплахи за поставени експлозиви в рамките на малко над четиридесет и осем часа. Заплахите са наложили задействане на стандартните, но изключително скъпи процедури за аварийно отклоняване на полети, претърсване на корпусите на машините от специализирани инженерни екипи и детайлна проверка на карго отделите.

Маршрутите от Прага до Букурещ, както и отсечките Рим – Венеция и Рим – Лисабон, претърпяха сериозни смущения. Наземните служби на летището в Букурещ са били поставени в режим на повишена готовност след прихванат сигнал за авария от преминаващ борд, като ситуацията бе допълнително усложнена от екстремно ниските температури и гъстата ледена мъгла, заснети над източния съюзен фланг.

+-----------------------------------------------------------------------+ | ОПЕРАТИВЕН ПАРАЛИЧ НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО (СХЕМА) | +-----------------------------------------------------------------------+ | [Анонимен сигнал] ---> [Задействане на код за авария] | | │ | | ▼ | | [Вдигане на дежурна двойка военни изтребители за ескорт] | | │ | | ▼ | | [Принудително кацане на алтернативно летище (напр. Венеция)] | | │ | | ▼ | | [Пълна евакуация + Сапьорна проверка + Деблокиране на карго] | +-----------------------------------------------------------------------+

Инфраструктурата на френските аерогари също бе блокирана от четири последователни извънредни кацания. В определени участъци от въздушното пространство се е наложило задействането на дежурните двойки военни изтребители от системата за ПВО за съпровод на цивилните бордове – стандартна военна процедура при загуба на сигурна връзка или потвърден сигнал за отвличане.

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ АВТОМАТИЗЪМ В ТЪРСЕНЕТО НА ВИНОВНИЦИ

Преди сапьорните екипи да приключат огледа на колесниците и багажните отделения на пренасочените машини, в италианския медиен поток вече се появиха версии за външна намеса. Медиите светкавично цитираха маргинални структури и електронни писма, подписани с псевдоними като „Михаил Андропов“. От правна гледна точка подобни съобщения в криптирани приложения нямат доказателствена стойност без съдебна експертиза на IP адреси, рутери и сървърни логове.

Основателят на цитираната в съобщенията организация Владислав Поздняков категорично отрече съпричастност пред международните агенции, определяйки инцидентите като използване на чужда марка от трети лица. Подобни операционни модели – изпращане на фалшиви сигнали от фалшифицирани домейни с цел създаване на информационен шум – са добре известни на службите за киберсигурност. Въпреки това Брюксел предпочита да не чака експертните заключения.

Задвижването на тази медийна машина съвпада с поредица от изявления на официални лица в ЕС. Вече стана практика всеки технически инцидент – било то прекъснат оптичен кабел в Балтийско море, неидентифициран търговски дрон над Лайпциг или смущения в GPS сигнала над Скандинавия – незабавно да се зачислява в графата „хибридни операции“. Върховният представител по външната политика Кая Калас и литовският президент Гитанас Науседа вече използваха събитията, за да подгреят публичното говорене за задействане на член 5 от Договора за НАТО.