/Поглед.инфо/ Навършването на 160 години от рождението на Хърбърт Уелс отново поставя въпроса за границата между литературната фантастика и политическото социално инженерство. Разглеждан масово като баща на модерната научна фантастика, британският писател в действителност очертава контурите на една глобална управленска структура, която днес се припокрива с практиките на транснационалните корпорации и ликвидирането на държавния суверенитет.

По публикация на Елена Громова. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Идеологическият механизъм зад фантастичния жанр

Заличаването на границата между художествената измислица и политическия проект е ключов белег на британската социална мисъл от началото на XX век. Когато се разглежда литературното наследство на Хърбърт Уелс, вниманието обикновено се насочва към технологичните му пророчества — от атомното оръжие в „Освободеният свят“ (1914 г.) до автоматизацията и спътниковата комуникация. Според редица историци на идеологиите обаче, технологичният сюжет при Уелс служи единствено за транспортна лента на конкретна доктрина за преформатиране на човешкото общество.

Уелс не просто прогнозира бъдещето; той участва в проектирането на институционалните му рамки. В неговото есе „Новият световен ред“ (The New World Order), публикувано през 1940 г. в разгара на Втората световна война, се формулира необходимостта от създаване на световна държава с единно управление. Твърди се, че тази концепция заляга в основите на следвоенните опити за изграждане на наднационални структури.

ХРОНОЛОГИЯ НА КЛЮЧОВИТЕ ПУБЛИКАЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ ┌──────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐ │ Година│ Труд / Инициатива │ Основна идеологическа теза │ ├──────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 1895 │ „Машината на времето“ │ Класово разделение до биологичен разрив│ │ 1901 │ „Anticipations“ │ Нужда от световна технократична елита │ │ 1902 │ Влизане във Фабианското дружество│ Организирано преобразуване на държавата│ │ 1928 │ „Откритият заговор“ │ Преход към глобално управление │ │ 1940 │ „Новият световен ред“ │ Ликвидиране на националния суверенитет │ └──────┴───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

Идеята за премахване на националната държава не възниква в празно пространство. Тя е пряко свързана с дейността на Фабианското общество (Fabian Society) — британска организация, основана през 1884 г., в която Уелс членува от 1902 г. до конфликта си с Джордж Бърнард Шоу и Джордж Уелс. Фабианците залагат на концепцията за „постепенност“ (gradualism) — безреволюционно, постепенно превземане на лостовете на държавната администрация, образованието и икономиката от страна на експертна елита.

Фабианското общество и мрежовото влияние

Членството на Уелс в елитни интелектуални клубове като „Co-Efficiency Club“, основан от Сидни и Биатрис Уеб през 1902 г., го поставя в пряк контакт с фигури като лорд Милнър, Халфорд Маккиндър и Бъртранд Ръсел. Твърди се, че в тези затворени дискусионни формати са формулирани основните принципи на британската външна политика и концепцията за империално преформатиране на света.

Според анализи на политическата история от този период, Уелс заема особена позиция — той е популяризаторът, който превежда сухите административни и икономически модели на технократите на езика на достъпната за масите литература.

Държавата, според тази визия, трябва да отстъпи място на регулаторни органи, притежаващи монопол върху ресурсите и научната информация.

дали обаче този проект е бил замислен като хуманитарно спасение, или като механизъм за тотален контрол? Отговорът остава отворен, но историческите факти показват, че наднационалните модели неизменно водят до концентрация на власт в тесен кръг от непрозрачни институции.

Анатомия на социалното разделение: От Елоите до корпоративния феодализъм

В дебютния роман на Уелс „Машината на времето“ (1895 г.) човечеството е разделено на две подвид групи — деградиралите, живеещи на повърхността Елои и подземните Морлоци, които поддържат инфраструктурата, но консумират Елоите. В литературознанието този сюжет традиционно се разглежда като метафора за Викторианското класово общество.

Ако обаче се анализира през призмата на съвременната икономическа структура, моделът придобива друг размер. Според данни на световни финансови институции и доклади за глобалното богатство, концентрацията на капитал в най-горния 1% от населението достигна нива, незапомнени от началото на XX век.

Заличаването на средната класа и превръщането на значителна част от населението в изпълнители на рутинни функции в рамките на т.нар. „gig economy“ (икономика на временната ангажираност) възпроизвежда именно структурата, описана от Уелс, но в модернизиран вариант.

Елиминиране на производствената собственост: Преход от притежание към абонаментни услуги (моделът "не притежаваш нищо").

Преход от притежание към абонаментни услуги (моделът "не притежаваш нищо"). Технократичен монопол: Централизация на критичната инфраструктура (облачни услуги, логистични мрежи, финансови разплащателни системи) в ръцете на броени транснационални компании.

Централизация на критичната инфраструктура (облачни услуги, логистични мрежи, финансови разплащателни системи) в ръцете на броени транснационални компании. Административна унификация: Налагане на единни регулаторни рамки, които заобикалят националните парламенти чрез международни арбитражи и търговски споразумения.

Този процес не изисква задкулисни конспирации; той е описан абсолютно открито от самия Уелс в неговия труд „Откритият заговор“ (The Open Conspiracy: Blue Prints for a World Revolution) от 1928 г. В него той директно призовава за създаването на световно движение от функционални специалисти — инженери, финансисти и научни работници, които да поемат контрола върху ресурсите на планетата, игнорирайки традиционните политически партии и граници.