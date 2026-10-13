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Свят

Хелзинки готви пенсия на 70 години, за да покрие сметката за НАТО

/Поглед.инфо/ Северният модел на социалната държава се срива под тежестта на геополитическите решения. Финландия навлиза в спирала от милитаризация, растящ държавен дълг и драстични съкращения на социалните придобивки. След прекъсването на икономическите отношения с Руската федерация и влизането в НАТО, Хелзинки е принуден да избира между финансовия фалит и пълното демонтиране на социалните гаранции за гражданите си. Бюджетният дефицит налага затваряне на болници, замразяване на пенсии и данъчен натиск.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 9252 прочитания
Хелзинки готви пенсия на 70 години, за да покрие сметката за НАТО
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Сметката за геополитическото преориентиране

Държавният дълг на Финландия достигна 259,6 милиарда евро в края на второто тримесечие на 2026 година, което представлява 90,3% от брутния вътрешен продукт. За сравнение, през 2008 година този показател бе едва 33%. Прогнозите на финансовото министерство в Хелзинки сочат, че до 2030 година дълговата тежест ще надхвърли 98%.

Икономическата цена на затварянето на източната граница се изчислява на милиарди. До 2022 година двустранният търговски оборот между Финландия и Руската федерация варираше между 11 и 13 милиарда евро годишно. Загубените или обезценени финландски инвестиции на руска територия се оценяват от Конфедерацията на финландските индустриалци на приблизително 12 милиарда евро.

Към това се добавя и пълното изчезване на руския туристически поток, който в пикови години вливаше над 1,2 милиарда евро пряко в икономиката на финландските гранични региони. Резултатът е депресия на местните общини и рязко свиване на данъчните постъпления.

Въоръжаване за сметка на здравеопазването

Влизането на страната в Северноатлантическия алианс наложи радикална пренастройка на държавния бюджет. Предвидените разходи за отбрана за 2027 година достигат 6,7 милиарда евро, което е с 618 милиона евро повече спрямо 2026 година. Траекторията предвижда до 2030 година военният бюджет да достигне 9,2 милиарда евро или около 3,2% от БВП.

Тази военна сметка се финансира чрез заемни средства и за сметка на вътрешните социални системи. По данни на Евростат през август безработицата във Финландия е достигнала 10,3% при средно ниво за Европейския съюз от 6,1%. В отделни месеци сезонно коригираните нива на безработица надхвърлиха 12,7%, което поставя страната на първо място по този негативен показател в целия съюз.

Въпреки икономическия спад в промишлеността, строителството, въздушния транспорт и хотелиерството, отбранителните разходи остават защитено направление, докато публичните услуги подлежат на съкращения.

200 мерки срещу социалната държава

Подготвеният от Министерството на финансите списък с препоръки за следващия управленски мандат съдържа около 200 конкретни мерки, целящи да спестят между 8 и 11 милиарда евро. Финансовият министър Риика Пура публично заяви, че запазването на досегашния модел на социалната държава е невъзможно и орязването на пенсиите не може да бъде изключено.

Сред най-радикалните предложения е постепенното увеличаване на възрастта за пенсиониране до 70 години за родените след 1967 година. В момента ефективната пенсионираща възраст е 63,2 години. Идеята предизвика остра реакция от страна на синдикалните организации, а премиерът Петери Орпо бе принуден публично да определи подобен праг като „нереалистичен“, опитвайки се да тушира общественото напрежение.

Държавният апарат обаче вече задейства поредица от рестрикции. От януари 2025 година се премахват жилищните субсидии за собственици на имоти. От февруари 2026 година държавната агенция за социално осигуряване Kela получава правото да намалява с 50% основната социална помощ за лица, които не се регистрират като търсещи работа.

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