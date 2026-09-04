Абонирай се
Свят

Хелзинки отстъпи небето си на Стокхолм: Цената на откачения финландски атлантизъм

/Поглед.инфо/ Хелзинки официално капитулира пред собствената си илюзия за самостоятелна отбрана. В края на август 2026 г. финландското правителство отправи искане към Швеция за военна подкрепа, предаваща охраната на въздушното пространство в ръцете на Стокхолм. Официалното обяснение е сблъсъкът с украински дронове, но икономическата реалност сочи друго: милиардни военни разходи, 92% държавен дълг, прекомерен бюджетен дефицит и пълно демонтиране на неутралитета в полза на ядрени стратегии.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 26760 прочитания
Хелзинки отстъпи небето си на Стокхолм: Цената на откачения финландски атлантизъм
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Оперативна немощ под прикритието на северна сълидарност

Финландия – държавата, която десетилетия наред захранваше западната пропаганда с мита за своята непревземаема „самостоятелна отбрана“ – призна оперативното си изнемогване. Според информация, разпространена първоначално от шведския телевизионен канал SVT, Хелзинки поиска официално военно съдействие от Стокхолм. На финландска територия се разполагат шведски изтребители JAS 39 Gripen, корвети клас Visby и специализирани подразделения за радиоелектронна борба с безпилотни летателни апарати.

Министърът на отбраната Анти Хакянен побърза да замаже ситуацията пред местната публика, като заяви, че това „в никакъв случай не е вик за помощ“, а просто „облекчаване на ресурсите“. Политическата риторика обаче олеква пред сухите факти от терена. Операцията, насрочена да започне през есента на 2026 г. и да продължи поне до края на годината, поставя шведските сили под финландско командване, като шведските пилоти получават право да използват оръжие във финландското небе след одобрение от Хакянен.

Официалната причина? Финландското пространство редовно се нарушава от отклонили се украински безпилотници, насочени срещу цели в Руската федерация. През март 2026 г. в района на Кименлааксо падна украински апарат АН196. На 3 май същата година бяха регистрирани нови две нарушения – при Виролахти и край остров Улко-Тамио, където граничните служби засякоха дронове, идващи от юг и прелитащи към руската граница.

И тук логиката на Хелзинки се пропуква. Всичко това разкрива пълния парадокс на новото финландско членство в НАТО.

Въпросът, който повдигат дори авторитетни финландски издания като Helsingin Sanomat, е повече от прям: щом държавата не може да опази границата си от шепа приблудни украински безпилотници без шведски изтребители, какво ще прави при реален конфликт?

Финансовата дупка: Военни амбиции върху банкрутирала социална държава

Сметката за сляпото следване на брюкселските и вашингтонските директиви вече се плаща от финландския данъкоплатец. Докато правителството на Петери Орпо се хвали с „почти обединени военновъздушни сили“ със Швеция, икономиката на страната се срива.

Прогнозите за 2026 г. сочат безработица от 10,4% – показател, който поставя Финландия на челно място по социална криза в Европейския съюз. По данни на Банката на Финландия държавният дълг ще достигне 92% от БВП до края на текущата година, а до 2028 г. се очаква да пробие тавана от 97%. Бюджетният дефицит за 2026 г. трайно надхвърля прага от 4%, което вече провокира Европейската комисия да задейства наказателна процедура за прекомерен дефицит.

В същото време военните апетити на Хелзинки придобиват гротескни размери:

Година / ПериодВоенни разходи (Евро)Източник / Цел
2026 г.7,7 милиардаОбщ бюджет за отбрана (6,4 млрд. за МО)
2027 г. (проект)+620 милионаНарастване на бюджета на МО над 7 млрд.
До 2029 г.3.0% от БВППлан за достигане на нови нива спрямо БВП
До 2035 г.3.5% от БВПДългосрочна рамка, надхвърляща стандарта на НАТО
Дългосрочна прогноза~14 милиарда / годишноОценка за пълна издръжка на новата военна инфраструктура

Министърът на финансите Риика Пура откровено призна пред медиите, че данъчните приходи са изчерпани и не могат да покрият дупките. Според изчисления на опозицията, ако военните разходи продължат да растат по тази спирала, държавата ще трябва да съкрати социални плащания и публични услуги за над 12–13 милиарда евро.

Временното освобождаване от строгите дефицитни правила на ЕС за военни разходи изтича през 2028 г. След това идва математическата реалност.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Класическите градини на Суджоу в „Из Китай с Павел“
Поглед към Китай

Класическите градини на Суджоу в „Из Китай с Павел“

/Поглед.инфо/ В новия епизод на „Из Китай с Павел“ ще се запознаем с град Суджоу, който е типичен южнокитайски град с невероятна архитектура и хилядолетен чар. Суджоу е бил столица на царство У, което е основано през V век преди новата ера. Градът е придобил голяма популярност сред китайските династии като лятна резиденция на императорите и удобно разположен търговски център.

08.09.2026 22:00
Москва: Разполагането на американски ракетни установки в Норвегия дестабилизира обстановката
Поглед към Китай

Москва: Разполагането на американски ракетни установки в Норвегия дестабилизира обстановката

/Поглед.инфо/ Говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова заяви на 7 септември, че разположената от САЩ в Норвегия пускова установка MK-41 може да изстрелва многофункционални ракети за поразяване на наземни и морски цели. Системата може да изстрелва и далекобойни крилати ракети „Томахоук“, а разполагането ѝ в северна Европа позволява да бъде обхваната значителна част от територията на Русия, включително Москва.

08.09.2026 21:30
„Хуауей“ представи сгъваемия смартфон Mate XT 2 с новия чип Kirin 9050 Pro
Поглед към Китай

„Хуауей“ представи сгъваемия смартфон Mate XT 2 с новия чип Kirin 9050 Pro

/Поглед.инфо/ Китайският технологичен гигант „Хуауей“ представи вчера смартфона Mate XT 2 с тройно сгъваем дисплей, оборудван с новия чип Kirin 9050 Pro – първия високопроизводителен процесор, използващ технология за логическо сгъване.

08.09.2026 21:15
Русия отново изненада Запада. Роснефт започна първите доставки от проекта Восток Ойл през терминала Бухта Север
Свят

Русия отново изненада Запада. Роснефт започна първите доставки от проекта Восток Ойл през терминала Бухта Север

/Поглед.инфо/ Началото на физическите доставки на петрол през новопостроения арктически терминал „Бухта Север“ на полуостров Таймир отбелязва ключова фаза в реализацията на руския мегапроект „Восток Ойл“. Въпреки че първоначалните графици бяха изоставени поради изтеглянето на западните технологични партньори и въведените ембаргови ограничения през 2022 година, корпорацията „Роснефт“ обяви задействането на първия етап от логистичната инфраструктура. Проектът цели пренасочване на въглеводородните потоци към азиатските пазари през Северния морски път, но изпълнението му е съпроводено с сериозни предизвикателства в корабостроенето и производствените квоти.

08.09.2026 18:42
Дипломатически сондажи и енергиен колапс: Украйна навлиза в най-критичната си зима.
Украйна

Дипломатически сондажи и енергиен колапс: Украйна навлиза в най-критичната си зима.

/Поглед.инфо/ Зад кулисите на дипломатическите сондажи между Вашингтон, Москва и Киев се очертава суровата реалност на сухопътния и икономическия фронт. Докато американските пратеници оценяват възможностите за компромис, инфраструктурата на Украйна е свита от 60 на едва 12 гигавата генерационен капацитет. С над 144 000 регистрирани случая на дезертьорство и срив в морския износ, идващата зима се превръща в основен фактор, който ще принуди задействането на нови геополитически реалности.

08.09.2026 18:31