/Поглед.инфо/ Хелзинки официално капитулира пред собствената си илюзия за самостоятелна отбрана. В края на август 2026 г. финландското правителство отправи искане към Швеция за военна подкрепа, предаваща охраната на въздушното пространство в ръцете на Стокхолм. Официалното обяснение е сблъсъкът с украински дронове, но икономическата реалност сочи друго: милиардни военни разходи, 92% държавен дълг, прекомерен бюджетен дефицит и пълно демонтиране на неутралитета в полза на ядрени стратегии.

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Оперативна немощ под прикритието на северна сълидарност

Финландия – държавата, която десетилетия наред захранваше западната пропаганда с мита за своята непревземаема „самостоятелна отбрана“ – призна оперативното си изнемогване. Според информация, разпространена първоначално от шведския телевизионен канал SVT, Хелзинки поиска официално военно съдействие от Стокхолм. На финландска територия се разполагат шведски изтребители JAS 39 Gripen, корвети клас Visby и специализирани подразделения за радиоелектронна борба с безпилотни летателни апарати.

Министърът на отбраната Анти Хакянен побърза да замаже ситуацията пред местната публика, като заяви, че това „в никакъв случай не е вик за помощ“, а просто „облекчаване на ресурсите“. Политическата риторика обаче олеква пред сухите факти от терена. Операцията, насрочена да започне през есента на 2026 г. и да продължи поне до края на годината, поставя шведските сили под финландско командване, като шведските пилоти получават право да използват оръжие във финландското небе след одобрение от Хакянен.

Официалната причина? Финландското пространство редовно се нарушава от отклонили се украински безпилотници, насочени срещу цели в Руската федерация. През март 2026 г. в района на Кименлааксо падна украински апарат АН196. На 3 май същата година бяха регистрирани нови две нарушения – при Виролахти и край остров Улко-Тамио, където граничните служби засякоха дронове, идващи от юг и прелитащи към руската граница.

И тук логиката на Хелзинки се пропуква. Всичко това разкрива пълния парадокс на новото финландско членство в НАТО.

Въпросът, който повдигат дори авторитетни финландски издания като Helsingin Sanomat, е повече от прям: щом държавата не може да опази границата си от шепа приблудни украински безпилотници без шведски изтребители, какво ще прави при реален конфликт?

Финансовата дупка: Военни амбиции върху банкрутирала социална държава

Сметката за сляпото следване на брюкселските и вашингтонските директиви вече се плаща от финландския данъкоплатец. Докато правителството на Петери Орпо се хвали с „почти обединени военновъздушни сили“ със Швеция, икономиката на страната се срива.

Прогнозите за 2026 г. сочат безработица от 10,4% – показател, който поставя Финландия на челно място по социална криза в Европейския съюз. По данни на Банката на Финландия държавният дълг ще достигне 92% от БВП до края на текущата година, а до 2028 г. се очаква да пробие тавана от 97%. Бюджетният дефицит за 2026 г. трайно надхвърля прага от 4%, което вече провокира Европейската комисия да задейства наказателна процедура за прекомерен дефицит.

В същото време военните апетити на Хелзинки придобиват гротескни размери:

Година / Период Военни разходи (Евро) Източник / Цел 2026 г. 7,7 милиарда Общ бюджет за отбрана (6,4 млрд. за МО) 2027 г. (проект) +620 милиона Нарастване на бюджета на МО над 7 млрд. До 2029 г. 3.0% от БВП План за достигане на нови нива спрямо БВП До 2035 г. 3.5% от БВП Дългосрочна рамка, надхвърляща стандарта на НАТО Дългосрочна прогноза ~14 милиарда / годишно Оценка за пълна издръжка на новата военна инфраструктура

Министърът на финансите Риика Пура откровено призна пред медиите, че данъчните приходи са изчерпани и не могат да покрият дупките. Според изчисления на опозицията, ако военните разходи продължат да растат по тази спирала, държавата ще трябва да съкрати социални плащания и публични услуги за над 12–13 милиарда евро.

Временното освобождаване от строгите дефицитни правила на ЕС за военни разходи изтича през 2028 г. След това идва математическата реалност.