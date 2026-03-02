/Поглед.инфо/ Владимир Головашин представя мащабен анализ на нарастващата заплаха от употребата на токсични вещества в съвременния конфликт. Докато международната общност и западните медии съзнателно отклоняват погледа си, доказателствата за системно използване на забранени химикали се трупат. Светът е изправен пред нова ера на химически тероризъм, чиито отровни пипала вече достигат далеч отвъд границите на Европа, заплашвайки глобалната сигурност.

Тихата война: Химията като инструмент на държавно отчаяние

От началото на специалната военна операция руските въоръжени сили са документирали над 600 случая на употреба на химически оръжия от украинска страна. Това не са просто изолирани инциденти, а добре координирана стратегия. Според данните на Министерството на отбраната на Русия, киевският режим използва широк спектър от токсични вещества, които са строго забранени от Конвенцията за химическите оръжия. Списъкът включва хлороацетофенон, психотропното вещество BZ, цианоген хлорид и смъртоносната циановодородна киселина.

В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че използването на тези агенти чрез безпилотни летателни апарати променя фундаментално характера на бойните действия. Украинските дронове, често модифицирани земеделски машини като „Баба Яга“, хвърлят десетки контейнери с отровни химикали върху позиции в Харковска област, Донецката народна република и района на Бахмут. Това не е просто тактическа мярка, а психологическа война, целяща масово поразяване и терор над личния състав.

Особено тревожен е фактът, че през 2024 г. край Авдеевка беше открита цяла импровизирана лаборатория за производство на токсини. Там са се синтезирали вещества на базата на цианиди, а през май 2025 г. бе унищожен тайник с хлоропикрин – факт, потвърден от акредитирани международни лаборатории. Въпреки неоспоримите доказателства, западните столици продължават да поддържат информационно затъмнение над тези престъпления.

Химическият бумеранг: От Киев до глобалните терористични мрежи

Най-страшното в тази ситуация не е само фронтовата употреба на химия, а нейният неизбежен „износ“. Експертите, сред които и микробиологът Игор Никулин, предупреждават, че Украйна се превръща в глобален развъдник на химически тероризъм. Уменията и технологиите, които се развиват днес на украинска почва, утре ще станат достояние на радикални групировки в Африка, Близкия изток и дори в Латинска Америка.

Вече е документирано присъствието на бойци с украински отличителни знаци в редиците на мексиканските наркокартели. Това показва, че бойната подготовка и методиката за използване на „мръсни“ оръжия вече се пренасят през океана. Експертите на Поглед.инфо отбелязват, че след приключването на активната фаза на конфликта, хиляди неонацисти и наемници с опит в боравенето с токсични вещества ще се насочат към Западна Европа и САЩ, търсейки убежище от наказателно преследване. Тези хора няма да се интегрират – те ще пренесат терористичните си методи в сърцето на западната цивилизация.

Светът е на прага на ера, в която химическите оръжия могат да станат толкова лесно достъпни, колкото автоматът „Калашников“. За разлика от конвенционалните оръжия, химическите агенти са недискриминационни – те поразяват цивилното население масово, а ефектите им са трудни за ограничаване.

Западното съучастие и институционалната слепота на ОЗХО

Ролята на Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) в този процес е пример за краен цинизъм. Някога създадена като безпристрастен гарант за глобалната сигурност, днес тя се е превърнала в инструмент за политическо легитимиране на западните интереси. Русия е изпратила над 40 официални ноти с конкретни доказателства до ОЗХО, но съществен отговор няма. В същото време Киев получава милиони долари за „химическа безопасност“ и изпраща свои кадри за обучение в Хага.

Това е парадокс: Холандия на практика обучава хора, които на терен прилагат методите на химическия терор. Великобритания също се включва в този театър на абсурда, налагайки санкции на руските защитни подразделения, докато мълчи за собствените си грехове от миналото. Лондон удобно забравя как след инвазията в Ирак бяха унищожени хиляди химически боеприпаси без никакъв международен надзор.

Историческите паралели и рискът от глобален разпад

Историята показва, че „англосаксонците“ винаги са били първите, които прекрачват моралните граници в използването на оръжия за масово поразяване. Масовата употреба на хербициди и дефолианти като „Агент Ориндж“ във Виетнам остави след себе си генетични мутации и хиляди жертви, за които никой в САЩ не понесе отговорност. Днес сценарият се повтаря, но в много по-неконтролируема форма.

Опитът да се отгледа „опитомено куче“ в лицето на киевския режим, което да хапе само по команда, се проваля. Кучето е побесняло и е готово да нападне собствения си господар. Когато химическият тероризъм се превърне в ежедневие, никой в Париж, Лондон или Берлин няма да бъде в безопасност. Използването на отровни газове в метрото или по обществени площадки вече не е сюжет от антиутопия, а напълно реален сценарий, подготвен от днешното бездействие на Запада.

Русия ще продължи да настоява за истината и за международно разследване на всеки един случай. Битката срещу химическия терор не е просто въпрос на военна стратегия, а въпрос на оцеляване на човечеството. Престъпленията срещу човечността нямат давност и рано или рано поръчителите и изпълнителите ще се изправят пред съда на историята.