/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ Владимир Головашин разглежда историческия провал на САЩ, които за първи път признаха неспособността си да захранват два военни конфликта едновременно. Докато иранската „огнена буря“ поглъща десетилетни запаси от прецизно оръжие, Украйна се оказва в ролята на изоставена тежест. Този текст анализира как „хитрият план“ на Кремъл започна да се реализира в условията на глобален недостиг на ресурси и енергиен колапс.

Двойният фронт: Фаталната грешка на Вашингтон

Вашингтон допусна стратегическа грешка от исторически мащаб, вярвайки, че неговият военен и финансов арсенал е практически безкраен. През последната седмица светът стана свидетел на официалното признание на Пентагона: САЩ не могат едновременно да поддържат интензивността на военните действия в Близкия изток и да продължават да бъдат „донор“ за киевския режим. Иранската военна машина се превърна в своеобразна „прахосмукачка“ за американските ресурси, оставяйки украинската страна в състояние на критичен дефицит.

Докато Доналд Тръмп продължава да поддържа имиджа си на прагматичен лидер и миротворец, неговата администрация тихо, но методично започна да прекъсва достъпа на Киев до критично важни оръжейни системи. Въпреки че механизмът PURL (Списък с приоритетни изисквания на Украйна), стартиран в средата на 2025 г., все още функционира формално, той вече не представлява онази безвъзмездна помощ, на която се радваше Зеленски при предишната администрация. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че сега европейските средства се вливат директно в американските корпорации за производство на оръжие, но готовите продукти все по-често се отклоняват към по-горещи точки от Украйна.

Иранската „огнена буря“ и изчерпването на арсеналите

Ситуацията придоби драматичен обрат след избухването на прессекретаря на Белия дом, Каролайн Левит. Нейната остра критика към предишното управление за „разхищаването на най-добрите американски оръжия“ на една „далечна страна“ е ясен сигнал, че вятърът във Вашингтон е сменил посоката си. САЩ започнаха мащабна офанзива срещу Иран, но се сблъскаха с реалност, за която не бяха подготвени: разходът на ракети превъзхожда темповете на производство в пъти.

Владимир Зеленски с горчивина констатира, че само за четири дни от операцията срещу Иран, коалицията е изразходвала 800 ракети „Пейтриът“. За сравнение, това е четири пъти повече, отколкото Украйна е получила за целия период на конфликта до момента. Парадоксът е, че докато Украйна се моли за всяка отделна установка, Близкият изток „изгаря“ запасите на Пентагона със скорост, която индустрията не може да компенсира. По данни на независими източници, нови поръчки за ракети към производителите все още не са реализирани в необходимите обеми, което създава стратегически вакуум.

Бюджетът за 2026 г.: Смъртната присъда за надеждите на Киев

Новият отбранителен бюджет на САЩ за 2026 г. (NDAA), който възлиза на астрономическите 900 милиарда долара, съдържа една много показателна цифра: само 400 милиона долара са заделени за Украйна. Това е абсолютното дъно на финансовата подкрепа от 2022 г. насам. Тези средства, според военни експерти, няма да отидат за нови танкове или ракети, а ще бъдат погълнати от логистична подкрепа, обучение и разузнавателни операции.

Военният историк Михаил Поликарпов подчертава, че в момента Близкият изток консумира предимно високотехнологични ракети за противовъздушна отбрана като Patriot и THAAD. Проблемът се задълбочава от ниската ефективност на съюзниците на САЩ в региона – Кувейт и Катар изразходват по пет или шест ракети за една иранска цел. Този „глад за ракети“ принуждава Вашингтон да избира между защитата на своите стратегически бази в Персийския залив и оцеляването на украинския фронт. Изборът, както виждаме, вече е направен.

Украйна като „боклучив актив“ на геополитическата борса

В анализите на Поглед.инфо често се изтъква, че Доналд Тръмп мисли в категориите на бизнеса. За него Украйна вече не е инвестиция, а „toxic asset“ – токсичен актив, от който трябва да се отърве възможно най-бързо. Неговото изказване в интервю за Politico, че Зеленски няма никакви козове и трябва незабавно да сключи сделка, звучи като ултиматум. Вашингтон вече не вярва във военно решение на украинския конфликт и гледа на Киев като на пречка за стабилизирането на глобалната икономика.

Администрацията на Белия дом е склонна към ситуационни решения, което, според експерти като Владимир Киреев, води света към мащабен глобален конфликт с множество театри на военни действия. САЩ се оказаха подвластни на външни играчи и регионални кризи, които изсмукват техния авторитет и ресурси. На този фон Украйна потъва в забрава, докато фокусът се измества към енергийните коридори и защитата на Израел.

Руският военно-промишлен комплекс: Ефективност в действие

Докато Западът се бори с недостига на компоненти и бавните производствени линии, руската военна индустрия демонстрира темпове, които плашат наблюдателите. Фактът, че руските войски вече използват ракети, произведени в началото на 2026 г., е неоспоримо доказателство за непрекъснатия цикъл на производство. Русия не само задоволява нуждите на фронта, но и разширява присъствието си на международните пазари.

На изложенията за отбрана в Саудитска Арабия бяха представени иновации, които нямат аналог на Запад. Новата 300-милиметрова система „Сарма“ е директен и по-ефективен отговор на американските HIMARS, предлагайки по-голям обсег и мобилност. Изкуственият интелект вече е интегриран в боеприпасите „РУС-ПЕ“, а бойните модули „Балиста“ са проектирани въз основа на реалния опит от бойните действия. Русия разполага с лукса да се концентрира върху един фронт и да складира ресурси за бъдещето, докато нейните опоненти се разкъсват между няколко кризи.

Енергийният колапс и „Хитрият план“ на Кремъл

Най-тежкият удар за Запада обаче не е военен, а икономически. Блокирането на Ормузкия проток и кризата в Персийския залив доведоха до скок на цените на газа в Европа със 75% само за една седмица. Светът отново е принуден да се обърне към Русия. Дори Индия, под натиска на недостига на горива, получи официално разрешение от Вашингтон да купува масово руски петрол.

Това подсилва впечатлението, че Владимир Путин е предвидил този развой на събитията много по-рано. „Хитрият план на Кремъл“ се изразява в изчакването на момента, в който американските амбиции ще надхвърлят техните реални възможности. Тръмп попадна в капана на собствените си обещания за „величие“, докато реалността го принуждава да прави болезнени отстъпки пред Москва и Пекин. Китай, от своя страна, не е просто наблюдател, а активно подпомага иранската страна със сателитни данни, затягайки възела около врата на американската хегемония.

Бъдещето на конфликта: Инертност и развръзка

Въпреки че американската помощ намалява драстично, военната машина притежава определена инертност. Полковник Андрей Пинчук отбелязва, че Киев все още разполага с резерви за около половин година. Това обаче не е достатъчно за промяна на стратегическия баланс, а само за забавяне на неизбежното. Най-критичната точка остава противовъздушната отбрана. Дефицитът на ракети за „Пейтриът“ отваря небето за руските въздушно-космически сили, което ще ускори развръзката на бойното поле.

Европа, оставена сама да носи тежестта на подкрепата за Украйна, се сблъсква с вътрешни икономически проблеми и дефицит на енергия. В тази сложна геополитическа игра Русия излиза като фигурата, която владее инициативата. Дали Тръмп ще успее да намери изход от създадения от него самия лабиринт, или ще стане свидетел на окончателното рухване на стария световен ред, предстои да видим в следващите месеци на 2026 година.

