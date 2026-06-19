Хонконг и Санкт Петербург оформят новите финансови коридори извън западния контрол

/Поглед.инфо/ Докато Западът все по-често използва санкции, блокиране на активи и финансов натиск като инструмент на външната политика, Русия и Китай ускоряват изграждането на паралелни канали за движение на капитали. Международният икономически форум в Санкт Петербург през 2026 г. показа не само мащаба на руско-китайското икономическо сближаване, но и нарастващата роля на Хонконг като мост между китайската икономика и глобалните финансови пазари. Зад официалните декларации за стабилност и прагматизъм все по-ясно се очертава борба за контрол върху бъдещата финансова архитектура на света.

В продължение на десетилетия световната финансова система функционираше върху едно почти неписано правило. Капиталът можеше да се движи свободно, ако приемаше политическите правила на Запада. Ню Йорк, Лондон, Франкфурт и по-късно Сингапур образуваха своеобразна инфраструктурна мрежа на глобалните финанси. Огромни суми се прехвърляха ежедневно през банки, клирингови системи и валутни пазари, а доверието към тези механизми изглеждаше почти безусловно.

Последните години промениха тази картина. След 2022 г. замразяването на руски държавни активи, ограниченията върху международните разплащания и все по-честото използване на финансовите инструменти като геополитическо оръжие предизвикаха процес, който все още не е приключил. Неговият ефект далеч не се ограничава до Русия. Все повече държави започнаха да си задават неудобния въпрос дали активите им действително са защитени, ако политическите отношения със Запада се влошат.

Точно тук се появява ролята на Хонконг. В продължение на няколко години западните медии описваха града почти изключително през призмата на вътрешнополитическите събития и напрежението около принципа „една държава, две системи“. Паралелно с това обаче Пекин извършваше много по-прагматична операция. Докато политическите спорове доминираха заглавията, китайските институции постепенно разширяваха ролята на Хонконг като финансов интерфейс между континентален Китай и международните пазари.

Това не е просто въпрос на банкови услуги. Става дума за инфраструктура на доверие. Международният инвеститор може да няма желание директно да навлезе в сложната регулаторна система на континентален Китай. В същото време той трудно може да игнорира втората по големина икономика в света. Хонконг предлага междинна зона, в която китайският капитал и международният капитал се срещат под правила, които са по-разбираеми за глобалните финансови играчи.

Тук има една особеност, която често остава извън публичния разговор. Пекин никога не е демонстрирал желание да отвори напълно финансовата си система по начина, по който това направиха редица развиващи се държави през 90-те години. Китайските власти наблюдаваха внимателно азиатската финансова криза от 1997 г., руската криза от 1998 г., ипотечния срив в САЩ през 2008 г. и последвалите сътресения. От тази гледна точка ограниченията върху движението на капитала не се възприемат като недостатък, а като инструмент за защита.

Точно затова Хонконг се оказва толкова удобен. Той позволява на Китай едновременно да запази контрол върху вътрешната финансова система и да поддържа връзка с международния капитал.

Международният икономически форум в Санкт Петербург през 2026 г. показа, че тази логика вече не е само китайска. Русия също търси механизми за финансова адаптация към новата реалност. Според официалните данни над 24 500 участници от 142 държави са посетили форума, а подписаните споразумения са на стойност около 6,8 трилиона рубли. Самите числа не доказват автоматично икономически успех. Подобни форуми винаги съдържат и сериозна доза политически маркетинг. Но едно обстоятелство трудно може да бъде пренебрегнато.

Китай изпрати делегация, ръководена от вицепрезидента Хан Джън. Това не е техническо участие на средно ниво. Това е политически сигнал. В международната дипломация рангът на делегацията често говори повече от съдържанието на официалните речи.

Същевременно сред най-големите делегации присъстваха представители на Саудитска Арабия, ОАЕ, Узбекистан и редица държави от Глобалния юг. Този факт също заслужава внимание. В продължение на години се говореше за международна изолация на Русия. Ако се гледа единствено западният политически свят, подобна оценка изглежда логична. Ако обаче се разглежда цялата карта на Евразия, Близкия изток, Африка и част от Азия, картината става значително по-сложна.

Именно тази сложност стои зад все по-често използвания термин „многополярност“. Проблемът е, че понятието постепенно се превърна в политически лозунг и започна да губи конкретното си съдържание. Ако оставим лозунгите настрана, многополярността в икономиката изглежда доста по-прозаично. Тя означава нови банки, нови разплащателни механизми, нови застрахователни системи, нови логистични маршрути и нови валутни инструменти.

С други думи, става дума за релси, пристанища, сървъри, борсови платформи и клирингови центрове.

Тъкмо затова въпросът за интернационализацията на юана придобива все по-голямо значение. Китай не крие амбицията си постепенно да увеличава международното използване на националната валута. Това не означава непременно замяна на долара. Подобни прогнози се появяват почти всяка година и почти винаги се оказват прибързани.

Доларът остава доминираща валута в световната финансова система. Американските пазари продължават да предлагат ликвидност и дълбочина, които трудно могат да бъдат заменени. Тук обаче има нещо друго. Не е необходимо доларът да бъде изместен, за да загуби част от монополната си роля.

Ако значителна част от търговията между Китай, Русия, страните от Персийския залив и части от Азия започне да използва юани, това вече променя финансовата география. Процесът е бавен, но изглежда устойчив.

Хонконг е поставен в центъра именно на тази стратегия. Градът разполага с банковата инфраструктура, необходима за обслужването на все по-голям обем активи, деноминирани в юани. Той има опит, институции, международни юридически практики и натрупан финансов капитал. Нито Шанхай, нито Шънджън към момента изпълняват напълно същата функция.

Тук обаче има нещо, което не излиза толкова гладко, колкото твърдят оптимистичните анализатори.

Хонконг продължава да зависи в значителна степен от международното доверие. Финансовите пазари не работят само с числа. Те работят с очаквания. Всяко съмнение относно автономността на институциите или предвидимостта на правилата може да се превърне в фактор за изтегляне на капитали.

Поради това Пекин се опитва да поддържа сложен баланс. От една страна стои необходимостта от политически контрол. От друга страна е нуждата международните инвеститори да продължат да възприемат Хонконг като специална юрисдикция със собствена стойност.

Подобна дилема в различен вид съществува и пред Русия. След западните санкции Москва ускорено развива собствени финансови механизми, алтернативни платежни решения и двустранни схеми за разплащане. Въпросът е доколко тези системи могат да бъдат мащабирани извън ограничен кръг партньори.

Форумът в Санкт Петербург даде частичен отговор. Очевидно интерес има. Очевидно има и държави, които не желаят да обвързват икономическите си перспективи изцяло с една единствена финансова система. Но интересът и реалната интеграция не са едно и също нещо.

Изграждането на нова финансова архитектура е процес, който обикновено се измерва не в години, а в десетилетия. След Втората световна война системата от Бретън Уудс не се появява за една нощ. Доминацията на долара също не се изгражда мигновено. Тя стъпва върху индустриалната мощ на САЩ, върху военната инфраструктура, върху контрола върху световните морски маршрути и върху доверието към американските институции.

Китай и Русия добре разбират това. Поради тази причина техните усилия изглеждат насочени не толкова към разрушаване на съществуващата система, колкото към изграждане на резервни маршрути около нея.

Ако погледнем внимателно състава на делегациите в Санкт Петербург, започва да се очертава именно такава картина. Саудитска Арабия, ОАЕ, държави от Централна Азия и африкански представители търсят повече пространство за маневриране между големите центрове на сила. Те не бързат да напускат западните финансови пазари. Но също така не желаят да останат без алтернатива.

Тази предпазливост е напълно рационална. Последните години показаха колко бързо финансовите механизми могат да се превърнат в инструмент на политическо въздействие. В подобна среда диверсификацията започва да изглежда не като идеологически избор, а като форма на застраховка.

Затова връзката между Санкт Петербург и Хонконг придобива по-широко значение от чисто двустранното сътрудничество между Русия и Китай. Тя показва опит за създаване на нови мостове между индустриалното производство, суровинните пазари, финансовия капитал и алтернативните валутни механизми.

Дали този модел ще успее предстои да видим. Историята познава достатъчно примери за амбициозни финансови проекти, които никога не достигат очаквания мащаб. Но има и нещо, което вече трудно може да бъде отречено. Световната икономика постепенно навлиза в период, в който съществуването само на един финансов център и само на един валутен канал започва да изглежда все по-малко вероятно.

Именно затова Хонконг изглежда не като периферна история от Южнокитайско море, а като един от индикаторите за посоката, в която се движи глобалната финансова система. А Санкт Петербург все по-често се използва като площадка, на която тази промяна се демонстрира публично пред света.