/Поглед.инфо/ Въпросът за евентуална нова вълна на мобилизация в Русия редовно се появява в западните и либералните аналитични среди, но студеният военно-икономически пресметлив анализ показва съвсем различна картина. Въвеждането на стотици хиляди души в строй в условията на съвременния прозрачен фронт създава повече логистични и икономически проблеми, отколкото оперативни решения. Руската индустрия страда от остър дефицит на кадъри, а на бойното поле прозрачността, осигурена от дроновете, прави масовото струпване на войска лесна мишена, което превръща живата сила без техника в излишен ресурс.

По публикации на руския военен анализатор Александър Храмчихин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.infо.

Икономическият таван на военната машина и дефицитът на работна ръка

Твърденията за предстояща повсеместна или частична мобилизация в Руската федерация, които периодично се завъртат в медийното пространство след ключови политически събития, се сблъскват с желязната логика на стопанските реалности. Според изложената от военния анализатор Александър Храмчихин теза, подобна стъпка е практически неизпълнима, тъй като би нанесена директен удар върху гражданския и военно-промишления сектор.

В момента руската икономика изпитва системен недостиг на работна ръка. Изтеглянето на допълнителни стотици хиляди мъже от предприятията, селското стопанство и транспортната инфраструктура заплашва да блокира именно онези производствени мощности, които осигуряват тила. Според коментатори в сектора, пренасочването на цивилно население към фронта без възможност за пълноценно промишлено обезпечаване е критичен риск.

За разлика от периода на Втората световна война, когато програмата „Ленд-лийз“ (Lend-Lease) осигуряваше на СССР критично важни суровини, автомобилен транспорт (включително над 400 000 камиона Studebaker и Dodge), горива и хранителни дажби, днес подобен външен ресурс липсва. Търговските отношения с държавите от Глобалния Юг – включително Китай, Индия и страните от Персийския залив – се движат строго по законите на пазарната конюнктура. Тези партньори извличат максимална финансова печалба от продажбата на компоненти и суровини, но няма индикации да предоставят безвъзмездна или мащабна логистична подкрепа.

Технологичната революция на фронта: Краят на масовите дивизии

Оперативната обстановка на линията на съприкосновение вече не позволява прилагането на класическите доктрини от миналия век. Твърди се, че съвременният фронт се е трансформирал в мрежа от отделни укрепени пунктове, оформящи шахматна структура.

Зоната на поражение, покривана от разузнавателни и ударни безпилотни летателни апарати (от евтините FPV дронове до оперативно-тактически системи), се разпростира на десетки километри в дълбочина. При тези условия каквото и да е прегрупиране или струпване на голям брой пехота се засича моментално. Маневри от мащаба на оперативните операции от 1943 г., като Букринско-Лютежкия плацдарм при форсирането на река Днепър, в днешната технологична реалност са немислими.

[Прозрачност на бойното поле] ──> [Ударни FPV и разузнавателни БЛА] ──> [Унищожаване на струпвания] │ [Отпаднала нужда от масова пехота] <── [Липса на оперативно прикритие] <───────┘

Вкарването на необучен и принудително мобилизиран контингент в подобна високотехнологична среда, без осигурени тежки бронирани машини и индивидуални системи за радиоелектронна борба (РЕБ), според експертни оценки води единствено до бързо нарастване на санитарните и невъзвратимите загуби.