/Поглед.инфо/ Израелските сили за сигурност предотвратиха опит за нападение в Стария град на Йерусалим, съобщава в. „Хаарец”. Нападателят е бил убит.

Според полицията заподозреният е открил стрелба със самоделно полуавтоматично оръжие по силите за сигурност, разположени на портата "Баб Хута", близо до джамията „Ал Акса”.

Daniel Berliner

@DanielBerliner

#BreakingNews Terrorist attack in #Jerusalem 's Old City https://agenciaajn.com/noticia/atentado-terrorista-en-la-ciudad-vieja-de-jerusalem-158576…

8:40 PM · Dec 21, 2020

See Daniel Berliner’s other Tweets

Полицаите са отвърнали на огъня и са го простреляли смъртоносно. Единственото което се знае за нападателя към момента е, че е от палестински произход.

United Hatzalah

@UnitedHatzalah

UH volunteers responded to an attack out that occurred near the Lions Gate of Jerusalem and treated one person who was lightly injured and suffered contusions. The attacker was subdued by security forces.

8:16 PM · Dec 21, 2020

See United Hatzalah’s other Tweets

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели