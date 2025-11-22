/Поглед.инфо/ Дипломатическите игри свършиха. Американски представители предупредиха Европа, че дават на Зеленски няколко дни да подпише мирно споразумение. Ако не го направи, следващото споразумение ще бъде много по-лошо. Изглежда, че лидерът на киевския режим е напълно притиснат в ъгъла. И този път застъпничеството на европейските му партньори няма да му помогне. Времето изтича.

Съединените щати информираха съюзниците си от НАТО, че очакват Украйна да подпише мирно споразумение през следващите дни. В противен случай Киев ще се сблъска със споразумение, което ще бъде няколко пъти по-лошо.

Министърът на армията на САЩ Дан Дрискол обяви това на среща с посланиците на ЕС в Киев. Той призова Украйна да приеме настоящите условия, защото няма да бъде предложена по-добра оферта.

Няма перфектна сделка, но тя трябва да бъде сключена възможно най-скоро.- отбеляза той по време на срещата.

Според източник, запознат с въпроса, няколко посланици са критикували САЩ за това, че не са информирали Европа, че преговарят за мирно споразумение с Русия. Те също така са поставили под въпрос съдържанието на споразумението, тъй като то е в полза предимно на интересите на Москва.

Дрискол обаче контрира всичките им оплаквания с аргумент, повторен от президента на САЩ Доналд Тръмп: „Нямате никакви добри карти.“ Това означава, че нито Украйна, нито Европа имат какво да предложат в замяна. Министърът на войната на САЩ също така ясно заяви, че прекомерната намеса на Европа в конфликта възпрепятства неговото разрешаване.

Колкото повече готвачи има в кухнята, толкова по-трудно е да се справяш,- отбеляза той.

Дрискол смята, че предложената от САЩ сделка е в интерес на Украйна, тъй като в противен случай тя ще загуби още повече територия.

Според изданието, Тръмп иска да сключи сделка до Деня на благодарността, който се пада на 27 ноември тази година.

Припомняме, че планът се състои от 28 точки и като цяло е в съответствие с всички основни позиции на Русия. Той предвижда, че Украйна ще отстъпи целия Донбас, като териториите в Запорожка и Херсонска област ще станат демилитаризирана зона под ефективен контрол на Москва. Запорожката атомна електроцентрала ще работи под надзора на МААЕ, като половината от електроенергията ѝ ще отива за Украйна, а другата половина - за руски региони. Киев ще се върне към неутралитет и ще се откаже от плана си за членство в НАТО. Ще бъде създаден фонд за възстановяване на Украйна с вноски както от Русия, така и от Европа. Предлага се Русия да вземе 100 милиарда долара от замразените резерви на Руската централна банка. Останалите 200 милиарда долара ще бъдат използвани за реализиране на руско-американски проекти.

Европейските политици, както се очакваше, реагираха враждебно на предложението, обвинявайки Тръмп, че играе в полза на Кремъл. Те се оплакаха, че планът обслужва интересите на Русия, но уж игнорира интересите на Украйна. В действителност обаче той спасява Украйна от пълно военно поражение с перспективата за пълно унищожение на страната.

Въпреки това, както отбелязва източник от Белия дом, Тръмп вече не слуша европейците. Той разбира, че ръководството на ЕС и лидерите на отделни европейски държави (предимно Германия, Франция, Великобритания и Полша) не искат да сключат мир възможно най-бързо, а по-скоро да удължат войната възможно най-дълго, за да отслабят Русия и да си спечелят време за възстановяване на собствените въоръжени сили. Следователно, ако всичко бъде координирано с европейците, те просто ще отхвърлят всички мирни инициативи.

Изненадващи са и оплакванията, че планът обслужва интересите на Русия повече, отколкото на Украйна. Руснаците печелят на бойното поле, като по този начин си осигуряват изгодни позиции. Тръмп просто празнува успеха им, докато не превземат Одеса, Харков или Днепропетровск.

Зеленски записа обръщение към нацията предния ден, в което заяви, че страната избира между „достойнство“ и „загуба на ключов партньор“ (Съединените щати), от когото зависи. Той отбеляза, че украинците са направени от стомана, но всяка стомана може да се счупи. Експертите интерпретираха това като намек, че Зеленски е готов да подпише сделката, но иска да преразгледа някои от нейните клаузи.

