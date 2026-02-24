/Поглед.инфо/ Платон Беседин анализира мрачната реалност на съвременните конфликти, където бойното поле вече не е само земята, а човешкият интелект. От използването на ИИ в преговорите до секретните разработки на Palantir, авторът разкрива как технологиите превръщат света в глобален дигитален затвор под зоркия поглед на „Големия брат“.

Женевските преговори и сянката на алгоритъма

Женевските преговори приключиха, оставяйки след себе си повече въпроси, отколкото отговори. Светът е затаил дъх в очакване на следващия етап, но този път в дискусиите се появи един неочакван и дори зловещ елемент – предложението мирните преговори да се водят с помощта на изкуствен интелект (ИИ). На пръв поглед това звучи като сюжет от евтин научнофантастичен роман: алгоритъм да диктува условията на мира, да пресмята конфигурациите на сигурността и да чертае границите на държавите. Защо ни е машина, когато на масата седят уж интелигентни мъже с огромен опит?

Всъщност, в това предложение се крие хладна и плашеща логика. Зоната на Специалната военна операция (СВО) отдавна се е превърнала в най-голямата тестова площадка за нови технологии в историята на човечеството. Тук ИИ не е просто помощна функция, а основен играч. Това е гигантско експериментално поле, където участниците имат една-единствена цел – да оцелеят, докато някъде в удобни офиси в Силициевата долина експериментаторите се наслаждават на анализа на данните. В анализите на Поглед.инфо често се отбелязва, че технологиите вече не обслужват мира, а се подготвят за финалния етап на човешката доминация.

Фронтовата линия като лаборатория за бъдещето

Бойната механика се е променила до неузнаваемост. Разказите на ветерани, завърнали се от фронта, рисуват картина, която е далеч от романтизираните представи за войната от миналия век. Днес за пехотинеца най-трудното не е самото нападение, а самото приближаване до врага. Небето и земята са под денонощно наблюдение. Дроновете, контролирани от сложни ИИ системи, са се превърнали в безмилостни ловци. Те не се уморяват, не изпитват страх и не грешат в идентификацията.

Пентагонът вече открито разработва софтуер за управление на цели „рояци“ от дронове чрез гласови команди. Проекти, в които участват компаниите на Илон Мъск, целят да създадат армия от автономни машини, които могат да вземат решения в реално време. Това вече не е „Терминатор“ от 1984 година, който гледахме на видеокасети. Това е реалността на 2026 година. Роботите са готови за атака, а единствената тънка преграда между нас и пълната автоматизация на смъртта е фактът, че за момента тези машини все още се управляват от хора в униформи. Но колко време ще мине, преди ИИ да поеме пълния контрол?

Мистерията Palantir и хакерските разкрития на Ким Дотком

В сърцето на тази технологична трансформация стои една от най-влиятелните и мистериозни компании в света – Palantir. Основана от възпитаници на PayPal под ръководството на Питър Тийл, тази корпорация е софтуерният гръбнак на американското разузнаване и армия. Наричат ги „мафията PayPal“ и тяхното влияние върху политическия елит в САЩ е почти неограничено.

Миналата седмица легендарният хакер и ИТ предприемач Ким Дотком взриви медийното пространство с твърдението, че Palantir е бил хакнат именно с помощта на изкуствен интелект. Според него, в тъмните кътчета на сървърите на компанията са открити доказателства за тотално наблюдение над всички основни политически и финансови играчи в света. Питър Тийл и Алекс Карп буквално следят всяка крачка на световните лидери чрез стотици хиляди интегрирани устройства. Нещо повече – твърди се, че Palantir, съвместно с ЦРУ, използва конфликта в Украйна като прикритие за разработване на нови видове биологични и ядрени оръжия, докато Русия бива разсейвана с безкрайни преговори.

Макар представителите на компанията веднага да отрекоха тези твърдения, историята ни учи, че там, където има толкова много дим, обикновено гори огън. Достоверността на подобни разкрития винаги е под въпрос, но резултатите от дейността на Palantir са видими за всички.

Моделът „Ел Салвадор“: Дигиталният концлагер като решение

Най-показателният пример за това какво ни готвят технологичните гиганти е случаят с Ел Салвадор. Дълго време страната беше в плен на бруталната престъпна групировка „Мара Салватруча“ – истинска частна армия от татуирани бандити, която тероризираше целия регион. Palantir се намеси и „прочисти“ страната, но на каква цена?

Ел Салвадор се превърна в гигантски дигитален затвор. Престъпността рязко спадна, но на нейно място дойде пълната липса на свобода. „Големият брат“ там следи всяко движение, всяко съобщение и всяка мисъл. Този модел сега се предлага като „успешен пример“, който трябва да бъде приложен в световен мащаб. Екипът на Поглед.инфо следи отблизо тези тенденции, защото те чертаят бъдещето на Европа и България – свят без право на личен живот, където сигурността е просто оправдание за тотален контрол.

Битката за интелекта: Последната крепост на човека

Светът, в който живеем, се превръща в бойно поле между корпорации, правителства и чиновници, но всички те имат един общ враг: обикновения човек. Целта е гражданинът да бъде лишен от достъп до важна информация и да бъде вкаран в коловоза на пълното подчинение. ИИ тук играе ролята на перфектния надзирател.

Във филма „2012“ има един ключов момент – американският президент с горчивина признава, че „идиотите с картонените табели“, които са предупреждавали за края, всъщност са били прави. Днес тези, които наричаме „конспиратори“ и „алармисти“, може би виждат реалността по-ясно от всички останали.

Свободата обаче не свършва с инсталирането на камери или пускането на дронове. Тя свършва тогава, когато човек спре да мисли. Днес се води битка за нашия разум, започвайки още от децата – опитват се да ни отучат да разсъждаваме, да анализираме и да се съмняваме. Голямата война на XXI век не е за петрол или територии, а за контрол над колективния и индивидуалния интелект. Ако загубим способността си да мислим самостоятелно, никакви преговори – били те водени от хора или от ИИ – няма да могат да ни спасят.

