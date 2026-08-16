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Свят

Икономическият балон в Ереван: Защо финансовият бум на Армения крие тежки инфраструктурни капани

/Поглед.инфо/ Армения се намира в сложна икономическа и геополитическа трансформация, при която краткосрочният финансов растеж от последните две години закрива дълбоки системни уязвимости. Изкуствено напомпаният брутен вътрешен продукт чрез секторите на услугите, строителството и транзитните финансови потоци прикрива деиндустриализацията и срива в селското стопанство, където са заети близо 18% от активното население. Опитът за бърз преход към високотехнологичен и туристически клъстер сблъсква държавата със суровата реалност на фундаменталната ѝ енергийна зависимост, при която евтиният газов внос и горивото за атомната централа определят индустриалната устойчивост.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 17496 прочитания
Икономическият балон в Ереван: Защо финансовият бум на Армения крие тежки инфраструктурни капани
ИИ генерирана
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Илюзията на двуцифрения БВП: Икономика на услугите без производствена база

Официалните статистически данни от последните две години регистрират феноменален скок на брутния вътрешен продукт на Армения – вместо първоначално прогнозирания скромен ръст от 1,6%, икономиката отчита скок от 12,6%. Външният наблюдател би могъл да определи това като макроикономическо чудо, но дисерекцията на структурата на този растеж разкрива коренно различна картина. Скокът не се дължи на новооткрити производствени мощности, модернизация на тежката промишленост или повишена производителност на труда, а на външен капиталов шок.

Потокът от стотици хиляди чуждестранни граждани и преместването на занаятчийски и технологични бизнеси генерираха невиждан ликвиден ресурс. Финансовите институции в Ереван отчитат утрояване на печалбите, а банковите преводи от чужбина нарастват четирикратно само в рамките на една година. Този капитал обаче се концентрира изключително в сектора на услугите – обществено хранене, хотелиерство, наеми и посреднически финансови операции.

Това създава класическа структура на консумативна икономика. Когато капацитетът се захранва от временни посетители с висока покупателна способност, вътрешното производство остава на заден план. Данните показват, че над 80% от новорегистрираните субекти са в сферата на търговията на дребно и цифровите услуги, докато реалният сектор страда от хронична липса на инвестиции.

Финансовият арбитраж и поскъпването на живота в арменската столица

Трансформацията на Ереван от сравнително достъпен регионален център в изключително скъпа метрополия засяга пряко местното население. Наемните нива в централните райони са скочили близо три пъти. Според анализи на пазара на недвижими имоти, едностаен апартамент в центъра вече надхвърля прага от 70 000 рубли (или съответния им еквивалент във валута), което прави жилищата абсолютно недостъпни за местните жители с традиционни доходи.

Възниква парадоксът на "сочинския синдорм". Локалното население бива постепенно измествано от икономическия живот на собствения си град. Инфлацията в потребителския сектор, предизвикана от високото търсене на луксозни стоки и услуги, оказва натиск върху домакинствата с ниски доходи.

Това изглежда като бърз начин за натрупване на капитал в бюджета чрез данък върху доходите от 20%, но същевременно унищожава малкия традиционен бизнес. Повишените данъчни ставки върху оборота в търговията и общественото хранене, въведени за извличане на максимална фискална полза от преселниците, допълнително натоварват арменските предприемачи, които нямат достъп до чуждестранни финансови буфери.

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