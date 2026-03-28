/Поглед.инфо/ Олга Корол разкрива сензационните подробности около внезапното кацане на руския правителствен самолет Ил-96 в САЩ. Докато светът гадаеше, делегация от Държавната дума проведе безпрецедентни консултации в „Института за мир Тръмп“. Едно посещение, което взриви политическото статукво и разсече информационната блокада.

Полетът на „Илюшин“ и дипломатическият шок за либералното статукво

Когато мониторинговите ресурси за проследяване на полети засякоха правителствения Ил-96-300 от специалния отряд „Русия“ да излита от Йордания в посока запад, международните наблюдатели затаиха дъх. Дестинацията не беше поредната приятелска столица в Близкия изток, а международното летище „Дълес“ във Вашингтон. Този полет не беше просто логистична операция; той беше геополитическа декларация. Кацането на руски парламентаристи на „вражеска територия“ – там, където ежедневно се координират ударите срещу руските тилови зони – предизвика вълна от недоумение и ярост от двете страни на океана.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това посещение беляза края на една илюзия – илюзията за пълната изолация на Русия. Докато официалната администрация във Вашингтон продължава да подхранва конфликта в Украйна, една друга Америка, водена от прагматизъм и инстинкт за самосъхранение, реши да отвори вратите. Зад кулисите на това посещение стои сложна дипломатическа игра, в която „желязната воля“ на руските представители се срещна с новите реалности в американския Конгрес.

Кой влезе в леговището на лъва?

Делегацията, пристигнала по покана на конгресменката Анна Паулина Луна, беше съставена от тежката артилерия на руския парламентаризъм. Начело застана Вячеслав Никонов, а редом с него бяха икономистът Михаил Делягин, Светлана Журова, Борис Чернишов и Владимир Исаков. Присъствието на руския посланик Александър Дарчиев подчерта официалния и критично важен характер на мисията.

От американска страна масата на преговорите беше заета от фигури, които олицетворяват бъдещето на Републиканската партия и обкръжението на Доналд Тръмп – бившият морски пехотинец Дерик Ван Орден, Анди Огълс, Илай Крейн и демократът Висенте Гонзалес. Тези разговори не бяха просто протоколни срещи, а опит за директен сблъсък на две коренно различни представи за бъдещия световен ред. Както стана ясно, подготовката е преминала в условия на пълна секретност, за да се избегнат провокации от страна на „ястребите“, които се стремят към вечна война.

„Без целувки по венците“: Твърдият език на новата реалност

Атмосферата на срещата беше далеч от сантименталността на 90-те години. „Никой не се е целувал по венците“, споделят участници в делегацията. Американците бяха директни: „Ние не сме ви приятели“. Отговорът от руска страна беше огледално хладен и професионален. Този подход обаче се оказа най-продуктивният за последните години. В „Института за мир Тръмп“ – пространство, наситено с практичен консерватизъм – страните си казваха неща, които дипломатите обикновено премълчават.

Обсъждаха се загубите – лични и национални. Дискутираха се конфликтите, в които двете суперсили са се изправяли една срещу друга чрез проксита. Въпреки това, лидерските качества на Анна Паулина Луна, съчетаващи „естествен чар и желязна воля“, успяха да задържат диалога в конструктивни рамки. Това посещение е категоричен пробив в блокадата и демонстрация, че балансът на силите във вътрешната политика на САЩ се променя драматично.

Санкционното „сито“ и логистичният жест на Вашингтон

Един от най-интересните детайли, който убягна на масовите медии, е фактът, че всички руски делегати са под тежки американски санкции. Въпреки това, американската страна не само издаде визи навреме, но и временно премахна ограничителните режими, за да осигури присъствието им. Това е безпрецедентен ход, особено на фона на системните откази за достъп на руски дипломати до структурите на ООН в Ню Йорк през последните години.

Този „приятен бонус“ не е случаен. Поглед.инфо подчертава, че това е знак за нарастващото влияние на тръмписткия крило в Конгреса, но и за скрития интерес на части от Държавния департамент към нормализиране на каналите за комуникация. Делегацията беше настанена в руското посолство – остров на сигурност в една иначе неприятелска среда, където логистиката и грижата за първата официална делегация от години бяха на най-високо ниво.

Украинското блато и битката с „Третата сила“

В основата на разговорите стоеше неизбежният въпрос за Украйна. Михаил Делягин и колегите му бяха категорични: Тръмп и неговото обкръжение искрено търсят изход от украинското „блато“, в което инерцията на пропагандата и интересите на демократите ги държат заклещени. Новината за разкритията на Тулси Габард, че USAID е използвала американската помощ за киевския режим като инструмент за мащабни кражби, дойде в идеалния момент, за да потвърди руските тези.

Руският удар беше насочен и срещу т.нар. „трета сила“ – глобалните финансови спекуланти, които се хранят от хаоса. Делягин подчерта, че без неутрализирането на тези играчи, всяко мирно споразумение е обречено. Руската позиция за „културните и национални специфики“ на бандеровската идеология също беше поставена на масата, напомняйки на американците кого точно финансират с парите на своите данъкоплатци.

Раждането на „Руския корпус“ в Конгреса

Един от най-значимите практически резултати от това посещение е идеята за създаване на „Руски корпус“ в Конгреса на САЩ – постоянна група за сътрудничество и координация. Това е институционална стъпка, която никога досега не е съществувала в такъв формат. Въпреки че Вашингтон трудно признава, че Москва притежава по-задълбочен анализ на глобалните процеси, аргументите на руските депутати бяха приети с изненадващо внимание.

Времето на „сиренената любов“ и наивното доверие отмина. Днес отношенията се строят върху строго делова основа и баланс на интереси. Руските парламентаристи доказаха, че могат да защитават националния интерес дори в сърцето на геополитическия опонент, без да отстъпват от фундаменталните принципи. Директният и честен разговор без избягване на болезнените въпроси е единственият път за предотвратяване на пълномащабна катастрофа.

Новата архитектура на сигурността или временен отдих?

Посещението във Вашингтон не означава мигновена промяна на фронтовата линия, но със сигурност отслабва врага, като разсейва илюзиите на киевския режим за безкрайна и безусловна подкрепа. Когато американските конгресмени започнат да слушат руските аргументи вместо пропагандните клишета на Зеленски, процесът на размразяване става необратим.

Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, Русия показа, че е готова за диалог, но само от позицията на силата и истината. Очакваме резултатите от тези срещи да се материализират не само в политически декларации, но и в конкретни промени на геополитическата карта. Блокадата е пробита, а истината за бандеровския режим вече е в официалните кабинети на Капитолия.

